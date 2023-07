Box Shield TV de NVIDIA en solde lors du Prime Day Amazon : tout ce qu’il faut savoir

Tenzo Meuble TV en bois 4 tiroirs L162cm taupe - Taupe - Size: 162x60x43cm

Solde sur la Shield TV pour le Prime Day

Nvidia s’est imposé sur le marché des box Android avec ses modèles de Shield TV, offrant une expérience multimédia complète et performante.

Le Prime Day d’Amazon étant un événement commercial majeur, il est possible de trouver des réductions intéressantes sur ces appareils. Dans cet article, nous vous présentons la Box TV Nvidia Shield TV ainsi que le concept du Prime Day.

Qu’est-ce que la BOX TV Nvidia Shield TV ?

La BOX TV Nvidia Shield TV est une gamme de boîtiers multimédias qui permettent de profiter de divers services de streaming et applications Android sur votre téléviseur. La gamme se compose actuellement de deux modèles principaux : la Shield TV 2019 et la Shield TV Pro.

Shield TV 2019

Le modèle standard de la Shield TV adopte un design en forme de tube et embarque les principales nouveautés telles que la compatibilité Dolby Vision et la mise à l’échelle assistée par IA. Il offre également un accès fluide aux différents services de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+.

Shield TV Pro

La version Pro reprend quant à elle le design des boîtiers Nvidia de seconde génération. Elle intègre, comme la Shield TV 2019, la compatibilité Dolby Vision et la mise à l’échelle assistée par IA. La Shield TV Pro est un rafraîchissement réussi du modèle classique sorti en 2017, incluant les mêmes nouveautés logicielles et matérielles que son homologue tube.

NVIDIA SHIELD TV - Prime DAY NVIDIA SHIELD TV - Prime DAY 149,00 € 124,99 € -16%

Les avantages de la Nvidia Shield TV

Voici quelques-uns des principaux atouts des box TV Nvidia :

Simplicité d’utilisation : la prise en main est intuitive et l’interface utilisateur est claire et facile à naviguer.

la prise en main est intuitive et l’interface utilisateur est claire et facile à naviguer. Performances solides : les modèles de Shield TV sont équipés de processeurs puissants et offrent une expérience fluide et rapide.

les modèles de Shield TV sont équipés de processeurs puissants et offrent une expérience fluide et rapide. Mise à l’échelle assistée par IA : cette technologie permet d’améliorer la qualité d’image des contenus en basse résolution, offrant ainsi une meilleure expérience visuelle.

cette technologie permet d’améliorer la qualité d’image des contenus en basse résolution, offrant ainsi une meilleure expérience visuelle. Compatibilité Dolby Vision : cette norme HDR offre des couleurs plus riches et un meilleur contraste pour profiter pleinement de vos films et séries préférés.

cette norme HDR offre des couleurs plus riches et un meilleur contraste pour profiter pleinement de vos films et séries préférés. Accès à de nombreux services de streaming : les box TV Nvidia prennent en charge une large variété d’applications et de plateformes vidéo, vous permettant de bénéficier d’un large choix de contenus.

Qu’est-ce que le Prime Day ?

Le Prime Day est un événement commercial annuel organisé par Amazon, exclusivement réservé aux membres du programme Amazon Prime. Durant cet événement, qui se déroule généralement sur deux jours, les abonnés peuvent profiter de promotions et de réductions importantes sur une multitude de produits, notamment dans le domaine de l’électronique et du multimédia.

NVIDIA Shield TV NVIDIA Shield TV - Appareil de streaming multimédia 4K HDR - Télécommande et manette 229,99 €

NVIDIA SHIELD Android TV Pro Lecteur Multimédia et de Streaming NVIDIA SHIELD Android TV Pro ; Films 4K HDR, Sports en Direct, Dolby Vision-Atmos, Upscaling Amélioré par l'IA, Jeux dans le Cloud GeForce NOW 219,00 €

Formuler Z11 Pro Max Android 11 - Garantie 2 Ans À propos de cet article RAM 4GB / STOCKAGE 32GB Processeur Graphique Mali G57 Résolution de sortie: 4K (3840 x 2160) CPU : Realtek RTD1319 / GPU : Mali-G57 MC1 RAM: 4GB DDR4 @2400MHz Stockage : 32GB eMMC Sans fil : AX 2x2/ BT : 5.0 / Ethernet : 1000M (Gigabit) 166,90 €

Nokia Streaming Box - Android TV Smart Box (Ultra HD 4K, HDR, Chromecast, Assistant Vocal Google, Netflix, Disney +, Prime Vidéo, Google Play Store, WiFi, HDMI, LAN, Bluetooth, H.264, HEVC H.265) 69,90 €

Des promotions sur la Nvidia Shield TV lors du Prime Day

Pendant le Prime Day, il est possible de trouver des réductions intéressantes sur les modèles de Shield TV. Par exemple, lors des éditions précédentes, la Shield TV était proposée à 124,99 euros et la Shield TV Pro à 184 euros. Il convient cependant de noter que ces offres sont généralement limitées dans le temps et en quantité, il est donc conseillé d’être rapide pour profiter des meilleures affaires.

La BOX TV Nvidia Shield TV offre une expérience multimédia complète et performante, avec une interface utilisateur simple et agréable, ainsi qu’un accès facilité aux différents services de streaming. Les promotions lors du Prime Day peuvent être une excellente occasion de s’équiper à moindre coût. N’hésitez donc pas à surveiller les offres durant cet événement pour bénéficier des meilleures réductions sur ces appareils.