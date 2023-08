Nouvelle Révolution de Communication sur WhatsApp avec le Partage d’Écran Enrichi

Meta fait une nouvelle percée significative dans l’univers de la communication en annonçant officiellement le lancement tant attendu du partage d’écran sur WhatsApp.

Après avoir captivé notre attention avec les rumeurs d’une future vérification par e-mail, l’entreprise nous surprend à nouveau en déployant maintenant la fonctionnalité de partage d’écran.

Partage d’écran WhatsApp

Cette avancée majeure n’a pas échappé aux observateurs attentifs. Remontons au mois de juin, lorsque le site WABetaInfo a révélé les prémices du partage d’écran à venir sur WhatsApp.

Initialement en phase bêta et déjà accessible aux utilisateurs de la version Windows, cette fonctionnalité s’apprête enfin à briller de mille feux pour l’ensemble des utilisateurs de WhatsApp, qu’ils soient sur iOS ou Android. Un pas en avant dans la compétition avec des plateformes telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, puisque vous pourrez désormais partager votre écran lors de vos appels vidéo.

Expérience plus immersive

Mais ce n’est pas tout. Une autre amélioration majeure a été insérée dans cette mise à jour. L’ajout d’un mode paysage pour les appels vidéo sur les dispositifs mobiles. Avec cet affichage élargi, le groupe Meta promet une expérience plus immersive, offrant un champ de vision élargi pour le visionnage et le partage. Un véritable atout pour les utilisateurs de WhatsApp qui souhaitent repousser les limites de la communication visuelle.

Cependant, le partage d’écran et le mode paysage ne sont que quelques-unes des nombreuses facettes de WhatsApp. L’application, en plus d’être une plateforme de messagerie instantanée exceptionnelle, propose également des appels vocaux et vidéo basiques.

Ce qui rend son utilisation non seulement pratique, mais aussi conviviale. Les utilisateurs moins exigeants apprécieront cette simplicité, tandis que d’autres pourraient être un peu déçus par la version desktop légèrement réduite et la limite des appels de groupe fixée à huit participants.

Meta propulse WhatsApp avec des nouvelles de fonctionnalités de communication

En somme, cette annonce passionnante de Meta propulse WhatsApp vers de nouveaux sommets en matière de fonctionnalités de communication. La capacité de partager des écrans et de basculer en mode paysage vient compléter un ensemble déjà solide de fonctions de messagerie et d’appels.

WhatsApp continue de se positionner comme une option attrayante pour les utilisateurs en quête d’une expérience de communication complète et personnalisable. Grâce à ces avancées, Meta démontre une fois de plus son engagement à améliorer l’expérience des utilisateurs et à repousser les limites de la communication virtuelle.

Source : The Verge

L’application de messagerie instantanée WhatsApp s’enrichit de nombreuses fonctionnalités, dont la possibilité de partager son écran lors d’un appel vidéo, d’envoyer des messages vidéo et de rejoindre des canaux animés par des administrateurs.

Source : https://www.lesnumeriques.com/appli-logiciel/whatsapp-de-nouvelles-fonctionnalites-disponibles-et-a-venir-n212275.html

Quelques-uns des atouts WhatsApp :

Il est important de noter que l’utilisation de WhatsApp nécessite une connexion Internet stable et que la plateforme peut évoluer avec le temps, apportant de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

