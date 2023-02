Google Suggest : Suggestions de mots clés recherchés des internautes

Google est considéré aujourd’hui comme un moteur de recherche très puissant qui permet d’effectuer des recherches à travers le monde.

Il dispose d’un certain nombre d’outils pour simplifier la tâche aux professionnels ainsi qu’aux particuliers.

L’un des outils les plus utilisés de Google à ce jour reste Google Suggest que vous avez déjà certainement exploité au moins une fois.

C’est quoi Google Suggest ?

Pendant les recherches sur Google, de nombreuses suggestions apparaissent pour faciliter la tâche aux internautes. L’outil qui rend cela possible est Google Suggest.

Comme l’indique son nom, ce dispositif directement intégré dans le moteur de recherche permet de suggérer des thèmes de recherche.

Et ceci dès qu’un internaute essaye d’entrer une requête spécifique au niveau de la barre.

Par ailleurs, vous devez savoir qu’il existe de nombreux facteurs qui peuvent affecter la fonction de cet outil. Il s’agit entre autres de la fréquence, de la localisation, du comportement de recherche, etc.

Où trouver Google Suggest ?

Il existe divers logiciels de Google Suggest que vous pouvez utiliser en ligne comme KeywordTool et Keywordshitter. Vous pouvez également utiliser Ubersuggest et Seobook si vous désirez accéder aux avantages de Google Suggest.

En effet, KeywordTool utilise une saisie semi-automatique et permet de générer des mots-clés assez pertinents ainsi que des mots associés à un sujet. Avec cet outil, vous pouvez obtenir des termes dans diverses langues hormis le français. Avec KeywordTool, il est possible de positionner de manière efficace des mots-clés orientés sur des recherches à travers Google, mais aussi à travers :

Bing ;

YouTube ;

Apple Store ;

Amazon ;

etc.

Keywordshitter est simple à comprendre et peut aussi aider à renforcer le positionnement de sa marque sur Internet en filtrant les résultats.

Concernant Ubersuggest, il faut noter qu’il joue aussi presque le même rôle. Il aide à rechercher et à dénicher des mots-clés. Il est très populaire et permet d’améliorer la visibilité sur Internet. Quant à Seobook, vous pouvez aussi l’utiliser comme outil Google Suggest pour générer des mots-clés sur Google et sur divers autres sites tels que Yahoo, eBay, Amazon et Twitter.

Google Suggest peut être utilisé directement en ligne pour rechercher différents mots-clés pertinents en rapport avec une activité. En se basant sur l’algorithme de cet outil, il est possible de découvrir les différents mots qu’utilisent très souvent les internautes pour effectuer des recherches à propos d’un sujet donné.

En plus d’aider à trouver des mots employés couramment par les internautes sur les moteurs de recherches, Google Suggest permet :

De comprendre les intentions derrière les recherches ;

Et de connaître les requêtes les plus fréquentes adressées par les internautes dans un secteur précis.

Avoir toutes ces informations peut aider une entreprise à mieux orienter ses actions. Ainsi, si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez vous servir de cet outil de Google pour vous démarquer et apporter des contenus adaptés à votre cible sur le Net.

Une fois que des recherches sont effectuées sur Google, le moteur de recherche enregistre les diverses activités dans le compte Google de l’utilisateur.

En fonction de cela, il propose des recommandations de contenus divers lors des prochaines recherches.

Google Suggest fonctionne donc en joignant les données d’un compte personnel avec les informations qui proviennent d’un suivi constant au niveau des recherches.

Pour cela, si vous désirez procéder à une suppression des suggestions qui se présentent à vous, vous devez vous orienter vers l’historique de recherche. Pour y arriver, vous pouvez choisir parmi les deux possibilités qui s’offrent à tous les internautes.

Pour chacune de ces alternatives, il vous faudra accéder à votre historique de recherche en choisissant l’option « Mes activités ». Avec la première solution, vous aurez le droit de désactiver l’enregistrement instantané de votre historique. Pour cela, vous devez cliquer sur l’option « Enregistrement dans l’activité sur le Web et les applis » et sélectionner “Désactiver” pour terminer l’opération.

Par contre, avec la dernière alternative, vous aurez le choix de définir une durée pendant laquelle vous désirez supprimer l’historique de votre activité sur Google. Pour réussir cette opération, vous devez cliquer sur « Suppression automatique ».

Une fois que vous êtes à ce niveau, vous devez choisir l’option « Supprimer automatiquement l’activité datant de plus de ». Néanmoins, il faut souligner ici que vous devez indiquer une durée qui vous convient et pendant laquelle vous voulez supprimer les données. Ensuite, appuyez sur « Suivant » et n’hésitez pas à confirmer l’action.

Avantages Google Suggest ?

Google Suggest permet d’améliorer son e-réputation en accédant à des infos pratiques pour renforcer le référencement SEO de son site. Il facilite les recherches aux internautes et les aide à trouver des résultats au plus vite.

Inconvénients Google Suggest ?

De la même manière que Google Suggest est utile pour créer une bonne image sur Internet, il peut aussi contribuer à donner une mauvaise réputation. Après un scandale autour d’un sujet, l’outil sauvegarde les recherches et suggère les mêmes informations même après les clarifications

