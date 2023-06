Pappers : Annuaire d’informations dédié aux entreprises inscrites au RCS

Pictogramme Interdit aux chiens

La santé financière d’une entreprise est une information clé dans la stratégie d’investissement de tout investisseur aguerri.

En effet, c’est grâce à cette dernière qu’une grande partie des risques liés à l’investissement dans cette entreprise peut être évaluée et évitée. Mais, comment obtenir cette information capitale ?

Plusieurs solutions existent aujourd’hui pour accéder aux données sur la solvabilité et la pérennité d’une société. L’une des meilleures d’entre toutes est de recourir à un service d’informations en ligne sur les entreprises.

Vous découvrirez dans cet article, Papper.fr, le meilleur annuaire d’informations dédié aux entreprises françaises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Pappers : Qu’est-ce que c’est ?

Mise sur pied en juillet 2020 par l’entrepreneur français Pierre Fruchard, Pappers.fr est une entreprise et un site internet dont la vocation est de donner accès gratuitement aux informations des entreprises inscrites au RCS.

En effet, auparavant, pour obtenir des informations sur la santé financière d’une société par exemple, il fallait payer une assez importante somme. Chose qu’a trouvé déplorable l’entrepreneur Pierre Fruchard, qui dans son élan de démocratisation de l’accès aux données légales des entreprises sur la base de la loi Macron 2015, a créé Pappers.fr.

Pappers.fr : Quels sont les documents fournis ?

Dans un souci d’efficacité et de vérification poussée des informations affichées sur sa plateforme, Pappers effectue sa pêche aux données d’entreprise auprès de trois institutions bien connues en France. Il s’agit de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) et de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Grâce aux nombreuses informations que lui fournissent ces dernières, vous pouvez obtenir de Pappers.fr les documents suivants :

Les documents juridiques relatifs à l’entreprise ;

Les actes modificatifs et constitutifs ;

Les différents statuts de l’entreprise depuis l’année 1993 ;

Les conventions collectives ;

Les PV d’assemblée générale ;

Les états financiers annuels de la société ;

En clair, vous obtenez tous les documents légaux dont vous avez besoin au sujet d’une entreprise. Aujourd’hui, Pappers.fr représente pas moins de 70 millions de documents qui détaillent les statuts juridiques et financiers de près de 4 millions de sociétés françaises.

Pappers : Quelles sont ses utilités et à qui s’adresse-t-il ?

Depuis 2015, la loi Macron a rendu gratuit l’accès aux données du Registre National du Commerce et des Sociétés (RNCS). Malgré ce changement notable dans les règles de l’INPI, l’institut qui gère les données détenues par le RNCS, beaucoup de personnes peinent encore à se procurer ses informations. C’est là toute l’utilité de Pappers.fr. Il s’agit d’un site qui en se basant sur la loi Macron permet au grand public d’accéder à ces informations que détiennent le RNCS et bien d’autres instituts gratuitement et sans y consentir beaucoup d’efforts. Pappers.fr s’adresse donc à tout le monde. Qu’il s’agisse d’un simple particulier curieux d’en savoir plus sur un secteur d’activité ou d’un chef d’entreprise voulant tenir à l’œil la concurrence, le site est accessible à tous.

Qui sont les cibles de Pappers ?

Pappers.fr est un site internet dont la fonction se destine principalement à l’usage des dirigeants d’entreprise, des financiers et des juristes. Cependant, ce dernier ne veut aucunement limiter ses informations qu’à ces quelques personnes. En effet, pour Pierre Fruchard fondateur de l’entreprise Pappers, l’accès à l’information est un droit qui ne devrait jamais être refusé à qui que ce soit. Il vise donc en plus des juristes, chefs d’entreprise et financiers, les particuliers ou tout autre type de personne désirant en savoir plus sur une société en particulier. Pappers fait donc la promotion de sa plateforme en ligne principalement par le biais des réseaux sociaux et sur la base du principe du bouche-à-oreille.

Quel est le fonctionnement de cette plateforme ?

En plus d’être totalement gratuit, Pappers.fr fait son maximum pour rendre l’accès à l’information facile pour ses visiteurs. En effet, pour commencer, vous n’aurez pas à vous encombrer de formalités compliquées comme la création d’un compte avant d’obtenir les documents que vous désirez. De plus, grâce à son moteur de recherche, vous pouvez en seulement quelques clics retrouver les informations sur la société qui vous intéresse. Il ne suffit également que d’un seul clic pour extraire les documents retrouvés sous le format que vous désirez.

Pappers : quels avantages par rapport à société.com et à Infogreffe.fr ?

Société.com et Infogreffe.fr sont deux plateformes en ligne qui vous permettent d’obtenir des informations sur les entreprises françaises. En ce sens, Pappers.fr les ressemble énormément. Ce dernier reste cependant très différent d’eux grâce aux nombreux avantages particuliers qu’il possède. En voici quelques-uns :

La gratuité des services

Vous l’aurez deviné, le point fort de l’entreprise Pappers est la gratuité de ses services. Étant donné que Société.com et Infogreffe.fr réclament à chaque fois une certaine rémunération financière avant de fournir les informations qu’ils détiennent, Pappers.fr est sans aucun doute la plus économique des options que vous ayez actuellement.

La facilité d’utilisation de la plateforme

Outre la gratuité, une autre chose pour laquelle Pappers.fr se démarque fortement des autres plateformes ayant la même vocation qu’elle est la facilité d’utilisation. En effet, il vous suffit de connaitre le nom de l’entreprise dont les informations vous intéressent pour aller au bout de votre recherche sur celle-ci. Dès que vous saisissez le nom dans la barre de recherche, le site vous présentera le maximum d’informations qu’il possède sur le compte de l’entreprise. Vous pouvez soit tout simplement les lire pour assouvir votre curiosité ou les extraire dans un format qui vous convient pour une utilisation ultérieure.

Un moteur de recherche responsif

L’avantage qui fait toute la beauté de Pappers.fr est l’efficacité de son moteur de recherche. En effet, ce dernier n’a rien à envier aux moteurs de recherche des meilleurs sites existants à ce jour. Vous ne regretterez donc jamais l’expérience utilisateur qu’il vous procurera.

Une interface technique bien conçue

L’interface de Pappers.fr a une présentation simple, mais aussi très technique si elle est comparée à celle de Société.com ou de Infogreffe.fr. Naturellement, vous n’êtes pas obligé d’être un virtuose des outils informatiques avant de pouvoir l’utiliser correctement sans l’aide de personne. Elle est également conçue de manière à vous fournir beaucoup d’informations sur les entreprises avant même que vous n’en veniez à l’utilisation du moteur de recherche. Le but de la plateforme étant de totalement satisfaire ses visiteurs, l’interface possède un onglet qui vous permet de formuler une demande pour plus d’informations sur une entreprise si les résultats de recherche ne vous suffisent pas.

Il faut également remarquer que l’interface permet une utilisation optimale du site, quel que soit le support sur lequel vous y accédez. En effet, l’interface s’adapte sans difficulté aux ordinateurs, portables et tablettes.

Un puissant outil de comparaison

Pour un dirigeant d’entreprise, avoir un œil sur la santé financière de la concurrence est une règle d’or. C’est à ce niveau que toute la puissance de Pappers.fr se fait ressentir. En effet, étant un outil que vous pouvez utiliser en quelques clics et cela, sans frais, il est le plus adapté pour une telle suivie. Avec un regard sur la santé financière de la concurrence, vous pourrez établir de nouvelles stratégies inédites pour gagner de plus grandes parts du marché sur lequel opère votre entreprise.

Une plateforme de marketing

Contrairement à Société.com et Infogreffe.fr, Pappers.fr est un outil marketing qui a déjà fait ses preuves. En effet, étant gratuit, il attire naturellement plus de visiteurs que ces homologues.

Avoir son entreprise dans les résultats de recherche de Pappers vous permet donc de gagner en visibilité auprès des visiteurs de ce site internet. Vous pouvez même grâce à cela dénicher de nouveaux prospects. Et pourquoi pas ? De nouveaux clients !

Ce qu’il faut savoir concernant leurs services payants

Pappers.fr est une plateforme internet qui propose des services gratuits. Il ne vous faut même pas ouvrir un compte pour profiter de ce qu’elle a à offrir. Cependant, cela ne concerne que la majorité de ses services. En effet, Pappers.fr possède une minorité de fonctionnalités auxquelles vous pouvez avoir accès qu’en souscrivant à un abonnement mensuel ou annuel. Cet abonnement qu’il propose se présente sous la forme de plusieurs packs que vous recevez et que vous utilisez pour améliorer vos recherches sur le site.

Alors, comment faire cet abonnement ? La procédure pour vous abonner sur Pappers.fr n’est pas bien compliquée. Vous devez pour commencer envoyer un mail à l’adresse api @ pappers.fr pour en faire la demande. Dans ce message, vous devez préciser le type d’abonnement que vous désirez et le compte à approvisionner. Vous recevrez ensuite la procédure pour effectuer le paiement sur Stripe. Une fois cette dernière étape complétée, votre compte sera crédité du pack de jetons correspondant au type d’abonnement que vous avez effectué.

Il faut noter que même si vous optez pour un abonnement mensuel pour essayer ce mode d’utilisation, vous pouvez à tout moment résilier votre contrat ou le changer en un abonnement annuel. Dans le cas où vous résiliez votre abonnement, vous devez informer Pappers un mois à l’avance au moins.

Utiliser Pappers.fr n’est pas un exercice bien compliqué à réaliser. Vous devez tout d’abord vous rendre sur la plateforme. Un ordinateur, une tablette ou un portable auquel vous ajoutez une bonne connexion internet devrait vous permettre d’y arriver facilement.

La seconde étape sera de rechercher l’entreprise sur laquelle vous voulez obtenir des informations. Il suffit pour cela de saisir le nom de cette dernière dans le moteur de recherche de la plateforme puis de lancer l’opération. Une fois les résultats de recherche affichés, vous pouvez consulter et/ou extraire les documents sous le format voulu en cliquant là-dessus.

Il faut noter que connaitre à l’avance la région ou le département d’appartenance de l’entreprise est un bon moyen de trier rapidement les résultats de recherche.

Les informations publiées sur la plateforme Pappers.fr proviennent toutes des données accessibles au grand public. En effet, provenant des trois grandes institutions françaises que sont l’INSEE, le BODACC et l’INPI, tout le monde peut y accéder avec un peu d’effort. Pappers.fr ne fait que relayer gratuitement et plus facilement les données disponibles au niveau de ces dernières.

Si vous désirez supprimer vos informations personnelles qui sont consultables sur Pappers.fr, vous devez alors tout d’abord adresser une requête de suppression à l’institution à l’origine de ces dernières. Une fois cette démarche aboutit, vos données seront naturellement aussi supprimées de la plateforme dès lors qu’elle effectue une mise à jour. Dans le cas où la situation persisterait faute du retard de la mise à jour, vous avez la possibilité d’accélérer le processus en envoyant un mail à l’entreprise Pappers.

Comme précédemment expliqué, Pappers.fr ne sert en réalité que de point de relais aux informations déjà accessibles à tous. Si vous ne voulez pas y figurer, vous devez donc remonter à l’organe mère qui émet ces informations c’est-à-dire l’INSEE et y faire les ajustements qui s’imposent. Alors, pour être absent des pages de Pappers.fr, la condition est de faire cette requête à l’INSEE. Si cette dernière aboutit, vous n’apparaitrez naturellement plus sur la plateforme de Pappers.

Savoir si une entreprise est inscrite au registre du commerce est une étape capitale dans une collaboration avec cette dernière. En effet, une entreprise non déclarée présente d’importants risques à la fois financiers et juridiques.

Pour savoir si l’entreprise avec laquelle vous comptez investir vos économies est inscrite au registre du commerce, vous devez vérifier son immatriculation. En effet, si cette dernière est effectivement inscrite, elle devrait posséder une immatriculation dont vous pouvez vérifier la véracité auprès du greffe du tribunal de commerce.

Une autre solution pour vérifier si une entreprise est inscrite est d’en rechercher l’existence sur Pappers.fr. En effet, étant un relais d’informations pour l’INSEE, le BODACC et l’INPI, si une entreprise est inscrite dans le registre du commerce, ses données doivent naturellement être disponibles sur Pappers.

En somme, Pappers.fr est une plateforme en ligne qui vous permet d’accéder aux informations d’une entreprise telles que sa santé financière et son statut juridique. Son utilisation est totalement sans frais et facile à appréhender. Cette plateforme est pour ainsi dire la référence dans le domaine de la fourniture d’informations en rapport avec les entreprises.