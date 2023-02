Meilleur logiciel de rédaction d’IA en 2023 : Rédaction Automatique de Texte avec L’Intelligence Artificielle

De nombreuses innovations technologiques révolutionnent le monde ainsi que divers secteurs d’activités. Le secteur de la rédaction ne fait pas exception.

En effet, il existe une grande variété de logiciels de rédaction automatique capable de produire des textes de tout type en restant fidèles à vos idées. Cela constitue un gain de temps considérable au quotidien et de l’énergie sauvegardée afin d’être réinvestie dans l’exécution d’autres tâches importantes.

Toutefois, ces outils, bien que pratiques et utiles, ne sont pas exempts d’imperfections. Ils viennent donc assister l’humain dans ses tâches et non le remplacer. Néanmoins, ils n’en sont pas moins utiles et pratiques surtout lorsqu’on sait qu’ils utilisent GPT-3 pour la plupart d’entre eux.

Afin de ne pas vous perdre dans la marée de possibilités disponibles sur internet, découvrez ici les meilleurs logiciels de rédaction avec IA. Vous pourrez ainsi choisir le meilleur selon vos besoins.

Qu’est-ce qu’un logiciel de rédaction IA ?

Un logiciel de rédaction IA est un outil qui vous permet d’écrire des contenus authentiques et qualitatifs en peu de temps. Il utilise l’intelligence artificielle pour réaliser une étude poussée de votre sujet afin de produire un texte soigneusement travaillé en quelques minutes.

Ce genre de logiciel est généralement doté d’un certain nombre de fonctionnalités qui lui permettent de réviser votre article avant publication. Elle présente une interface intuitive et simpliste qui offre aux utilisateurs une expérience optimale.

Avantages logiciel de rédaction IA

Si vous avez besoin d’aide pour rédiger un document (articles, documents académiques, romans, etc.) vous pouvez recourir à un logiciel de rédaction automatique.

Cet outil a le mérite de vous aider à produire des textes pertinents, bien élaborés et professionnels en un temps record.

Un autre avantage est la gratuité de certains de ces logiciels. Ainsi, vous n’aurez pas à dépenser de l’argent avant de profiter de leurs services. De plus, ces outils sont généralement simples à utiliser. Ils sont donc accessibles à tout le monde, même ceux qui ne sont pas familiers avec les ordinateurs.

Inconvénients logiciel de rédaction IA

Malgré leurs nombreux avantages, les logiciels d’écriture affichent plusieurs inconvénients. En effet, les contenus rédigés en utilisant des algorithmes sont généralement orientés vers l’optimisation sur des mots clés donnés. Parfois donc, vous pouvez remarquer un manque de subtilité et de nuance dans le texte généré.

Il convient également de rappeler que ces outils ne sont pas infaillibles. Ils peuvent donc générer des contenus erronés ou incomplets. C’est pour cela qu’il est nécessaire qu’un humain relise le contenu obtenu afin de le sculpter suivant votre style.

Liste des meilleurs logiciels de rédaction d’IA en 2023

Les logiciels de rédaction IA peuvent grandement contribuer à améliorer votre site web en produisant des contenus de qualités pour satisfaire votre audience.

Un grand nombre de sites web propose des services de rédaction automatique à divers prix et suivant des offres variées.

Logiciel Rédaction IA Writesonic

Writesonic est un outil de rédaction qui vous permet de produire du contenu unique en quelques minutes. Votre rôle sera tout simplement de saisir un mot clé dans le champ et d’appuyer sur le bouton « Générer ». Il peut aussi intégrer de manière automatique des contenus rédigés par l’IA dans WordPress.

Cette solution vous donne droit à un essai gratuit afin de la tester pour ensuite décider quel forfait vous correspond le mieux en tenant compte de vos différents besoins. Vous avez le choix entre un forfait « forme abrégée » et un forfait « forme longue ».

Pour démarrer, il faudra compter un forfait de 10 euros par mois pour la rédaction de 30 000 mots avec la formule abrégée.

Logiciel Rédaction IA Copy.AI

Pour rédiger des articles convaincants et convertisseurs pour attirer vos prospects, Copy.AI est un outil particulièrement intéressant. En plus d’être facile à utiliser, il est idéal pour la rédaction d’article de blog, de mails, de textes ou encore de titres accrochant pour les réseaux sociaux.

Réputé pour ses recommandations en référencement naturel, ce logiciel se distingue par son style d’écriture, son ton ainsi que la logique qu’incarnent ses productions. Il se charge également de vous faire des propositions d’idées pour vos contenus édito.

Ce site de rédaction offre deux forfaits : un forfait libre et un forfait Pro. La première formule est gratuite et vous donne la possibilité d’écrire jusqu’à 2 000 mots par mois pour une utilisation individuelle. Ici, il vous est permis de tester toutes les fonctionnalités du forfait pro durant sept jours.

Le forfait Pro coûte quant à lui 49 euros par mois et vous permet de rédiger jusqu’à 40 000 mots. En prime, le site peut accueillir jusqu’à cinq utilisateurs sur un même compte.

Logiciel Rédaction IA Rytr

Rytr est un site de rédaction automatique qui est capable de rédiger des contenus éditoriaux destinés à être publiés. Il sert également de source d’inspiration pour la rédaction de contenu de nouvelles grâce à l’intelligence artificielle. Il se décline comme un outil pratique pour développer toute stratégie marketing de manière optimale.

Il existe de nombreux modèles pour la rédaction de divers textes tels que les mails, les articles de blog, les posts pour réseaux sociaux, les titres SEO, etc. En plus, vous pouvez retrouver sur ce site une fonctionnalité pour vérifier le plagiat. Ainsi, les textes générés peuvent afficher originalité et unicité.

Vous avez la possibilité de tester l’outil grâce à un forfait gratuit disponible sur le site. Cependant, celui-ci est limité à 5000 caractères, soit une moyenne de 1000 mots. En outre, vous pouvez opter pour deux tarifs en dehors du forfait gratuit. Il s’agit du forfait plan d’épargne et du forfait illimité.

Le forfait plan d’épargne coûte 9 euros par mois et vous permet de rédiger jusqu’à 50 000 caractères par mois. Quant au forfait, illimité, il s’élève à 29 euros par mois.

Logiciel Rédaction IA : ClosersCopy

Basé aux États-Unis, ClosersCopy vous permet de rédiger des contenus orientés marketing et appropriés pour la conversion de vos prospects. Il vous propose divers modèles de textes et dispose d’une équipe de support qui peut intervenir dans les 24 heures si le besoin se fait sentir. Plus encore, vous êtes en mesure de travailler en équipe déjà à partir du premier forfait.

Pour le forfait le plus bas appelé « Rédaction du pouvoir », les tarifs commencent à partir de 49,99 dollars par mois. Deux autres offres sont disponibles : la formule « Superpuissance » à 79,99 dollars et la formule « Escouade de Superpuissance » à 99,99 dollars.

Logiciel Rédaction IA : Anyword

Anyword est un outil d’écriture qui s’adapte aussi bien aux besoins des rédacteurs débutants qu’à ceux des écrivains avancés. Il vous permet de rédiger des contenus grâce à différentes méthodes : AIDA, PAS, List, Confident, Hard Sell, etc.

En plus d’avoir une interface conviviale, le logiciel puise dans sa créativité pour créer des contenus innovants afin d’attirer vos clients. Il effectue un travail affiné sur ses contenus afin d’éviter au maximum le plagiat. Cette caractéristique en fait un outil précieux notamment pour les rédactions académiques.

Il propose différents plans de tarifications : le plan gratuit, le plan de base et le plan de sauvegarde des données. Le prix des deux dernières formules oscille entre 16 dollars et 266 dollars par mois, en fonction du nombre de mots rédigés.

Logiciel Rédaction IA : Shortly AI

Shortly AI est un outil de rédaction capable de générer un contenu créatif et authentique pour un public diversifié. Il est particulièrement utilisé par les écrivains à cause de sa capacité à bâtir un texte richement constitué à partir de vos idées. D’ailleurs, il peut assister la rédaction de presque tout type de contenu selon vos besoins.

Au même titre que les autres outils de rédaction, il utilise GPT-3 qui s’illustre parmi les modèles linguistiques d’intelligence artificielle les plus sophistiqués au monde. La multitude de commandes d’écriture disponibles vous permet de piloter votre rédaction d’une manière optimale.

Il propose un plan mensuel de 79 dollars avec la possibilité d’annuler ce forfait à tout moment. Pour le plan annuel, le tarif est de 65 dollars par mois.

Logiciel Rédaction IA : Copysmith

Copysmith est une solution de rédaction rapide basée sur l’intelligence artificielle qui vous permet de publier directement sur votre plateforme le contenu généré. Il se présente comme l’outil idéal pour la rédaction de fiche-produit et de textes adaptés aux médias sociaux.

Il présente de nombreuses fonctionnalités telles que la génération en masse, la possibilité de travailler en équipe, l’option d’exportation et l’intégration tierces. De plus, il dispose d’un éditeur qui facilite la personnalisation du texte généré afin de l’adapter à vos besoins.

Copysmith propose un essai gratuit de 7 jours sans aucune restriction et trois plans payants oscillant entre 19 et 59 dollars. Il s’agit des plans Starter, Professional et Enterprise. Il convient de noter que chaque niveau d’abonnement vient avec un nombre donné de contrôle de plagiat.

Logiciel Rédaction IA : Jasper.ai

Jasper est un outil de rédaction de contenu qui propose l’un des meilleurs services d’écriture automatique. Il est également capable de prendre en charge tout ce qui concerne l’édition et la présentation de texte.

L’interface de cet outil est agréable avec une prise en main facile. Vous pouvez y retrouver plusieurs templates qui vous aideront à entamer la rédaction automatique. Pour l’utiliser, il suffit d’entrer les mots clés de votre sujet et de laisser le reste du travail à Jasper.ai.

Ses tarifs se déclinent sous deux formules adaptées aux besoins des utilisateurs. Pour la première, le coût est de 29 euros par mois pour 20 000 mots. Quant à la deuxième, elle s’élève à 59 euros par mois pour le même nombre de mots.