Spotify sur la Samsung Galaxy Watch : Montre connectée

Les nouvelles technologies ne cessent d’évoluer, créant des gadgets et des solutions innovantes pour faciliter la vie des utilisateurs. La montre Samsung Galaxy Watch est sans doute l’une des meilleures créations du siècle en matière d’objets connectés.

Cette montre intelligente peut être utilisée avec diverses applications pour accomplir de nombreuses tâches dont la lecture de chansons. Peut-on utiliser Spotify sur cette montre connectée ? Découvrez ici les précisions utiles sur la compatibilité entre cette application et la Samsung Galaxy Watch.

C’est quoi Spotify ?

Créé en avril 2006 par Daniezl Ek et Martin Lorentzon, Spotify est un service suédois de streaming musical. Fonctionnant sous la forme d’un logiciel ou d’un site web, ce service de distribution numérique vous permet d’accéder à divers types de contenus. En effet, Spotify vous permet de procéder à la lecture directe et instantanée de fichiers musicaux depuis divers supports mobiles. Grâce à cette solution, vous avez également accès à des podcasts, des vidéos très ludiques.

Spotify existe en version gratuite et premium. La différence entre les deux versions est que les différents contenus diffusés sont intercalés par des séquences publicitaires sur la première. Par ailleurs, la version premium vous donne la possibilité de jouer de la musique hors ligne. Mieux, elle vous épargne des publicités parfois dérangeantes.

En outre, Spotify existe également sous forme d’application mobile compatible à divers systèmes d’exploitation tels que Windows, MacOS, Linux, Android, etc. Cela rend son utilisation possible via des téléphones et autres objets connectés tels que les montres intelligentes, les enceintes, les télévisions, etc. Il en ressort donc que Spotify peut être utilisé sur la Samsung Galaxy Watch. Il vous suffit de l’installer sur votre support.

Installer Spotify sur sa montre Samsung Galaxy Watch

L’installation de Spotify sur la Samsung Galaxy Watch suit un processus précis.

Vérifier si votre montre connectée Galaxy Watch est à internet

La première étape consiste à vérifier la connectivité de votre montre au réseau wifi. Pour y arriver, faites afficher l’écran des paramètres en balayant le cadrant vers le bas. Lorsque la montre est connectée, l’icône du réseau wifi s’affiche en haut du cadran. Si tel n’est pas le cas, balayez l’écran vers la gauche pour activer la connexion en cliquant sur l’icône du réseau wifi qui apparaîtra sur l’écran.

Trouver l’application sur la montre Galaxy Watch

La deuxième étape est relative à la recherche et à la sélection de l’application. Pour cela, faites afficher l’écran des applications et appuyez sur Galaxy Store. Ensuite, sélectionnez la rubrique « Essentiels ». Après cela, faites défiler la liste des applications pour sélectionner Spotify, et suivez les instructions pour télécharger et installer. Pour accepter les différentes autorisations, cliquez sur le bouton « Check ».

L’une des fonctionnalités de la montre intelligente Galaxy Watch est de jouer de la musique. En effet, pour écouter de la musique sur votre montre connectée, vous devez suivre une procédure spécifique.

Premièrement, sélectionner la touche accueil de votre gadget intelligent. Ensuite, faites défiler les icônes des applications, puis cliquez sur le lecteur de musique.

Lorsque la montre est connectée au téléphone, elle gère le lecteur audio de ce dernier. Ainsi, vous devez revenir sur la montre pour écouter les morceaux qui y sont enregistrés. Pour cela, sélectionnez l’icône représentant un téléphone sur la montre pour déconnecter le mobile, puis cliquez sur l’icône représentant une montre. Connectez ensuite votre casque via Bluetooth, puis profitez des belles sonorités qui vous sont proposées.

Diverses options permettent d’écouter Spotify sur votre Samsung Galaxy Watch. En effet, vous avez la possibilité d’utiliser cette application en version gratuite ou premium.

Ecouter Spotify en version gratuite

Spotify vous offre la possibilité de diffuser du contenu sans disposer d’un compte premium. Cependant, vous devez vous attendre à des services de qualité inférieure. En effet, avec un compte simple, la qualité sonore est moins bonne. De plus, vous n’avez pas la possibilité d’écouter Spotify hors connexion.

Toutefois, avec une application de téléchargement de musique spotify, vous pouvez contourner cette dernière difficulté. Il vous suffit donc d’installer l’application de votre choix, d’ajouter de la musique spotify, de convertir les chansons ajoutées, puis de jouer votre playlist préférée.

Ecouter Spotify en version premium

Diffuser de la musique via Spotify depuis un compte premium est sans doute l’option la plus intéressante. En plus d’être facile à exécuter, cette option vous offre une meilleure qualité de son et des fonctionnalités supplémentaires. Vous l’aurez compris, la première étape consiste à télécharger et installer Spotify sur votre montre. Ce n’est qu’après cela que vous pouvez accéder aux toutes nouvelles tendances musicales, à vos albums préférés et aux meilleurs classements.

Par ailleurs, vous pouvez créer et consulter régulièrement votre propre bibliothèque avec des listes de lecture personnalisées. Mieux, votre compte premium vous donne la possibilité de télécharger et d’écouter directement de la musique spotify sur votre montre connectée. Pour y arriver :

connectez votre montre intelligente à internet ;

sélectionnez l’application Spotify et connectez-vous à votre compte ;

cliquez sur « Parcourir » et appuyez sur les icônes correspondantes ;

téléchargez votre playlist et écoutez.

Pour retrouver facilement la liste de lecture téléchargée, vous pouvez faire une recherche dans « Ma musique » ou dans les lectures récentes.

Quelle application pour ma montre connectée Samsung Galaxy Watch ?

Vous venez d’acquérir une Galaxy Watch ? Vous devez installer une application pour contrôler facilement votre nouvelle montre intelligente. L’application Galaxy Wearable est ce qu’il vous faut. En effet, cette application est la tour de contrôle de tous les objets connectés de la marque Samsung. Elle vous permet également de procéder aux différentes mises à jour logicielles requises par votre montre. Mieux, vous pouvez personnaliser votre produit Samsung grâce à la Galaxy Wearable.

Pourquoi ma Spotify ne marche pas ?

Vous rencontrez des difficultés dans l’utilisation de Spotify sur votre montre ? Diverses raisons peuvent expliquer cela. En effet, pour fonctionner sur votre Galaxy Watch, Spotify doit être préalablement installée sur votre téléphone. Si tel n’est pas le cas, il est évident que ça ne puisse pas marcher. Par ailleurs, une telle situation peut être due à une mauvaise connexion. Veillez donc à ce que la montre soit réellement connectée au réseau Wifi et non au Smartphone.

