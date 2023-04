Pâte thermique de haute performance pour tous les processeurs

La pâte thermique est un composant essentiel pour tout ordinateur. Elle est utilisée pour aider à dissiper la chaleur générée par les processeurs, les cartes graphiques et autres composants électroniques.

La qualité de l’outil peut avoir un impact important sur la performance et la durée de vie de ces composants. Dans cet article, nous allons examiner ce qu’est la pâte thermique, comment elle fonctionne, et les meilleures options pour une haute performance.

Est-il obligatoire de mettre de la pâte thermique ?

La réponse est sans équivoque : Oui ! Il est obligatoire de mettre de la pâte thermique entre le processeur et le dissipateur thermique pour aider à dissiper la chaleur générée par le processeur.

Sans pâte thermique, la chaleur ne serait pas dissipée efficacement, ce qui pourrait endommager le processeur et réduire sa durée de vie. Il est donc important de choisir une pâte thermique de haute qualité pour assurer une performance de refroidissement optimale.

Quelle pâte thermique choisir pour refroidir votre processeur ?

Le choix de la pâte thermique dépendra de plusieurs facteurs, notamment de votre budget et de la performance que vous recherchez. Cependant, il est recommandé de choisir une pâte thermique de haute qualité pour assurer une dissipation thermique optimale et une meilleure performance de votre processeur.

Il est également important de prendre en compte la composition de la pâte thermique, car certaines marques peuvent contenir des substances telles que des métaux liquides qui peuvent endommager votre processeur s’ils ne sont pas manipulés avec précaution. En général, il est recommandé d’éviter les pâtes thermiques contenant du métal liquide si vous êtes novice dans l’application de la pâte thermique.

Quelle est la meilleure pâte thermique ?

Il n’y a pas de réponse définitive à cette question, car la “meilleure” pâte thermique dépendra de vos besoins et de votre budget. Cependant, certaines marques sont connues pour offrir des performances exceptionnelles en matière de dissipation thermique.

La marque Arctic Silver est très populaire auprès des utilisateurs et est considérée comme l’une des meilleures marques de pâte thermique sur le marché. Elle constitue une option de privilège pour ceux qui cherchent une performance de refroidissement maximale. Elle a une conductivité thermique très élevée et est facile à appliquer.

Noctua NT-H1 est une autre marque très respectée en matière de pâte thermique. Elle offre une conductivité thermique élevée et une longue durée de vie, ainsi qu’une application simple et une texture non collante.

Thermal Grizzly Kryonaut est également une marque populaire de pâte thermique haut de gamme, offrant une excellente dissipation thermique et une faible résistance thermique. Dans le même temps, elle est très simple à appliquer et à nettoyer.

Pour savoir si la pâte thermique est efficace, vous pouvez surveiller les températures de votre processeur. Si la température est élevée, cela peut indiquer que la pâte thermique ne remplit pas efficacement son rôle de dissipation thermique.

Néanmoins, les températures élevées peuvent également être causées par d’autres facteurs, tels que des ventilateurs encrassés ou une mauvaise circulation d’air. Par conséquent, il est important de vérifier tous les éléments du système pour identifier la cause sous-jacente du problème.

Par ailleurs, il est essentiel de garder à l’esprit que la performance de la pâte thermique peut diminuer avec le temps en raison de l’accumulation de poussière, de l’oxydation ou simplement de son utilisation prolongée.

Quel produit peut remplacer la pâte thermique ?

Il n’y a pas de produit qui puisse remplacer efficacement la pâte thermique en termes de performance de refroidissement. Cependant, il existe des solutions alternatives qui peuvent être utilisées temporairement ou dans des situations d’urgence.

Une solution courante consiste à utiliser du dentifrice en tant que substitut de la pâte thermique. Toutefois, bien que le dentifrice puisse avoir une conductivité thermique légèrement meilleure que l’air, il n’est pas conçu pour la dissipation thermique et ne peut pas offrir des performances de refroidissement optimales à long terme. De plus, certains types de dentifrice peuvent contenir des ingrédients qui peuvent endommager les composants électroniques.

Une autre solution possible est d’utiliser des pads thermiques, qui sont des coussinets pré-imprégnés de pâte thermique. En revanche, leur conductivité thermique peut être inférieure à celle de la pâte thermique traditionnelle.

Est-ce que la pâte thermique peut être périmée ?

Comme tout produit chimique, la pâte thermique peut se détériorer avec le temps et perdre ses propriétés de refroidissement. Si la pâte thermique est stockée dans des conditions inappropriées, comme une exposition prolongée à la chaleur, à la lumière ou à l’air, elle peut se dessécher, se durcir ou se décomposer, entraînant une performance de refroidissement insuffisante.

Il est donc recommandé de vérifier la date d’expiration de la pâte thermique avant utilisation et de stocker le produit dans un endroit frais et sec, de préférence à l’abri de la lumière directe du soleil. Si elle a été stockée pendant une période prolongée ou si vous avez des doutes sur sa qualité, il est préférable de la remplacer par une pâte thermique neuve pour garantir des performances de refroidissement optimales et éviter tout risque de dommages aux composants électroniques.

Quand faut-il mettre de la pâte thermique sur le processeur ?

Il est recommandé de remplacer la pâte thermique sur le processeur de votre ordinateur chaque année ou chaque 2 ans, en fonction de la fréquence d’utilisation et des conditions environnementales.

Si vous constatez que la température de votre processeur est élevée ou que vous rencontrez des problèmes de surchauffe, il est également conseillé de remplacer la pâte thermique pour améliorer les performances de refroidissement.

Où mettre la pâte thermique ?

La pâte thermique doit être appliquée sur la surface du processeur de votre ordinateur, entre le processeur et le dissipateur de chaleur. À noter que la surface du processeur doit être propre et sèche avant l’application du produit. Aussi, il est important de ne pas appliquer la pâte thermique sur d’autres parties du processeur ou de la carte mère, car cela peut causer des courts-circuits et endommager vos composants électroniques.

Avant l’application de la pâte thermique, assurez-vous de retirer soigneusement l’ancienne pâte thermique du processeur et du dissipateur de chaleur à l’aide d’un solvant approprié et d’un chiffon propre. Une fois que la surface est propre, appliquez une petite quantité de pâte thermique sur le centre du processeur, environ la taille d’un grain de riz, et utilisez un outil approprié pour l’étaler uniformément sur toute la surface de la pièce.

En outre, nous vous recommandons de ne pas appliquer trop de pâte thermique, car cela peut entraîner une accumulation de chaleur et une performance de refroidissement réduite. Une petite quantité de pâte thermique bien appliquée peut aider à réduire la température de votre processeur et améliorer ses performances.