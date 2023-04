Guide d’achat du bricoleur2023 : Les outils indispensables à avoir

Le bricolage est une activité enrichissante qui peut être exercée chez soi pour diverses raisons. Il permet par exemple d’économiser de l’argent en effectuant des réparations soi-même plutôt que d’embaucher un professionnel.

Hormis le fait qu’il représente une activité amusante pour certains, il est un excellent moyen d’apprendre de nouvelles choses pour améliorer ses compétences et développer ses talents.

Généralement, les projets de bricolage aident les passionnés à améliorer leur compréhension des techniques et des matériaux utilisés, mais aussi des outils qui s’avèrent être indispensables.

Outils indispensables pour bricoler à la maison : le guide d’achat du bricoleur

Sur le marché, il existe des milliers d’outils de bricolage ayant chacun un rôle précis. Découvrez ici des informations pour vous orienter dans vos choix.

Quels sont les types d’outils indispensables pour bricoler à la maison ?

Pour bricoler chez soi à la maison, les catégories d’outils essentielles auxquelles penser sont multiples. Par ailleurs, les principales regroupent les instruments qui servent à se protéger, mesurer, fixer, percer, trouer, visser, poncer, souder, couper et coller. Ainsi, pour bricoler, il est important d’avoir des lunettes de protection, des masques et des gants pour sa propre sécurité. Ensuite, pour les travaux, il est capital d’avoir :

Un marteau ;

Des tournevis ;

Des pinces ;

Une scie ;

Un niveau à bulle ;

Un mètre ;

Une perceuse ;

Une clé à molette ;

Un pistolet à colle ;

Une ponceuse ;

Le rabot…

Le marteau est indispensable pour toutes sortes de travaux et permet, entre autres, de faire des fixations de clous et les enfoncements de chevilles. Les tournevis aident à serrer et à desserrer des vis et sont disponibles en différentes tailles tout comme les vis. Par contre, les pinces sont utilisées globalement pour maintenir les objets en place et pour couper des câbles et des fils.

La scie est utile pour couper de nombreux matériaux comme le bois, le métal et le plastique. Le niveau à bulle et le mètre sont des outils de mesure.

Le premier permet aux bricoleurs de s’assurer que les surfaces sont horizontales ou verticales alors que le second aide à avoir une précision en matière de dimension.

La perceuse quant à elle permet de percer des trous dans tout type de matériau et les clés à molette permettent de serrer et de desserrer les écrous/boulons. Pour finir, le pistolet à colle facilite le collage des matériaux, la ponceuse aide à lisser leurs surfaces et le rabot permet d’aplanir leurs surfaces pour un résultat parfait.

Quel outil acheter en premier pour s’équiper progressivement ?

Si vous désirez vous équiper petit à petit en instruments de bricolage, le choix du premier outil doit tenir compte du projet que vous avez en tête. Pour de simples réparations chez vous, choisir des tournevis pourrait vous aider à démonter des appareils plus facilement. En outre, si vous envisagez de réaliser de nouveaux projets, vous pouvez acheter une perceuse/visseuse sans fil premièrement. Cet outil est polyvalent et peut vous aider à percer des trous dans des murs, à assembler des mobiliers ou à visser des étagères.

Quels sont les outils les plus utilisés en 2023 ?

Les outils de bricolage sont utilisés en fonction des spécificités des projets. Cependant, de manière générale, les outils qui sont très exploités sont les suivants. Le marteau, les tournevis, la scie, la perceuse, la ponceuse, la pince, le niveau à bulle et le mètre ruban. En dehors de ces quelques instruments, la clé à molette, le pistolet à colle et le rabot sont aussi très utilisés.

Où acheter des outils de qualité ?

Pour l’achat des outils de bricolage pour votre jardin, vous pouvez vous référer à des magasins spécialisés dans le bricolage pour obtenir un bon rapport qualité/prix. En effet, les grandes chaînes de magasins de bricolage comme Leroy Merlin, Brico Cash, Castorama et autres proposent une panoplie d’outils de bricolage de qualité et modernes.

Vous pouvez y trouver des outils électriques, manuels, des consommables de même que des équipements de protection individuelle. Toutefois, vous pouvez aussi consulter des sites internet spécialisés proposant des outils pour la plomberie, le jardinage, l’électricité… Mis à part ces options, il est également possible de se tourner vers les magasins de bricolage d’occasion et les marchés aux puces.

Quelle marque d’outil faut-il acheter ?

Les marques réputées pour fournir les meilleurs outils de bricolage sont nombreuses. Néanmoins, les plus populaires sont celles-ci : Bosch, Makita, Dewalt, Stanley, Facom, Black + Decker, Ryobi… Toutes ces marques fabriquent des outils durables et offrent une large gamme de produits ainsi que des modèles de diverses tailles.

Bricoler permet de personnaliser son espace de vie en créant des objets qui reflètent votre style personnel et votre créativité. Cette activité permet d’explorer le sentiment d’accomplissement et de satisfaction à travers les efforts fournis. Pour devenir un bricoleur accompli avec le temps, il est nécessaire de s’accorder du temps pour la pratique.

Pour ce faire, il est conseillé de démarrer avec de simples projets au début et de se faire accompagner si possible par des spécialistes pour chaque tâche. De plus, il faut investir pour acquérir des outils de qualité et prendre le temps pour comprendre comment les utiliser en toute sécurité.