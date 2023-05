Envoyer un PDF par SMS avec CleverSMS ou depuis un smartphone

Givi Smartphone Handlebar Support Noir 115 / 55 mm

Même s’il est aujourd’hui presque oublié, le SMS a pendant longtemps été l’outil de communication par excellence.

Fortement popularisé par l’arrivée des premiers téléphones portables sur le marché, il a entre autres permis aux entreprises de fidéliser leur clientèle.

Malgré l’usage quotidien des applications de messagerie instantanée, le SMS a encore de beaux jours devant lui.

Cela est rendu possible par des services comme CleversSMS, qui facilitent l’envoi massif de SMS via internet. Quelles sont les applications possibles d’un tel outil ?

Il est tout à fait possible d’envoyer un PDF par SMS en faisant preuve d’un peu d’ingéniosité. La première étape consiste à convertir votre PDF en image, pour faciliter son expédition. Il faudra surtout s’équiper d’un outil disposant de cette fonction.

Une fois que la conversion est faite, vous pourrez ensuite procéder à l’envoi de votre pièce jointe via SMS. D’autres alternatives existent pour réussir l’envoi d’un PDF par SMS.

L’une d’entre elles consiste à faire usage d’un service de stockage dans le cloud comme :

Google Drive ;

Dropbox ;

Etc.

Il est ainsi possible d’obtenir un lien des fichiers mis en ligne, et donc du PDF que vous souhaitez envoyer dans ce cas. Vous n’aurez plus qu’à inclure le lien approprié dans le SMS à envoyer à votre destinataire.

PDF par SMS en masse avec CleverSMS

CleverSMS est un outil en ligne grâce auquel vous pourrez envoyer massivement des SMS à des destinataires. L’avantage du SMS est qu’il a un taux de lecture supérieur à 95%. C’est donc une option intéressante, qui explique d’ailleurs pourquoi les entreprises l’apprécient énormément. Il est possible de s’en servir pour communiquer en interne avec les collaborateurs, ou en externe avec les clients ou prospects.

Avec la possibilité d’envoyer des SMS en masse via CleverSMS, vous pourrez garantir la promotion de vos produits. Certaines municipalités adoptent par ailleurs cette solution pour alerter en masse leurs populations. En somme, c’est un service d’une redoutable efficacité pour communiquer rapidement et à peu de frais.

Plateforme SMS PRO : CleverSMS

L’offre SMS PRO de CleverSMS est certainement le meilleur moyen de rendre vos campagnes de communication plus efficaces. En effet, l’outil vous garantit des résultats concrets et mesurables. Pour les entreprises, le SMS PRO est assurément une bonne façon de communiquer avec les clients et les collaborateurs. Ce canal peut être utilisé pour échanger des informations en temps réel, et surtout en masse.

Vous pourrez ainsi tenir vos cibles au courant :

D’une promotion en cours ;

D’une rupture de stock ;

Du bon acheminement d’une livraison ;

Etc.

Plus loin, CleverSMS possède un serveur qui gère les différentes listes de diffusion que vous pourrez créer. Les SMS à envoyer peuvent être personnalisés, et diffusés de façon automatique.

Pourquoi envoyer un PDF par SMS est-il impossible ?

Il existe de nombreuses raisons qui peuvent en être la cause. L’une des premières est que vous n’avez certainement pas converti le PDF en SMS au préalable. Dans un tel cas, l’envoi du PDF par SMS sera simplement impossible. Plus loin, le lien obtenu via le stockage du PDF dans le cloud est peut-être incorrect. Dans ce cas, il faudra vérifier son exactitude dans le SMS que vous souhaitez envoyer.

La procédure d’envoi d’un PDF sur un smartphone est extrêmement simple. Il faudra avant tout sélectionner le document que vous souhaitez expédier en utilisant votre explorateur de fichiers. Cliquez ensuite sur le bouton de partage, et choisissez le canal que vous comptez utiliser. Au besoin, il est possible de rajouter un texte dans le message joint au PDF. Vous n’avez plus qu’à effectuer l’envoi du message contenant le fichier au format PDF.

Rédigez simplement votre SMS, puis procédez à l’ajout d’une pièce jointe en cliquant sur le trombone. Elle peut être :

Une photo ;

Une vidéo ;

Un message vocal ;

Etc.

Le format du SMS passera alors au MMS, et il ne vous restera plus qu’à l’envoyer au destinataire.

L’intégration d’un PDF dans un SMS iPhone est un vrai jeu d’enfant comme vous vous en rendrez compte. En premier lieu, vous devrez procéder à l’ouverture du PDF dans le lecteur de votre iPhone. Cliquez ensuite sur le bouton de partage, et choisissez l’envoi par SMS. Renseignez à présent le numéro du destinataire, et validez. Votre PDF est ainsi envoyé par SMS iPhone presque instantanément.

Aujourd’hui, presque tous les smartphones permettent de scanner et d’envoyer des fichiers en PDF. En fonction du type d’appareil dont vous disposez, il faudra préalablement télécharger l’application de numérisation la plus adaptée. Le moyen le plus simple consiste à vous rendre sur le store de votre smartphone iOS ou Android pour l’obtenir. Lancez ensuite l’outil, puis procédez au scan du document à convertir.

Veillez à le poser sur une surface parfaitement plane, et avec un éclairage optimal. Prenez ensuite une photo du document, puis faites les ajustements nécessaires quant à l’image capturée. En général, l’outil de numérisation embarque des options d’édition. Enregistrez ensuite l’image scannée au format PDF.

L’envoi de photos en format PDF n’est pas aussi complexe que vous pourriez le croire. La première chose à faire consiste à vous procurer un outil de création de PDF. L’idéal serait d’opter pour une version en ligne et gratuite. Intégrez ensuite la photo à convertir dans l’outil, puis lancez le processus de conversion. L’opération ne devrait durer que quelques minutes, puis vous recevrez une notification qui indiquera la fin du processus.

À cette étape, il ne vous reste plus qu’à renommer le fichier obtenu et à l’enregistrer sur votre ordinateur. Quant à l’envoi des photos en format PDF, rendez-vous dans votre compte e-mail. Remplissez les différents champs du message, puis ajoutez le PDF photo en pièce jointe. Procédez ensuite à l’envoi de votre message pour terminer.

Il existe de nombreuses manières d’envoyer un PDF via votre adresse e-mail. L’une des plus simples consiste à accéder à votre boite mail, puis lancer la création d’un nouveau message. Procédez ensuite à l’insertion de la pièce jointe en indiquant le chemin d’accès de votre PDF. Vous n’aurez qu’à valider l’opération, pour enclencher l’envoi du mail contenant le PDF joint.