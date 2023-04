Robot tondeuse iMOW de Stihl : Tonte de pelouse autonome

Les robots tondeuses iMOW de Stihl peuvent calculer leurs plans de tontes. Ils sont programmés pour tondre votre pelouse sans l’intervention humaine. Voici ce qu’il faut retenir de cet appareil du jardinier.

Avis

Si vous recherchez une tondeuse pour arranger votre pelouse sans être présent sur les lieux, vous devez choisir le Robot tondeuse iMOW de Stihl. Il peut travailler sur des superficies allant jusqu’à 1700 m². Vous pouvez le piloter à distance.

Il est compact et permet donc de tondre les coins de votre pelouse. Cet appareil de la marque Stihl peut se déplacer sur des terrains dont la pente dépasse 35%. Il possède de nombreuses fonctionnalités pour faciliter l’entretien d’une pelouse. C’est pour cela que nous vous le recommandons vivement.

Robot tondeuse iMOW de Stihl

Le robot tondeuse iMOW de Stihl a 4 roues. Il possède un disque de coupe et un gestionnaire autonome de la vitesse de déplacement. Il est aussi équipé d’un capteur anti-soulèvement. En outre, la série du robot tondeuse Stihl est équipée d’un code PIN de sécurité personnalisé. 5 boutons sont présents sur le robot pour faciliter son utilisation. Il s’agit de la touche Marche, le bouton Arrêt, les touches verrouiller/déverrouiller et le bouton Info. Appuyez sur cette touche et l’appareil vous indiquera son statut de même que le temps de tonte restant.

Avantages

Avec ce robot tondeuse, vous n’êtes plus obligé de tondre la pelouse vous-même. Son application My iMOW vous permet de tout gérer depuis votre smartphone. Vous pouvez stopper le programme en cours ou lancer un nouveau programme. Il vous est aussi possible de fixer les points à partir desquels votre tondeuse peut prendre départ. L’application vous permet aussi de lui indiquer les zones qu’il peut tondre.

À distance, vous pouvez procéder à la gestion de sa hauteur de coupe. Par ailleurs, ce robot tondeuse est équipé de la fonction de retour intelligent. Il peut donc reconnaître le chemin le plus court pour revenir à sa base de recharge. Autrement dit, il est bien autonome.

Il est rapide

Il faut dire qu’il tond 2 fois plus rapidement une surface de 1 500 m². Si vous optez pour la version EVO, celle-ci est 2,8 fois plus rapide. Le gain de temps est compris entre 5 et 35%. Le système de lames de ce robot a le brevet Discut. Ce sont ces lames qui lui permettent de tondre plus rapidement. Vous pouvez les changer en toute sécurité sans utiliser des outils.

Sa fonction mulching est aussi très importante. Grâce à elle, le robot hache directement l’herbe en fines particules. Ensuite, il procède à leur répartition sur toute la pelouse. Ainsi, après son travail, vous n’aurez plus besoin de nettoyer votre pelouse. Ses coupes sont par ailleurs bien parfaites.

Il favorise la pousse des plantes à fleurs

Grâce à la fonction mulching, les rognures d’herbes qui retombent nourrissent vos plantes à fleurs. Ces dernières poussent alors plus en largeur qu’en hauteur. Vous l’aurez compris, cet appareil favorise une diversité biologique dans votre jardin.

Inconvénients

Le prix des robots tondeuses est assez élevé et peut décourager certaines personnes. Mais, si vous désirez tondre votre pelouse sans fournir d’effort, misez sur le Robot tondeuse iMOW de Stihl. Le jeu en vaut la chandelle.

Stihl : Une marque de confiance

Stihl est une marque allemande qui propose depuis plus de 90 ans des outils de jardin sophistiqués. Elle est reconnue dans le monde pour la qualité, la fiabilité, la performance et la durabilité de ses produits. Ses appareils résistent bien aux chocs et aux intempéries. Vous pouvez donc lui faire confiance.

