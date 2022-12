5 façons originales de rendre votre lieu de travail plus écologique

Vous êtes-vous demandé si votre lieu de travail est respectueux de l’environnement ? Si ce n’est pas le cas, c’est le moment de commencer à y réfléchir.

Quand le lieu de travail devient plus respectueux de l’environnement, il y a de nombreux avantages en plus de celui de l’environnement. De nombreuses entreprises constateront une augmentation de leur clientèle lorsqu’elles commenceront à passer à l’action.

Le consommateur est attentif à ce genre de détails, et le fait d’adopter une démarche respectueuse de l’environnement est donc très bénéfique pour le bureau.

Pour devenir plus soucieux de l’environnement, on peut commencer par les changements les plus petits et les plus simples. Qu’il s’agisse de se rendre au travail en vélo ou d’apporter sa propre tasse, chaque changement compte.

Voici cinq façons astucieuses de rendre le lieu de travail plus respectueux de l’environnement.

Faites le maximum pour recycler

L’une des mesures les plus simples que votre entreprise peut prendre pour être plus respectueuse de l’environnement est le recyclage. De très nombreux objets couramment utilisés sur le lieu de travail peuvent aller dans la poubelle de recyclage plutôt qu’à la déchetterie.

Commencez par le papier.

Installez des conteneurs dans tout le bureau, auxquels les employés ont accès facilement. À moins qu’il ne s’agisse de textes importants qui doivent être déchiquetés ou éliminés par d’autres moyens, jetez les vieux papiers dans le bac de collecte. Ainsi, le papier pourra être réutilisé pour imprimer, prendre des notes ou autres choses, au lieu d’aller à la poubelle.

Le recyclage ne s’arrête pas au papier.

Tous les appareils électroniques que l’entreprise ne veut plus utiliser peuvent être récupérés. Les boîtes en carton sont elles aussi d’excellents matériaux à jeter dans un bac de tri sélectif.

Vous pouvez même disposer d’un conteneur à compost scellé dans la cuisine ou la salle du personnel pour les restes de nourriture. Plus il y aura de zones disposant d’un conteneur pour le recyclage, plus il sera facile pour les employés de les utiliser plutôt que de jeter les ordures.

Utilisez des produits qui respectent l’environnement

Aujourd’hui, vous pouvez trouver une variante respectueuse de l’environnement de presque tous les articles disponibles sur le marché. Les raisons ? Parce que les consommateurs sont de plus en plus conscients des effets de certains produits chimiques, non seulement sur notre santé, mais aussi sur la santé de notre environnement.

Au lieu d’acheter des détergents du commerce, voyez s’il existe une autre solution respectueuse de l’environnement. Vous pouvez même confectionner des nettoyants à partir de restes d’aliments et d’huiles essentielles qui laisseront un parfum frais. Il existe même des fournitures de bureau fabriquées à partir de matières recyclées. Plus vous pouvez changer, mieux c’est.

Apportez des plantes à votre domicile

Vous voulez non seulement être respectueux de l’environnement, mais aussi améliorer la qualité de l’air et le décor du bureau ? Introduire des plantes vous aidera à résoudre tous ces aspects.

Certaines espèces de plantes d’intérieur sont connues pour améliorer la qualité de l’air à l’intérieur. Nous passons une grande partie de la journée à l’intérieur, donc en améliorant l’air ambiant, notre santé s’en trouvera améliorée. Une mauvaise gestion de l’air peut avoir un effet indésirable sur notre santé, notamment en déclenchant des crises d’asthme chez les enfants et les adultes.

Les plantes d’intérieur comme les lys de la paix, les plantes araignées, les lierres anglais et les plantes chinoises à feuilles persistantes sont des plantes domestiques courantes qui non seulement filtrent l’air, mais sont également faciles à entretenir.

Ces plantes absorbent les substances présentes dans l’air comme le benzène, le formaldéhyde, le monoxyde de carbone et le trichloréthylène et distribuent de l’oxygène pur pour que vous puissiez respirer.

Équipez votre bureau d’appareils à basse consommation

La quantité d’énergie consommée par votre bureau contribuera à la qualité de l’environnement. Si votre lieu de travail est énergivore, il nécessite plus d’énergie de la part des sources énergétiques qui rejettent des matières toxiques dans l’atmosphère.

Remplacez plutôt les équipements de bureau par des appareils à faible consommation d’énergie. Vous pouvez tout d’abord remplacer les lampes par des ampoules LED.

Les ampoules de ce type sont connues pour être 80 % plus efficaces que les ampoules à incandescence et durent également beaucoup plus longtemps. Remplacez le chauffe-eau et toutes les autres machines du bureau par des appareils à faible coût énergétique.

Réduire la consommation d’énergie

Dans la foulée de la consommation d’énergie sur le lieu de travail, essayez de faire plus attention à la question de l’énergie. En éteignant les lumières dans les pièces que personne n’utilise, vous pourrez réduire la consommation d’énergie.

Éteindre les écrans d’ordinateur et autres appareils électroniques à la fin de la journée est une excellente habitude à prendre. En fait, tout ce qui n’est plus utilisé, essayez de le mettre hors tension.

Pour conclure

Tous les changements comptent pour rendre l’entreprise plus écologique. Il faut encourager les collaborateurs et alimenter la conversation sur ces points, ainsi que sur les autres aspects qui permettront de réduire la consommation d’énergie, les combustibles fossiles émis et les déchets jetés.

Les mesures incitatives permettent aux employés de rester sur la même lancée en matière de respect de l’environnement. Chaque changement ne peut que se révéler bénéfique non seulement pour l’environnement, mais aussi pour l’entreprise.

