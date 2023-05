Filbanque : Fonctionnement, avantages ou inconvénients en 2023

Head Racket Speed Motion 2023 Padel Racket Doré - Doré - Size: One Size - unisex

La raquette la plus légère de la série Speed, la raquette polyvalente Speed Motion Padel est dotée d`une nouvelle technologie auxiliaire et aide les joueurs avancés à jouer à un jeu rapide et varié.Jouez cette fraction de seconde plus rapidement et trouvez votre avantage gagnant grâce au mouvement de vitesse polyvalent et maniable. Profitez de la vitesse d`attaque avec la raquette la plus légère de la série, qui est approuvée par Ari Sanchez, et offre un mélange de puissance et de contrôle. Les joueurs avancés peuvent facilement le mélanger avec une raquette en forme de larme qui a été améliorée avec une technologie Auxetic innovante pour plus de puissance et une sensation d`impact sensationnelle. En plus d`une surface de frappe hybride en carbone tissé et en fibre de verre, le Speed Motion a un nouveau capuchon souple qui améliore la sensation et le toucher. Avec l`accent de cuivre, le design est frais, moderne et distinctif.Caractéristiques:- Technologie Auxétique Innovante Pour Plus De Puissance Et Une Sensation D`impact Sensationnelle- La raquette la plus légère de la série Speed- Polyvalent et maniable pour les joueurs avancés avec un jeu rapide et varié- Surface de frappe hybride en carbone tissé et fibre de verre- Le nouveau capuchon souple améliore la sensation et le toucherCaractéristiques:- Poids : 360 g / 12,7 oz- Taille de la tête : 465 Cm² / 72 In²- Équilibre : 270 mm / 1,7 po Hh- Faisceau : 38 mm / 1,5 poTechnologie:Auxétique :- Les constructions auxétiques montrent une déformation unique par rapport aux constructions non auxétiques. En raison de leurs propriétés internes, les constructions auxétiques s`élargissent lorsqu`une force de traction est appliquée et se contractent lorsqu`elles sont pressées. Plus la force appliquée est grande, plus la réaction auxétique est grande.Mousse de puissance :- Power Foam : est l`allié parfait pour une puissance maximale. La vitesse que votre balle atteindra surprendra autant vos adversaires que vous-même.Pont intelligent :- Chaque raquette a son propre ADN. Certains seront dotés de contrôle et de précision, d`autres de puissance ou de confort. Pour cette raison, Head a développé le pont intelligent pour adapter la zone du pont aux besoins de chaque raquette.Cadre sur mesure :- Chaque section de tube est construite individuellement pour obtenir les meilleures performances pour chaque raquette.Graphène à l`intérieur :- Stratégiquement positionné dans la plupart de nos raquettes, le graphène renforce le cadre, offre une plus grande stabilité et optimise le transfert d`énergie de la raquette à la balle. Lorsque vous achetez votre prochaine raquette, assurez-vous qu`elle contient du graphène.Capuchon souple :- Le nouveau capuchon souple en matériau de construction à deux composants offre une manipulation confortable et douce.- Avec une finition de couleur orange solaire, il est utile pour amortir les vibrations et réduire la pression, prévenir les blessures et les ampoules aux mains.Sweet Spot...