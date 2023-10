OnePlus Open : Une Réelle Alternative au Galaxy Z Fold et au Pixel Fold ? Plus Léger, Plus Performant, et Plus Abordable

OnePlus Open : une innovation remarquable dans le monde des smartphones pliables

Découvrez le OnePlus Open : Pliage Sans Problème, Performance Supérieure ! OnePlus Open : L’Arme Secrète de OnePlus Dévoilée !

Le design et la prise en main du OnePlus Open

Il y a environ un mois, OnePlus a présenté son tout premier smartphone pliable à un groupe de journalistes lors d’une démonstration privée. Contrairement à Samsung et Google, qui ont nommé leurs téléphones Fold, OnePlus a choisi d’appeler son produit OnePlus Open. Ce nouveau venu se distingue nettement de ses concurrents avec des caractéristiques uniques.

Dès l’unboxing, on découvre un appareil dont le format externe offre un ratio hauteur-largeur plus classique que celui des Galaxy Z Fold de Samsung ou Pixel Fold de Google. Le OnePlus Open semble ainsi trouver le parfait compromis entre ces deux produits concurrents. Il est également léger, pesant seulement 245 grammes contre 283g pour le Pixel Fold et 253g pour le Galaxy Z Fold 5.

Les utilisateurs apprécieront l’alert slider typique des smartphones OnePlus, qui permet de passer rapidement entre les modes sonore et silencieux. Toutefois, il faut noter que le bouton de volume est assez haut placé sur l’appareil.

La charnière Flexion et la résistance dans le temps

En testant le OnePlus Open, on constate que sa charnière Flexion, conçue pour résister à un million de pliages, reste fonctionnelle malgré les sollicitations répétées. C’est un atout indéniable face aux problèmes de résistance rencontrés par d’autres smartphones pliables sur le marché. Les marques d’usure sont également minimisées.

Une expérience multitâche supérieure à la concurrence

L’une des principales forces du OnePlus Open réside dans sa capacité à offrir une expérience multitâche exceptionnelle, qui dépasse celle de ses concurrents Samsung et Google. L’utilisation de l’Open Canvas est particulièrement intéressante pour les professionnels qui ont besoin de prendre des photos lors d’événements et de les partager rapidement tout en suivant l’actualité en temps réel.

C’est cette transition fluide entre les applications qui place OnePlus devant Samsung et Google.

OxygenOS : quelques points perfectibles

Fonctionnant sous Android 13, le OnePlus Open souffre néanmoins de quelques problèmes persistants liés à OxygenOS. En effet, certains utilisateurs rencontreront un réglage trop agressif de la gestion de l’énergie des applications, conduisant à des retards dans les notifications pour des services comme Gmail ou WeChat. Pour un appareil doté de 16Go de RAM et 512Go de stockage, il serait bénéfique de pouvoir ajuster ce paramètre en fonction des besoins.

Des performances photo imbattables

Le OnePlus Open semble également se démarquer grâce à son système de caméra plus récent et généreux. Avec une lentille principale de 48 mégapixels, une lentille téléobjectif de 64MP et une ultra-wide de 48MP, le OnePlus Open prend de meilleures photos que les Galaxy Z Fold 5 et Google Pixel Fold. Les couleurs sont plus chaudes et les sujets ressortent mieux. Des comparatifs détaillés seront bientôt disponibles pour confirmer ces performances.

Prix et caractéristiques à prendre en compte avant l’achat

Le OnePlus Open est proposé au prix de 1850 €, soit légèrement moins cher que le Samsung Galaxy Z Fold5 à 1900 €. Il faut cependant noter que le Google Pixel n’est pas encore disponible en France.

Un des points faibles du OnePlus Open réside dans l’absence de recharge sans fil. Selon la marque, cette fonctionnalité aurait alourdi ou épaissi l’appareil. Certains utilisateurs pourraient considérer cela comme un frein à l’achat.

Néanmoins, si l’expérience multitâche, les performances photo, le format et la vitesse de charge sont importants pour vous, le OnePlus Open pourrait bien être votre meilleure option par rapport à ses concurrents.