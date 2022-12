La comptabilité : un outil de contrôle interne pour les entreprises

Le contrôle interne est essentiel à toute entreprise, quels que soient son secteur d’activité et sa taille.

Il est faux de croire que ce dispositif, mis en œuvre par la direction, soit réservé aux grandes sociétés.

En revanche, il doit être défini et adapté en fonction des diverses caractéristiques de l’organisation.

Il a recours à plusieurs outils, dont la comptabilité qui offre une vision globale et claire de l’entreprise.

Un dispositif de prévention des fraudes et des malversations

Une entreprise est soumise à diverses obligations sur le plan administratif, fiscal et comptable.

Faire appel à un expert comptable est la solution qui garantit d’être en conformité avec la réglementation. Cependant, la tenue de la comptabilité ne vise pas uniquement à satisfaire l’administration publique. Pour les dirigeants, elle sert aussi d’outil de contrôle, d’analyse et de preuve. Dans ce cas précis, l’objectif est de prévenir les fraudes et les malversations.

Les fonctions premières de la comptabilité sont de compter et de rendre compte. Pourtant, elles ont fréquemment été dévoyées à des fins frauduleuses. Dans le cadre du contrôle interne, la comptabilité est donc le parfait outil pour prévenir les fraudes et les malversations. Elle permet de les détecter dans les comptes de l’entreprise afin de préserver au mieux le patrimoine de l’organisation. Cela concerne les biens matériels comme les biens incorporels.

La réduction des risques d’erreur avec un impact sur les résultats

Le contrôle interne tient une place fondamentale dans une entreprise. La mise en place de méthodes, de procédures et de règles marque sa concrétisation. En effet, en l’absence d’un système bien conçu, l’organisation s’expose grandement à des erreurs humaines. Une telle situation survient par exemple quand des informations sur les factures ou autres documents comptables ont été mal renseignées. Ce qui fausse alors les résultats à la disposition des dirigeants.

Même si la confiance est de mise entre la direction et les employés, le contrôle interne demeure donc nécessaire. À ce titre, la comptabilité est un système d’information qui fournit des renseignements pertinents. Elle évite les erreurs répétitives dans les comptes. Avec des résultats biaisés, le processus de prise de décision est aussi altéré. La probabilité que les dirigeants prennent de mauvaises décisions mettant en péril l’entreprise est donc élevée.

Une garantie de conformité par rapport aux référentiels

À des fins de contrôle, la comptabilité doit offrir une image fidèle qui traduit la réalité économique de l’entreprise. Il est donc obligatoire qu’elle soit complète et conforme aux référentiels en vigueur. Cela ne se limite pas seulement au respect des règles et des principes comptables. Il est aussi indispensable qu’elle fournisse loyalement des informations utiles et pertinentes dans les différentes déclarations. Le but est de permettre une perception exacte de l’organisation.

Par ailleurs, cette image fidèle doit se refléter dans les états financiers incluant le bilan, le compte de résultat et l’annexe. Il est important qu’elle soit perceptible sur la forme comme sur le fond. En effet, cela signifie que toutes les procédures mises en place ont été appliquées avec sincérité et régularité. Ainsi, comme les dirigeants, les tiers habilités peuvent bénéficier d’une vision d’ensemble et véridique de la situation de l’entreprise.

Une indication fiable du niveau de performance de l’entreprise

En raison de la mondialisation, une entreprise évolue désormais dans un environnement dynamique et en perpétuel changement. Pour assurer le développement et la pérennité de son activité sur le long terme, elle se doit d’être performante. Par le biais de la comptabilité, le contrôle interne aide alors les dirigeants à identifier les écarts non désirés. Après, il est possible de les limiter en prenant les mesures adaptées ou de les corriger en faisant les ajustements nécessaires.

De même, la comptabilité fournit aux responsables du contrôle interne des informations fiables sur la maîtrise de l’activité. D’une part, elles permettent d’évaluer l’efficacité des différentes opérations réalisées. D’autre part, elles offrent une idée précise de l’efficacité de l’utilisation des ressources, tant humaines que matérielles et financières. Il devient alors plus facile de procéder à la vérification de l’application des directives pour améliorer ces deux paramètres.

L’identification des risques significatifs en lien avec la réalité de l’entreprise

Dans l’exercice de son activité, une entreprise est exposée à un certain nombre de risques. Au regard des objectifs fixés au départ, le contrôle interne permet d’identifier les principaux risques, puis de les évaluer. En effet, toutes les entreprises ne présentent pas un niveau de vulnérabilité identique face à un risque. De la même manière, tous les risques ne se valent pas. Il s’agit donc d’analyser ceux qui ont trait à la réalité de l’organisation et ceux susceptibles de l’affecter.

En recourant aux compétences d’un expert-comptable, l’entreprise bénéficie d’un accompagnement sur-mesure. Cela comprend des conseils juridiques, administratifs, mais aussi fiscaux et comptables. L’objectif est de renforcer la résilience en optimisant les processus, en déterminant les moyens de maîtrise et en ajoutant des contrôles. Les informations comptables sont d’une aide précieuse pour établir la criticité des risques et de les classer par ordre d’importance.

Élément important de l’organisation de l’entreprise, la comptabilité l’est tout autant pour le contrôle interne. Le respect des normes contribue à la mise en place d’une organisation optimale.