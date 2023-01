Réussir sa campagne marketing par SMS ou Mail

Listen to this article Listen to this article

Réussir sa campagne de marketing, une des premières questions à se poser est de connaitre le canal que l’on va utiliser, car dans les deux cas, il vous faudra formater le destinataire, et vous aurez le choix entre une campagne de SMS ou textos et une campagne de e-mailing.

Campagne marketing par SMS

L’une semble plus efficace que l’autre, mais en finalité, elle s’avèrera un peu plus chère, mais sans le moindre doute, plus rentable pour la marque ou la société, donc c’est un choix stratégique que vous devrez faire, et qui souvent dépendra de votre budget.

Dans le monde environ 75 % des utilisateurs envoient des SMS, ce qui fait annuellement près de 10 milliards de SMS d’envoyés dans la planète, mais la fréquence peut varier d’un continent à un autre, voire d’un pays à un autre.

A contrario, d’après une autre étude, il y aurait un peu plus de 2 milliards et demi, d’adresses de propriétaires dans le monde, et cela génère environ 205 milliards de mails chaque jour, ce qui nous fait 2,4 milliards de mails à chaque seconde et une moyenne de 74.000 milliards de mails par an.

Réussir sa campagne de marketing, avec de telles données, il n’est pas toujours aisé de faire un choix, mais avançons et détaillons dans le présent article, les avantages d’une solution et de l’autre.

Campagne marketing : Avantages du SMS ou des texto

Le temps de lecture moyen d’un email est en moyenne de 90 minutes … contre 90 secondes pour un SMS ou un texto

… contre pour un SMS ou un texto Un utilisateur regarde ne moyenne 200 fois, son portable, alors que ses mails c’est moins de 40 fois dans la journée.

En moyenne seulement 10 % des emails publicitaires sont lus contre 98 % des SMS ou des textos

Selon une récente étude, un professionnel recoit en moyenne environ 125 mails par jour contre moins de 20 SMS dans la journée. . On estime que le SMS est fait pour transmettre des informations dites courtes ou condensées.

Il n’y a pas de limite de caractères pour un SMS ou texto, alors que par le passé c’était limité à 160 caractères, avec les SMS multiples ou le MMS, il est possible de joindre au texte, des images, des vidéos, des liens … , ou des SMS qui s’afficheront à la queu leu leu, comme s’il s’agissait d’un même message.

Les plates formes évoluées, permettent de suivre en temps réel l’envoi et la réception des messages.

Les campagnes de SMS sont exportables sous fichiers de type excel, pour traitements ultérieurs, et intégrations dans les bases clients.

Les campagnes avec la gestion des SMS différés, peuvent être préparées à l’avance, pour les faire partir au moment souhaité.

Selon une étude d’il y a 3 ans, ils passent en moyenne deux heures par jour sur leur téléphone (étude de 2019 du cabinet App Annie)

95% de la population française a toujours son téléphone à portée de main

Les taux d’ouverture ainsi que de lecture du SMS atteignent les 95% et les dépassent même très souvent.

Cerise sur le gâteau, le délai de lecture du SMS avoisine les 4% ce qui explique son taux de mémorisation atteignant les 60%.

En règle générale, les SMS ne sont pas considérés comme intrusifs, à contrario des e-mails.

Le premier SMS fut envoyé en décembre 1993, mais le marketing SMS se développa réellement à compter de 2008.

Campagne marketing : Avantages du mail

Les mails sont en règle générale plus longs que les SMS, en règle générale il n’y a pas de limite de longueur.

Les campagnes de mails sont moins chers que les Textos ou les SMS.

Le mail est nettement plus rapide que le courrier, mais il a le désavantage parfois de tomber en spam.

Selon les estimations environ 130 milliards d’emails sont envoyés en France par an

Son taux d’ouverture se situe aux alentours des 40% en France et son taux d’ouvreurs autour de 20%, ce qui est nettement inférieur au SMS.

Néanmoins l’email est le 2 e service le plus consulté sur Internet

service le plus consulté sur Internet Limite, environ 96% des internautes en France consultent leur boîte mail au moins une fois par jour, nettement moins que leurs téléphones portables pour les SMS.

Selon les experts le premier mail fut adressé par l’américain Ray Tomlinson en 1971, depuis 50 ans donc, des millions et des millions de mails ont été faits.

Auteur Antonio Rodriguez Mota, Editeur et Directeur de Clever Technologies