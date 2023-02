Référencement Web sur le moteur de recherche Google

Le référencement web est l’ensemble des techniques qui permettent de positionner les pages et les sites internet parmi les premiers résultats de recherche des internautes sur les moteurs comme Google.

Dans ce billet, nous vous invitons à découvrir tout ce que vous devez savoir sur cette stratégie qui permet aux entreprises de gagner en visibilité.

Qu’est-ce que le référencement sur le moteur de recherche Google ?

Le référencement est l’action de référencer un objet, ou un produit dans un système. Dans le contexte d’internet, plus précisément de Google, il désigne l’inscription d’un site internet, d’une page, d’un document, d’une image, d’une vidéo, ou d’une application sur ce moteur de recherche.

Ainsi, l’élément référencé peut être retrouvé sur la plateforme lors des requêtes qui y sont relatives.

Pourquoi dois-je référencer mon entreprise sur le Web ?

Si vous souhaitez développer vos activités grâce à votre présence en ligne, le référencement s’impose à votre entreprise pour plusieurs raisons.

Gagner en visibilité

Les moteurs de recherche comme Google enregistrent chaque jour des millions de requêtes sur les produits de différents secteurs d’activité. Il est donc important que votre entreprise soit bien référencée pour que les internautes qui pourraient être intéressés par vos services puissent vous retrouver rapidement lors de leurs recherches.

Jouir d’une image de marque

Les entreprises qui figurent en tête des résultats des moteurs de recherche sont généralement considérées comme les meilleures par les internautes. Vous pourrez donc très rapidement jouir d’une image de marque si vous vous positionnez sur les mots clés les plus recherchés dans votre domaine d’activité.

Générer du trafic sur votre site web

En positionnant votre site et vos pages sur des requêtes ciblées, vous pourrez générer du trafic, et augmenter la taille de votre clientèle si vous arrivez à mettre en place une stratégie efficace de conversion des prospects. En effet, lorsqu’il est bien exécuté, le référencement peut permettre de générer un taux de conversion de 14,6 %.

Renforcer votre crédibilité et votre réputation

De nos jours, internet permet aux consommateurs d’accéder à une multitude de ressources, et de comparer plus facilement les différents prestataires, avant d’opérer leur choix.

Si donc vous pouvez associer le référencement à la publication de contenus de qualité, vous pourrez gagner la confiance de nombreux internautes qui contribueront à l’amélioration de votre réputation en jouant volontiers le rôle d’ambassadeur de votre marque auprès de leurs proches et des personnes avec qui ils interagissent sur internet.

Les atouts du référencement Google My Business

Très populaire, le référencement Google My Business présente de nombreux avantages.

Augmentation de la visibilité locale

Grâce aux informations telles que votre adresse, vos horaires de service, votre téléphone, etc., renseignées sur des fiches dédiées, Google My Business donnera de la visibilité à votre entreprise via le pack local. En effet, ce dernier n’est rien d’autre que l’emplacement dans la page des résultats qui indique aux internautes les points de vente locaux des produits qui les intéressent. Autrement dit, dès qu’un consommateur interroge Google sur un produit dont il a besoin, le pack local lui fournit des recommandations des entreprises spécialisées géographiquement proches de lui.

Géolocalisation sur Google Maps

En optant pour le référencement Google My Business, votre entreprise sera automatiquement référencée sur Google Maps, le service de cartographie de Google. Ainsi, un potentiel client de votre région qui souhaite vous rejoindre après une recommandation pourrait rapidement y parvenir, car il se verra proposer les itinéraires les plus courts.

Augmentation de la clientèle

Google My Business est un outil pratique qui peut vous permettre d’attirer plus de clients dans vos points de vente. Pour cela, vous devez toutefois faire un effort pour fournir autant d’informations que possible sur la fiche à renseigner. N’oubliez pas non plus de faire régulièrement la mise à jour des informations (modification d’horaire par exemple) pour ne pas faire des mécontents.

Amélioration de l’e-réputation

L’amélioration de l’e-réputation doit être une priorité pour toute entreprise digne du nom. En effet, les consommateurs prennent généralement leur temps pour se renseigner sur les différents points de vente et la qualité des services avant de se déplacer.

Pour cela, il leur suffit de jeter un coup d’œil sur les fiches des différents concurrents pour consulter la note (elle apparait sous forme d’étoiles) qui leur a été attribuée par Google My Business, et lire les avis des internautes qui ont visité leur point de vente.

Il vous revient donc de fournir des prestations de qualité pour être sûr que les notes et commentaires seront en votre faveur.

Présentation attrayante

Même si vous vendez des produits de grande qualité, vous devez les présenter convenablement pour attirer les potentiels clients. Pour cela, Google My Business offre la possibilité à ses utilisateurs d’intégrer à leurs fiches des photos ou des vidéos. Il vous revient donc de choisir de belles images qui reflètent toutefois votre savoir-faire.

Les post Google Business

Les post Google Business sont disponibles sur toutes les fiches Google My Business. En général, ils sont exploités par les entreprises pour communiquer sur leurs actualités, leurs nouveaux services ou produits, ou un évènement.

Référencement Web : SEO

Le référencement WEB repose essentiellement sur deux approches à savoir : le SEO naturel, et le SEA qui est payant.

SEO naturel : c’est quoi ? Est-ce que cela dure longtemps ?

Le référencement naturel est l’ensemble des techniques utilisées pour optimiser un site web ou une page, afin d’améliorer son positionnement sur les moteurs de recherche. Sa réalisation prend du temps, car il nécessite un travail de fond pour que les algorithmes de

Google puissent identifier un site ou une page comme une référence. Pour l’adopter, les entreprises doivent faire appel à un professionnel expérimenté (rédacteur web SEO), car c’est un travail qui nécessite des compétences techniques spécifiques. S’il nécessite du temps pour obtenir un résultat satisfaisant, il présente toutefois l’avantage de générer du trafic sur la durée.

SEO payant : le prix à payer pour combien de temps ?

Encore appelé SEA, le référencement payant permet de diffuser des annonces ciblées qu’on trouve généralement à côté ou au-dessus des pages des résultats des moteurs de recherche. Il est souvent utilisé par les entreprises qui souhaitent gagner rapidement en visibilité dès le lancement de leur site.

Pour l’adopter, les entreprises doivent prévoir entre 300 euros et 700 euros pour le lancement de la campagne, et environ 300 euros pour les frais de gestion mensuels de la campagne. En fonction de vos besoins, cette dernière peut durer 2 à 3 mois, le temps d’obtenir un résultat satisfaisant.

Par ailleurs, il est également possible d’opter pour le paiement par clic dont le montant varie en fonction de la requête choisie. On parle du CPC, c’est-à-dire coût par clic qui fonctionne sur la base des enchères. Plus vous serez prêt à payer, plus vous augmenterez la chance de diffusion de vos produits.

L’utilisation des liens sponsorisés pour promouvoir les produits ou services d’une entreprise présente de nombreux avantages. En effet, ils permettent de faire rapidement des annonces. Les entreprises peuvent donc l’utiliser pour faire connaitre au public leurs nouveaux produits et services.

En dehors de la rapidité, le fait qu’ils permettent de bénéficier d’une bonne visibilité sur toutes les requêtes permet aux sites internet de générer plus de trafic en un temps record. Enfin, une campagne de lien sponsorisé permet de générer plus de leads qualifiés, et d’obtenir un taux de conversion plus élevé.

Les atouts des liens de qualité sur des sites d’autorités

Encore appelé linkbuilding, le net linking est une stratégie qui permet d’augmenter le trafic d’un site internet. Il consiste à placer le lien d’un site dans les publications d’autres sites.

Ainsi, les abonnés de ces derniers peuvent en un clic se retrouver sur le site commanditaire. Lorsque ce sont des sites d’autorité, c’est-à-dire des sites qui jouissent d’une bonne notoriété et d’un bon référencement naturel qui hébergent ces liens, cette stratégie est particulièrement efficace.

En effet, dans un court délai, les sites commanditaires peuvent rapidement gagner en visibilité, et générer un trafic considérable, du fait de la forte affluence qui est souvent enregistrée sur ces sites d’autorité.

Google est une plateforme très populaire sur laquelle vous pouvez publier vos articles, afin de bénéficier d’une large audience. Pour ce faire, tout ce que vous avez à faire est de contacter des plateformes spécialisées dans les publications Google. Il s’agit notamment de Blogger, Medium, ou encore Tumblr. Quel que soit votre choix, il vous suffit de suivre les consignes qui vous seront données pour publier gratuitement votre article.

Pour publier des articles sponsorisés, vous devez vous rendre sur des plateformes dédiées. Il s’agit notamment de :