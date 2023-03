Google Bard vs ChatGPT : Quelles différences entre les deux intelligences artificielles

Google Bard vs ChatGPT : Différences notables entre les deux solutions intelligentes ?

Depuis quelques mois, ChatGPT est accessible au grand public et connait un véritable succès. Afin de ne pas se laisser distancer dans le domaine de l’intelligence artificielle, Google a également conçu son outil conversationnel : Google Bard.

Avec cet outil, la firme de Mountain View prévoit d’améliorer les fonctionnalités de son moteur de recherche ainsi que l’expérience des internautes. Quels sont les avantages de Google Bard ? En quoi ce chatbot est-il différent de ChatGPT ? Nous vous proposons d’en savoir plus à ce sujet.

Google Bard : Qu’est-ce que c’est ?

Google Bard est un outil conversationnel (chatbot) conçu par Google. Il permet de générer des réponses aux questions ou aux instructions données par un utilisateur. À l’instar de plusieurs autres chatbots, Bard est qualifié d’intelligence artificielle, car il fonctionne sur la base des algorithmes et des procédés de ce domaine. Toutefois, si cette formulation n’est pas exacte sur un plan technique, elle peut être admise dans le langage courant.

Ce chatbot de Google est spécialisé dans la génération de contenu sous la forme de texte. Si vous êtes plus orienté vers la musique ou les images, il existe d’autres outils plus adaptés. Selon le planning de Google, cet outil doit être intégré prochainement dans son moteur de recherche.

Pour plusieurs personnes, il est possible qu’il remplace le bouton « J’ai de la chance » sur la page d’accueil. Aujourd’hui, Bard est encore en phase de tests, car Google ne voudrait pas proposer au public un outil qui enchaine les erreurs ou des réponses absurdes.

Avantages Google Bard

Google Bard est particulièrement conçu pour faire des recherches sur internet. Il pourra donc vous fournir des informations actualisées et précises en fonction de vos requêtes.

De plus, son intégration au moteur de recherche lui permet d’avoir accès à des milliards de pages, d’images ou d’autres contenus.

Il faut également préciser que Google Bard affiche une réponse unique à la question posée. Cela vous évite d’avoir à cliquer sur plusieurs liens. Nous savons tous que cela peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la complexité de la requête.

Inconvénients Google Bard

L’outil conversationnel de Google est limité à la recherche sur internet. Il ne peut donc pas générer des écrits imaginatifs ou créatifs à l’instar de ChatGPT. Vous pourriez donc ne pas être satisfait si vous êtes en panne d’inspiration.

De plus, Google Bard peut avoir du mal à comprendre les requêtes de recherche complexes ou nuancées. Dans ces cas, vous pouvez vous attendre à avoir des résultats non pertinents. Vous pouvez également avoir droit à des informations biaisées, car les réponses de ce chatbot dépendent des informations disponibles sur internet.

ChatGPT : Qu’est-ce que c’est ?

ChatGPT est également un outil conversationnel mis au point à partir d’une intelligence artificielle (IA). Il a été développé par l’entreprise OpenAI et est capable d’échanger avec un utilisateur à travers des messages.

Il répond à vos questions, mais génère également du contenu écrit pour répondre à une commande écrite de texte précis (prompt en anglais). Cet outil peut donc :

faire la synthèse d’un document ;

vous aider à résoudre un calcul complexe ;

générer des idées pour vous aider si vous manquez d’inspiration, etc.

Il faut préciser que le nom ChatGPT vient de la combinaison des termes « chat » et « GPT ». Ils signifient respectivement « conversation » et « modèle de transduction de langage prédictif ».

Avantages ChatGPT

En premier lieu, il faut noter que cet outil conversationnel de la société OpenAI est disponible gratuitement au grand public depuis décembre 2022. Pour discuter avec ChatGPT, il vous suffit de vous rendre sur le site d’OpenAI et de créer un compte.

L’un des avantages les plus importants de ce chatbot est qu’il peut s’adapter à une grande variété de sujets et de styles de langages. En d’autres termes, vous pouvez vous en servir pour générer du contenu pour les réseaux sociaux, pour rédiger des scripts pour films ou pour créer des chatbots pour les entreprises.

Inconvénients ChatGPT

ChatGPT est parfois victime de ses exploits. Lorsque plusieurs internautes sont connectés, vous êtes redirigés vers une page qui vous indique en anglais que le site est surchargé. Le message que vous verrez est : ChatGPT is at capacity right now. Vous devrez donc patienter et reporter votre séance de discussion avec le chatbot à un autre moment.

En outre, ChatGPT peut mentir. Eh oui, vous avez bien lu. Si cet outil peut vous aider à exécuter plusieurs tâches, vous ne devez pas le confondre à une encyclopédie ou à un moteur de recherches. Plusieurs internautes et même une émission radio ont été surpris de voir que cet outil conversationnel pouvait « inventer » des noms ou des informations.

ChatGPT Contre Google Bard

ChatGPT et Google Bard sont des outils conversationnels qui présentent quelques différences.

La mise à jour des données

La technologie de Google dispose de données mises à jour en temps réel, car son service conversationnel est connecté à internet. Cela vous permet d’avoir des réponses actualisées et de grande qualité. Ce point représente la principale limite de ChatGPT. En réalité, les données du chatbot de la société OpenAI sont limitées à une base de connaissances mise à jour depuis septembre 2021.

Par exemple, si vous faites recours à ChatGPT pour connaitre l’équipe vainqueur de la dernière coupe du monde de football, il vous répondra que c’est la France qui a remporté le tournoi en Russie en 2018. Malgré cela, ce chatbot précise qu’il peut apporter des réponses à des questions basées sur des tendances historiques. Cependant, ses réponses doivent être prises avec la plus grande précaution.

Le prix

En plus de sa version gratuite, OpenAI a mis à la disposition du public une version payante de son chatbot (ChatGPT Plus) à partir de 20 dollars. Cette offre vous permet d’accéder à ce service conversationnel même lorsque la demande est élevée et vous permet d’avoir un accès prioritaire à de nouvelles fonctionnalités. Bard par contre sera très certainement un service gratuit intégré au moteur de recherche Google.

Le langage de base

ChatGPT a été conçu sur la base des modèles d’OpenAI et de la technologie GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3). En revanche, Bard a été mis au point par le modèle de langage LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) propre à Google.

Google Bard est déjà disponible sous une forme limitée pour un groupe restreint de testeurs de la firme. Actuellement, aucun calendrier précis n’a été fixé pour son déploiement au grand public. Cependant, le responsable du référencement de Google a déclaré que Google Bard sera bientôt utilisé pour améliorer la recherche Google. Dans les semaines à venir, ce chatbot sera donc plus largement accessible.