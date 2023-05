Le téléphone reconditionné : entre économie, écologie et éthique

Il est temps que vous achetiez un nouveau téléphone ? Cependant, même si vous recherchez un appareil performant et de bonne qualité, vous êtes un peu limité par votre budget ? Les téléphones reconditionnés sont peut-être la solution qu’il vous faut.

Le reconditionnement d’appareils électroniques représente une alternative économique, écologique et éthique aux produits neufs et séduit de plus en plus de consommateurs. Découvrez ici tout ce qu’il y a à savoir sur le reconditionnement pour pouvoir vous aussi, adopter cette tendance bénéfique pour la planète et pour vos poches.

Qu’est-ce que le reconditionnement ?

Un appareil reconditionné (qu’il s’agisse d’un smartphone 5G, d’un ordinateur, d’un appareil photo ou d’une tablette) est un appareil qui a reçu une seconde vie pour être revendu. Au cours du processus de reconditionnement, l’appareil est inspecté, réparé, contrôlé et testé par de véritables professionnels.

Les données antérieures du téléphone sont effacées et les pièces trop usées ou défectueuses sont remplacées. Un spécialiste du reconditionnement français comme Smaaart utilise par exemple jusqu’à 58 points de contrôle et réserve à sa clientèle des téléphones totalement fonctionnels et accompagnés d’une garantie.

Les appareils reconditionnés sont différents des appareils d’occasion

Même si un appareil reconditionné est un produit d’occasion, l’inverse n’est pas vrai. Un téléphone reconditionné est beaucoup plus fiable et de bien meilleure qualité qu’un simple téléphone d’occasion. Ce dernier est revendu directement après avoir été utilisé par un précédent propriétaire, sans faire l’objet de réparation ou de vérification d’aucune sorte.

Un appareil d’occasion peut donc présenter des défauts esthétiques ou encore cacher des dysfonctionnements inconnus du vendeur ou non divulgués par ce dernier. Cela ne peut être le cas avec un appareil reconditionné, qui après avoir été rigoureusement inspecté et soigneusement remis à neuf, se révèle d’une fiabilité irréprochable. Votre tranquillité d’esprit est donc préservée lorsque vous optez pour un appareil reconditionné.

Quels sont les avantages qu’offre un appareil reconditionné ?

L’avantage le plus alléchant des appareils reconditionnés est en toute certitude leur coût abordable. Un produit reconditionné peut ainsi revenir jusqu’à 70 % moins cher qu’un produit. En choisissant un appareil reconditionné, vous pouvez ainsi profiter des technologies les plus récentes sans devoir vous ruiner.

La fiabilité et la qualité des appareils reconditionnés sont également un argument de taille pour se décider à en acheter un. Non seulement des spécialistes du reconditionnement s’assurent le bon fonctionnement de ces appareils avant de les mettre sur le marché, mais ils sont également assortis d’une garantie qui s’étend parfois sur deux ans.

Les avantages écologiques du reconditionnement

Le reconditionnement se présente comme une solution durable pour réduire les déchets électroniques. Le reconditionnement permet de prolonger la durée de vie des appareils électroniques. Ceux-ci peuvent donc être remis sur le marché et servir à d’autres utilisateurs, plutôt que s’ajouter à la pile des équipements électroniques mis au rebut chaque jour.

C’est ainsi que le reconditionnement permet de préserver les ressources naturelles de la planète, puisque moins de produits électroniques sont fabriqués. Ceux-ci requièrent l’utilisation de matières premières non renouvelables et dont certaines sont près de s’épuiser. Il faudrait en effet près de 70 kg de matières premières pour la fabrication, l’utilisation et l’élimination d’un seul smartphone. Par ailleurs, en réduisant la quantité d’appareils produits, la pollution associée à l’extraction desdites matières premières est également réduite.

Certaines entreprises spécialistes de produits reconditionnés comme Smaaart, marque engagée, se dotent d’une véritable mission environnementale, sociétale et solidaire. En acquérant vos produits reconditionnés auprès de telles entreprises, vous contribuez à la création d’emplois et encouragez un modèle de l’économie circulaire en circuit court sur le territoire français.

Pour en savoir plus sur le reconditionnement des téléphones

Le processus de reconditionnement suit plusieurs étapes qui sont chacune d’une importance cruciale. La première étape est celle de la réception, du tri et du recyclage des téléphones. Dès qu’ils parviennent dans les ateliers de l’entreprise de reconditionnement, les téléphones font l’objet d’un contrôle de la conformité poussé. On peut ainsi s’assurer qu’ils ne constituent pas des contrefaçons ou qu’ils n’ont pas été volés ou bloqués. Ils sont ensuite soumis à un premier tri pour déterminer ceux qui seront reconditionnés. Les téléphones qui ne passent pas cette première sélection sont considérés comme des Déchets d’Équipement Électrique et Électronique (DEEE) et seront recyclés.

La deuxième étape du processus de reconditionnement est celle de l’effacement intégral et certifié des données personnelles, fichiers et applications que contient le smartphone. Ce dernier est ensuite réinitialisé et son système d’exploitation est mis à jour.

Il faut ensuite procéder à des tests fonctionnels et diagnostic pour vérifier le fonctionnement des téléphones. Ceux-ci font l’objet d’une révision poussée suivant des dizaines de points de contrôle. L’expérience des techniciens spécialistes du reconditionnement couvre de nombreuses marques et modèles.

Au cours de la 4ème étape, les techniciens repèrent les composants internes défaillants ou rendus fragiles par l’usure. Ils les réparent ensuite ou les remplacent s’il le faut en veillant à respecter les normes de qualité les plus élevées.

Il s’agit ensuite de vérifier la batterie. Celle-ci est généralement évaluée suivant les points de contrôle ci-après :

Son ancienneté ;

Sa température ;

Sa capacité ;

Le nombre de cycles de charge ;

Le courant de charge.

À la 6ème étape, les téléphones se voient attribuer un grade de reconditionnement. Un algorithme peut être utilisé à cette fin, pour une notation aussi objective que possible.

Au cours de la 7ème étape, un nettoyage poussé et antibactérien est réalisé. Les téléphones retrouvent alors un état de propreté équivalent qui s’apparente à celui d’un produit neuf

La dernière étape est celle du contrôle qualité. Il s’agit d’un contrôle final pour être certain de garantir le plus haut niveau de satisfaction aux clients.

Les différents grades de reconditionnement

Un grade de reconditionnement est une note qui renseigne sur l’état esthétique d’un appareil reconditionné. Il est important de comprendre que le grade de reconditionnement ou grade cosmétique ne concerne aucunement les performances d’un smartphone reconditionné.

Le grade « État parfait » est utilisé pour qualifier les téléphones dont l’état s’apparente à celui d’un produit neuf qui viendrait d’être retiré de son emballage ;

Le grade « Très bon état » est la note attribuée aux appareils en très bon état, qui possèdent tout au plus sur leur écran ou leur coque des défauts qui passent très facilement inaperçus ;

Un téléphone avec le grade « Bon état » présente des marques d’utilisation visibles, comme des rayures, même s’il reste tout de même possible de l’utiliser sans problème ;

Le grade « État correct » est quant à lui réservé aux téléphones présentant des signes d’usure qui ne laissent aucun doute sur le fait qu’ils ont déjà eu un utilisateur.

Quelques conseils pour prolonger la durée de vie de votre téléphone reconditionné

Si vous optez pour un appareil reconditionné, cela signifie que faire des économies et respecter l’environnement ont une certaine importance pour vous. Pour continuer sur cette lancée, il est important que vous preniez soin de votre téléphone reconditionné pour qu’il dure aussi longtemps que possible.

À cette fin, une attention particulière doit être portée à l’utilisation de la batterie :

Réglez la mise en veille de l’écran sur un temps qui correspond à vos habitudes d’utilisation ;

Réglez la luminosité en fonction du moment de la journée ;

Mettez le téléphone en mode avion avant de vous endormir et ne le laissez pas en charge toute la nuit ;

Rechargez votre téléphone dès qu’il descend sous le seuil des 30 %.

Comme la batterie, l’écran est un élément essentiel en ce qui concerne la longévité d’un smartphone. Faites attention à ne pas abîmer le vôtre et protégez-le avec un film en verre trempé ou une housse.