Comment savoir si un site peut nous pirater ?

Avec l’avancée fulgurante de la technologie et des moyens de communication, l’utilisation d’internet est de plus en plus grandissante. Malheureusement, cela est également synonyme de multiplication des piratages informatiques.

En effet, dès que vous vous mettez à surfer sur le net, vous devenez automatiquement une proie possible des cybercriminels. Ces derniers se servent généralement des sites malveillants pour vous atteindre. Qu’est-ce que c’est ? Comment les reconnaître ? Comment s’en protéger ? Pour plus d’informations, lisez cet article.

Qu’est-ce qu’un site malveillant ?

Un site malveillant est une plateforme qui héberge et tente frauduleusement d’installer un logiciel malveillant (scareware, ransomware, virus, chevaux de Troie, etc.) dit malware sur votre terminal de connexion. L’objectif étant de collecter des informations sensibles vous concernant ou d’avoir un contrôle absolu sur votre machine.

Généralement, cela requiert une interaction avec la victime en question. Une tactique très courante des pirates consiste à proposer à l’internaute de démarrer un téléchargement qui résoudrait un pseudo-problème que son terminal aurait. Ils peuvent par exemple lui faire croire que sa machine est infectée de virus ou lui dire que son antivirus est expiré.

Ils peuvent même aller jusqu’à lui faire admettre qu’il est parmi des heureux gagnants d’un jeu-concours et qu’il doit cliquer sur un lien pour récupérer sa récompense. Vous l’aurez compris, avec les pirates, tous les moyens sont bons pour amener la victime à faire ce qu’ils veulent.

Le seul danger, c’est que ces sites malveillants ressemblent fortement à des plateformes légitimes. Vous devrez alors être très précautionneux et apprendre à les reconnaître si vous ne voulez pas en être victime dans le futur.

Il existe plusieurs indicateurs pour reconnaître un site malveillant. Vous devez fortement y veiller si vous ne voulez pas être victime d’un piratage.

Les téléchargements non sollicités

Les téléchargements non sollicités constituent les premiers signes qui doivent vous mettre la puce à l’oreille. Bien qu’ils soient liés directement aux sites malveillants, il n’est pas exclu de les rencontrer ailleurs. Soyez donc vigilant. Vous pouvez installer un malware en ouvrant tout simplement un message Gmail ou en cliquant sur une fenêtre.

Cela est particulièrement dangereux puisque dans ces conditions, vous ne pouvez retracer la source du problème. Le plus inquiétant, c’est que ces malwares, notamment chevaux de Troie et ransomwares passent généralement sous les radars des antivirus. De plus, la plupart des téléchargements non sollicités sont automatisés.

Ils ne demandent pas votre accord ou vous induisent en erreur pour que vous le donniez. Si par chance, votre consentement est demandé, assurez-vous d’abord que le logiciel ou le fichier à télécharger est vraiment nécessaire. Ensuite, effectuez rapidement une vérification du site sur Google afin de déterminer son authenticité. Au moindre doute, ne téléchargez rien.

Une adresse très suspecte

Un autre signe pour identifier un site web malveillant est son adresse. À ce niveau, vous devez être extrêmement vigilant, car pour vous persuader que le site sur lequel vous serez dirigé est légitime, les cybercriminels se tiennent le plus possible de l’adresse d’une plateforme connue en y modifiant légèrement sa structure.

À titre d’exemple, https://facebook.com est un lien sur. En revanche, https : //facebook. […….]. com est très suspect et pourrait probablement être une plateforme malicieuse. Faites donc très attention. Prenez souvent le soin de lire les adresses de la droite vers la gauche. Ainsi, vous pourrez déterminer leur provenance (domaine, sous domaine, SLD) et savoir si vous pourrez y rentrer vos informations en toute sûreté.

HTTP ou HTTPS

Le protocole utilisé est également un moyen de catégoriser un site. En web, deux options sont possibles, notamment le HyperText Transfer Protocol ou HTTP ou le HyperText Transfert Protocol Secure dit HTTPS. HTTPS est tout simplement du HTTP avec du cryptage. La différence entre les deux est que le HTTPS est sécurisé. En effet, il se sert du SSL/TLS pour effecteur un chiffrement de tout ce qui est requête, réponse web et aussi pour les signatures numériques de ces dernières.

Pour être plus précis, vos données sont cryptées avant d’être transférées au serveur de traitement lorsque vous naviguez sur un site en HTTPS. Ce n’est pas le cas des plateformes HTTP. Cependant, cela ne veut pas dire que tous les sites HTTPS sont à 100 % surs. Ces derniers peuvent être piratés et utilisés à des fins malveillantes.

Se protéger des sites douteux est bien plus facile que vous ne le pensez. Il suffit d’adopter quelques bonnes pratiques en naviguant sur le web et le tour est joué. Tout d’abord, faites très attention aux sites que vous visitez. Vérifiez bien l’authenticité des liens, et si vous avez le moindre doute, ne cliquez pas dessus.

Il est également conseillé de sécuriser vos navigateurs en installant les extensions de protection. Une autre solution efficace consiste à installer une puissante solution de filtrage web. Elle vous protégera contre les sites hébergeant des malwares et de phishing. Elle vous permettra aussi de bloquer l’accès aux contenus douteux et illégaux.

En somme, les sites malveillants sont des plateformes hébergeant des logiciels malveillants prêts à être téléchargés sur les terminaux des internautes, avec ou sans leur consentement. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe quelques signes qui vous permettent de les identifier et des solutions que vous pouvez adopter pour vous en protéger.

