Entrepôts connectés : Hines, LaSalle et Prologis adoptent le label inédit WiredScore pour une logistique 4.0 ultra-performante en France

WiredScore lance son label pour les entrepôts connectés en France : une petite révolution pour la logistique

Avec la digitalisation qui s’accélère et des attentes toujours plus fortes côté logistique.

Les entrepôts d’hier ne suffisent plus.

WiredScore, spécialiste mondial de la connectivité des bâtiments, débarque avec une solution pile dans l’air du temps :

un label spécialement conçu pour les entrepôts et sites logistiques en France.

Pourquoi les entrepôts doivent-ils être ultra-connectés aujourd’hui ?

🚀 WiredScore lance en France un label innovant pour certifier la connectivité des entrepôts, essentiel dans une logistique numérique en pleine transformation.

📡 Les entrepôts ultra-connectés avec fibre rapide, IoT et solutions intelligentes deviennent indispensables pour répondre aux exigences de performance et d’automatisation.

🏢 Des leaders comme Hines, LaSalle, Panattoni et Prologis adoptent ce label pour garantir des entrepôts modernes, évolutifs et technologiquement avancés.

🔗 La connectivité des bâtiments logistiques devient un facteur clé de compétitivité et un atout stratégique pour les propriétaires et les locataires.

Pourquoi ce label maintenant ?

La demande est claire : les entreprises veulent des entrepôts connectés et performants. Selon une étude récente, 80 % des pros de la logistique en France pensent qu’avoir une bonne infrastructure numérique est devenu indispensable. Et ce n’est pas tout :

73 % des utilisateurs cherchent à booster leur efficacité grâce aux nouvelles technologies.

67 % exigent une connexion fibre ultra-rapide.

exigent une connexion fibre ultra-rapide. 66 % prévoient d’adopter l’IA, des capteurs, et des outils IoT dans les cinq prochaines années.

Qui sont les premiers à adopter ce label ?

Des grands noms de l’immobilier industriel ont déjà sauté le pas : Hines, LaSalle, Panattoni et Prologis font partie des premiers à intégrer le label WiredScore pour leurs projets logistiques en Europe.

Avec ce label, ils veulent montrer que leurs entrepôts sont prêts pour l’avenir, capables de proposer :

Une connexion Internet fiable et rapide

Une bonne couverture mobile

Des solutions technologiques durables

Des infrastructures flexibles et solides

Les témoignages des leaders du secteur

WiredScore mise sur la connectivité comme levier de performance

Natalia Turkiewicz, responsable développement chez WiredScore France, explique : « Aujourd’hui, une bonne connectivité, ce n’est plus un bonus. C’est une base. Avec notre label, on aide les propriétaires à prouver que leurs entrepôts sont prêts pour le futur. »

LaSalle : miser sur la connectivité, c’est penser à ses clients

David Machut, de LaSalle Investment Management, précise : « On veut offrir à nos locataires des bâtiments au top de la connectivité. Ce partenariat avec WiredScore montre qu’on prend leur digitalisation au sérieux. »

Panattoni : la connectivité, une priorité stratégique

Oliver Winchcombe de Panattoni ajoute : « Pour nous, c’est simple : pas de logistique moderne sans technologie de pointe. Grâce à WiredScore, on s’assure que nos entrepôts sont prêts pour l’automatisation et l’IA. »

SEGRO et Vengrove : des entrepôts prêts pour demain

Stuart McCallion, chez SEGRO, insiste : « La connectivité numérique est au cœur de nos projets. Avec WiredScore, on garantit des espaces industriels solides et adaptés aux besoins d’aujourd’hui et de demain. »

Miranda Hammond, de Vengrove, partage la même vision : « On veut créer des entrepôts qui dépassent les attentes, que ce soit en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Le label WiredScore nous aide à atteindre cet objectif. »

Qui sont les partenaires de ce lancement ?

Voici les entreprises qui soutiennent déjà le label dans toute l’Europe :

Hines

LaSalle Investment Management

Panattoni

Prologis

SEGRO

Vengrove

Et bien d’autres comme Aviva, British Land, Hillwood, Oxford Properties, Rohan Holdings, etc.

WiredScore, c’est qui ?

Créée en 2013 à New York, WiredScore est aujourd’hui une référence mondiale dans l’évaluation de la connectivité des bâtiments. Avec plus de 93 millions de m² certifiés dans plus de 40 pays, l’entreprise accompagne déjà des milliers de clients partout dans le monde.

Les entrepôts doivent être connectés pour rester compétitifs.

WiredScore propose un nouveau label pour évaluer la connectivité des sites industriels et logistiques.

Des grands noms comme Hines, LaSalle et Prologis soutiennent cette initiative.

La connectivité est désormais un critère clé pour les locataires du secteur.

Envie de rendre vos entrepôts prêts pour l’avenir ? Adoptez dès maintenant les standards WiredScore pour booster la performance de vos sites logistiques !