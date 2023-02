Recherches associées google : Avantages & Inconvénients

Fonctionnalités mises en place par Google, les recherches associées Google simplifient et boostent le travail de recherche de l’utilisateur.

En effet, elles anticipent la prochaine question ou les mots clés qui seront saisis, en se basant sur le contexte de la précédente requête.

Cet outil est assez avantageux, puisqu’il met à votre disposition une liste de mots clés et de questions relatives aux recherches que vous effectuez habituellement.

Toutefois, il a quelques inconvénients. On vous en dit plus dans la suite.

Qu’est-ce que les recherches associées sur Google ?

Les recherches associées de Google sont une fonctionnalité d’aide à l’utilisation. Elles apparaissent en bas de la page de résultat, après que l’utilisateur ait lancé sa recherche. Cet outil vous fait des suggestions en se basant essentiellement sur vos recherches.

Il peut vous aider à trouver en une fraction de seconde ce que vous recherchez. Vous pouvez l’utiliser pour affiner vos résultats, car les recherches associées peuvent vous aider à mettre la main sur des informations plus précises.

Par ailleurs, dans le cas où vous trouvez votre réponse dans la page de résultats, elles vous aident à enrichir et à affiner votre recherche en ayant accès à des sources supplémentaires. Par contre, quand vous ne parvenez pas à trouver des réponses satisfaisantes, elles vous aident à rectifier votre requête.

Vous pouvez intégrer les recherches associées pour faire apparaitre le nom de votre entreprise. Pour y parvenir, vous devez d’abord soumettre votre site sur Google. Par la suite, faites-vous une place, grâce aux mots-clés à longue traîne, qui sont une compilation de mots-clés permettant à la recherche d’être plus précise et d’attirer le bon utilisateur.

Pour apparaitre dans les recherches associées Google, vous devez rédiger plus d’articles de blog. Si vous écrivez plus de contenus de qualité, vous aurez plus de chance de vous faire une place. Si vous optez pour cette solution, vous devez optimiser vos articles de blog, vos titres, vos images et vos méta-descriptions.

Par ailleurs, pour que Google vous positionne, vous pouvez également avoir des liens externes qui mènent à votre site. Enfin, vous pouvez passer par Google Adwords pour vous positionner rapidement.

Il est facile de voir les recherches associées de Google. En effet, elles s’affichent en bas de la page des résultats de recherche, et ce, sous forme de huit liens cliquables. Elles représentent des expressions ou des mots-clés soumis par le moteur de recherche dans le but de rectifier, de préciser ou de compléter la requête. Lorsque vous cliquez sur un lien, vous aurez accès à la page de résultat correspondante.

Le fonctionnement des recherches associées dépend de l’algorithme de Google. En réalité, celui-ci examine en temps réel le contexte de votre recherche. Par la suite, il vous fait des suggestions en fonction des mots-clés que vous utilisez habituellement.

Pour générer des recherches associées vraiment utiles, Google se base essentiellement sur quatre éléments. Le premier concerne les requêtes populaires associées à la thématique. Le moteur de recherche se penche aussi sur les mots-clés de longue traîne et sur l’intention de recherche de l’utilisateur.

Le dernier élément est relatif aux propositions personnalisées. Lorsque vous vous connectez à votre compte Google, le moteur de recherche se base sur votre historique de navigation, votre situation géographique et d’autres données d’activités.

Recherches associées google : Avantages

Cette fonctionnalité mise en place par Google présente plusieurs avantages. D’abord, les recherches associées peuvent vous aider à trouver rapidement ce que vous recherchez et à affiner vos résultats. Cet outil est ainsi d’une grande utilité, si vous faites une recherche générale et que vous avez envie d’obtenir des informations plus précises sur un sujet déterminé.

De même, les recherches associées de Google peuvent vous aider à trouver des informations dont vous n’aviez pas connaissance. Elles peuvent même vous aider à faire la découverte de nouvelles perspectives sur votre recherche.

En outre, les recherches associées permettent d’optimiser le référencement d’un site internet. Google fait très attention à la pertinence des données que vous mettez à la disposition des internautes. En effet, ce moteur de recherche essaie de comprendre l’intention principale d’un internaute lorsqu’il effectue des recherches. Étant donné qu’elles donnent des résultats, grâce à quelques mots-clés pertinents, les recherches associées permettent d’étendre le champ de la recherche.

Recherches associées google : Inconvénients

Bien qu’elles soient pratiques, les recherches associées ont quelques inconvénients. Vu qu’elles sont basées sur l’algorithme de Google, leur précision est variable et elles ne sont pas toujours exactes. Vous devez alors comparer tous les résultats pour avoir une bonne image globale du sujet que vous souhaitez traiter.

En plus de cela, vous devez prendre la peine de vérifier la source des informations. Enfin, il convient de notifier que les recherches associées ne sont pas disponibles pour toutes les requêtes. Si vous le souhaitez, vous pouvez les désactiver.

