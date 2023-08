Marché de la téléphonie et guide d’achat : comment choisir le smartphone parfait ?

Avec plus de 25 marques différentes et des prix variant entre quelques centaines d’euros à plusieurs milliers, choisir son smartphone est devenu (plus que) compliqué !

Quels sont les critères à regarder ? Quelles sont les questions à se poser pour un choix sensé ? Système d’exploitation, autonomie, qualité de l’appareil photo, taille de l’écran et options dernier cri : ne vous trompez pas.

Décryptons les trois principaux acteurs du marché et les différentes fonctionnalités pour un achat de smartphone raisonné !

Le système d’exploitation comme premier critère de sélection

C’est la grande question (et la grande bataille !). Êtes-vous IOS ou êtes-vous plutôt Android ? On ne va pas se mentir, une fois que l’on a goûté à Apple, il est difficile d’en revenir. Leur secret ? Proposer des mises à jour de système gratuites, une sécurité accrue, et une navigation complètement intuitive.

Le circuit est en revanche fermé contrairement à Android. iPhone fut le pionnier dans le monde du téléphone portable à proposer un large écran tactile, mais à un certain prix. Dès 2007, la marque distribua son premier smartphone à prix d’or. Aujourd’hui, le géant américain revoit sa stratégie et sa gamme de prix.

Vous l’aurez compris, c’est une affaire de goût entre IOS ou Android. Pensez néanmoins à la compatibilité avec vos appareils annexes (télévision, PC, enceinte Bluetooth, casque audio, électroménager…) avant de faire ce choix ! Apple adore la connectivité entre les différents devices, mais pas forcément avec ceux des autres…

Les 3 principales marques de smartphone (+1) décryptées

La palette d’iPhone

Sur le site internet du constructeur, vous retrouverez actuellement 6 modèles de smartphone : iPhone 12, iPhone SE, iPhone 13 (et iPhone 13 PRO), iPhone 15 et (iPhone 14 PRO). Fort heureusement, les modèles précédents restent disponibles chez certains revendeurs spécialisés ou opérateurs téléphoniques.

Via Internet, retrouvez également d’autres offres à des prix plus compétitifs (ventes privées, seconde main ou bien produits reconditionnés). Bon à savoir : à partir de l’iPhone 7, les modèles de chez Apple sont 100% étanches, caractéristique utile au quotidien !

La gamme de chez Samsung

Le fabricant coréen est le plus gros vendeur de smartphones sur le marché. Parmi son offre, on y retrouve 5 gammes de produits constamment renouvelées et à des prix divers (les modèles haut de gamme sont souvent représentés dans la série S, tandis que les séries A et J sont nettement plus abordables).

Parmi ce panel de modèles, et selon les avis des consommateurs, le meilleur smartphone Samsung Galaxy serait le S21 FE. Envie d’un peu plus d’originalité ? Samsung a été le premier à lancer des smartphones pliants ! Le modèle Z Flip3 et le Z Fold3 sont des plus innovants…

Xiaomi, le petit dernier qui n’a rien à envier

Le numéro 3 du marché est un acteur chinois. Sa force ? La même diversité que son confrère Samsung, mais avec des prix plus compétitifs… Xiaomi, c’est un rapport qualité-prix irréprochable (le modèle Xiaomi 11T est par ailleurs l’élu !).

Plusieurs fonctionnalités alléchantes et à un tarif défiant toute concurrence, que demander de plus ? Performances, appareil photo, autonomie, design… Les consommateurs comme les experts sont d’accord : quelle que soit la gamme, les smartphones Xiaomi offrent d’excellentes prestations.

Fairphone : pour une démarche (plus) éthique

L’industrie du smartphone est nocive pour la planète. Logique. Tout le monde le sait. Que diriez-vous de recycler votre téléphone, d’en adopter un reconditionné et de rejoindre le mouvement de Fairphone ? Cette entreprise propose des matériels éco-conçus, dans une démarche respectueuse de l’environnement et prônant le bien-être des travailleurs étrangers. Le dernier modèle sorti, Fairphone 5 dispose d’une batterie amovible et se prétend réparable à vie !

Quelques critères techniques à remanier…

Capacité de la batterie et celle de la mémoire

Ces deux critères sont importants, on le reconnaît. Mais plus beaucoup d’actualité… Grâce à des cartes micro SD, il est désormais possible de rajouter des capacités de mémoire dans un téléphone. Autre avancée : le Cloud. Chaque constructeur propose désormais un abonnement pour stocker ses données dans le mystérieux nuage. Pour la batterie, c’est une autre problématique. En fonction de l’utilisation, et même si vous rechargez correctement votre appareil, la qualité de la batterie décroît très vite avec le temps.

La taille de l’écran et sa résolution

Tous les acteurs vantent la taille de leur écran. C’est la course au plus grand ! De combien de pouces avez-vous besoin ? Que regardez-vous sur votre smartphone ? En fonction de votre utilisation, la taille de l’écran est raccord avec ce que vous en faites. Pour un usage professionnel – consulter vos documents, écrire des e-mails, effectuer des visioconférences, etc. – le visionnage sera plus confortable sur un écran compris entre 5 et 6 pouces (voir plus !). Pour un usage plus commun, et le faire facilement tenir dans votre poche, un écran de 4 pouces sera amplement suffisant.

Côté résolution de l’écran, c’est le confort de visionnage qui est regardé. Adepte des vidéos de haute qualité ou de photos niveau professionnel, les résolutions d’écran oscillent entre 320 x 480 px à 2 560 x 1 440 px. Hormis ce critère, un autre n’est pas indiqué sur les fiches produits des smartphones : la densité des pixels. En d’autres termes, la qualité de l’écran. Ce critère (plus objectif), combine la taille et la résolution de l’écran. Il est exprimé en ppi. Pour l’obtenir, un simple calcul suffit : pour un smartphone de 5,5 pouces avec 1 920 x 1 080 px aura (1920 x 1080) / 5,5 = 377 ppi. Nota Bene : au-delà de 400 ppi, la qualité de l’image est meilleure.

Connectivité et débit d’absorption spécifique (DAS)

On en parle peu et pourtant, c’est un des critères les plus importants ! On entend 3G, 4G et 5G, mais les DAS, pas du tout. Le débit d’absorption spécifique, exprimé en W/kg, représente la capacité d’un téléphone mobile à capter le réseau disponible. Donc, plus le DAS est élevé, plus vous serez joignable et connecté ! Regardez bien cette valeur pour ne pas être ennuyé et capter plus facilement les réseaux. Nous vous recommandons une valeur supérieure à 0,8 kW.