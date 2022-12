Comment gérer son travail à domicile quand on travaille à la maison ?

Depuis l’arrivée du COVID fin 2019, de nombreux français ont subi de gré ou de force le confinement.

Le travail à domicile est devenu presque une norme durant 2 années consécutives. Un avantage que certains apprécient fortement, qui peut être bénéfique en termes de productivité pour l’entreprise.

Cependant en 2023, certains employés ont toujours du mal à s’y habituer, ne sachant pas mettre une barrière entre le travail à domicile et leurs vies familiales. Voyons dans cet article quelques conseils pour mieux vivre son travail à la maison !

Dédier une pièce au travail

Le premier réflexe à adopter est, si votre habitation le permet, de vous dédier une pièce exclusivement pour votre travail. Vous allez y passer un bout de temps, alors ne vous confinez pas dans une cage à lapin. Essayez d’utiliser votre chambre d’ami par exemple.

Vous pouvez vous permettre de décorer la pièce à votre goût, et y installer un vrai espace de travail. N’hésitez surtout pas à vous procurer un bon fauteuil car votre position de travail est très importante pour rester en bonne santé !

D’autant plus que contrairement au bureau, où nous avons tendance à visiter les voisins et prendre une pause café, il a été prouvé qu’à la maison, nous augmentons notre efficacité et bien souvent notre temps de production est plus important donc qu’au bureau, votre chaise a donc énormément d’importance !

Si vous ne pouvez pas vous installer dans une pièce dédiée, essayez de vous procurer un bureau que vous pourrez placer quelque part que vous pourrez partager avec le reste de la famille. Mais n’utilisez pas la table du salon ou celle de la cuisine, car l’aspect psychologique de coupure avec le travail ne fonctionnera plus !

Se fixer des horaires et pas en changer

La routine peut paraître désagréable pour certains mais elle est aussi un élément rassurant pour d’autres ! Forcez vous à vous fixer un horaire bien précis à respecter. Déjà, bien qu’en étant en travail à domicile, vous devez respecter les horaires traditionnelles de votre entreprise.

Mais parfois, nous pouvons prendre certaines libertés et déplacer nos horaires pour nous permettre de nous lever plus tard par exemple. Cependant psychologiquement, ne pas tenir des horaires fixes est une mauvaise idée pour de nombreuses personnes. Cela peut déclencher un sentiment d’anxiété, ne pas réussir à rendre son travail à temps, etc …

Éteindre son téléphone portable ou fixe

Si vous faites partie des personnes possédant un téléphone dédié au travail, il est conseillé d’éteindre son téléphone durant les heures non travaillées ! En effet, laisser un téléphone allumé hors horaire peut devenir un problème sur le long terme. Malgré que vous soyez plus au travail, on peut vous appeler, à ce moment-là vous pouvez être tenté de répondre.

C’est là que se situe le piège, la tentation de répondre, ou la tentation de simplement voir qui appelle. Vous vous remettez dans le travail l’espace d’un instant et ce n’est pas bon pour votre santé mentale sur le long terme. Certes une fois ne changera pas grand chose, mais si vous avez des appels hors horaire d’ouverture tous les jours, et que vous avez passé une mauvaise journée, cela peut finir par jouer avec votre état psychologique.

Pour éviter toute tentation, il est plus serein de décider d’éteindre son téléphone et de cette façon, vous pouvez avoir l’esprit libre et ne pas vous replonger dans le travail à cause d’un simple coup de fil.

Si vous ne disposez pas d’une ligne ou d’un téléphone dédié, sachez que de nombreux portables ont des filtres d’appels . Vous pouvez par exemple le configurer pour renvoyer vers le répondeur directement un numéro inconnu, ou encore le numéro de votre patron, de telle heure à telle heure !

Ne pas relever les mails hors horaires de travail

Dans la même ligne que pour le téléphone, vous devez vous interdire de relever vos mails ! Premier réflexe à avoir et de supprimer votre compte mail sur votre téléphone portable perso si vous l’avez dessus !

On dit souvent, loin des yeux, loin du cœur, bah ici c’est la même chose, si pas de notification, on y pense pas ! Donc enlevez vos mails de votre téléphone et faites de même sur votre ordinateur perso. Vous aurez moins de tentation !

Sortez au moins 30 minutes par jour de chez vous

Afin de garder la forme un minimum autant physique que mentale, nous vous conseillons d’aller marcher au moins 30 minutes en dehors de chez vous ! Si vous avez la possibilité d’avoir accès à un espace vert, foncez !

En ville c’est tout de suite moins sympathique de marcher pour se balader, mais si vous êtes un peu plus en campagne, profitez-en ! Si vous avez un toutou, ça peut être aussi son moment. Prenez le et allez marcher avec lui, voir même courir lors d’un petit footing !

Ça peut être l’occasion de vous mettre au sport !

Sortir de chez soi et s’aérer l’esprit est tout aussi important pour votre équilibre psychologique, forcez vous les premiers jours, vous finirez par y prendre goût et vous apprécierez l’effet positif sur votre équilibre !