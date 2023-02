Meilleurs moteurs de recherches académiques pour chercheurs et étudiants

Dans leur cursus de formation et d’apprentissage, les étudiants ainsi que les chercheurs sont appelés à rechercher certaines informations ainsi que leur source pour des exposés, des analyses, des devoirs et bien d’autres.

Grâce à la digitalisation, ceux-ci disposent de nombreux moyens pour réussir leur quête de connaissances, mais certains restent méconnus. Google demeure le moteur de recherche par excellence de la plupart des internautes ; étudiants et chercheurs compris.

Bien qu’il soit le plus populaire et le plus vulgarisé, il existe de nombreux autres moteurs de recherches fiables. Plus particulièrement, ceux destinés aux recherches académiques viennent à la rescousse des étudiants et chercheurs.

Nous vous invitons à la découverte des meilleurs moteurs parmi ceux ci dessous. Lisez la suite pour tout savoir.

Qu’est-ce qu’un moteur de recherche académique ?

Un moteur de recherche académique est un outil digital de recherches, spécialisé dans les ressources documentaires universitaires et scientifiques. Un moteur de recherche de ce type a la particularité d’indexer automatiquement les contenus web liés à la documentation scientifique et universitaire. Il s’agit donc d’un véritable allié pour les étudiants et chercheurs qui désirent retrouver rapidement et simplement des sources fiables.

Où trouver des articles académiques ?

Les articles académiques sont essentiellement disponibles dans les revues scientifiques et universitaires à comité de lecture. Cela signifie que ces articles sont soumis à des spécialistes pour leur relecture afin de confirmer et attester de la véracité des informations avant la publication.

Aujourd’hui, la plupart sinon quasiment toutes ces revues spécialisées ont été numérisés. Cela facilite donc leur recherche. Ainsi, si vous voulez faire des recherches dans la littérature scientifique ou académique, les moteurs de recherches académiques sont efficaces et sécurisés.

Quel est l’intérêt d’utiliser un moteur de recherches académiques ?

Il y a plusieurs bénéfices à tirer dans l’utilisation d’un moteur de recherches académiques. C’est avant tout une solution simple, rapide, efficace et gratuite pour consulter des ressources documentaires. Tout l’intérêt de son utilisation réside dans le fait qu’il permet d’avoir accès à des informations précises et exclusives sur des branches et des domaines de formation spécifiques.

De ce fait, il se présente comme l’une des meilleures alternatives si vous voulez faire des recherches en rapport avec : la littérature, la science, la médecine, la technologie, les mathématiques, etc.

Quels sont les avantages d’utiliser un moteur de recherches académiques ?

L’un des principaux avantages que l’on retient de l’utilisation d’un moteur de recherches académiques est la mise à disposition des références bibliographiques académiques. Vous avez la possibilité de trouver non seulement des articles, mais aussi des documents, des statistiques, des citations, etc. Ici, l’information est originale et ne subit pas de déformation.

De plus, les recherches sont bien orientées dans la direction académique et vous avez directement les sources et les liens. Ainsi, vous effectuerez des recherches plus transparentes et respectueuses de votre domaine, filière ou branche. Enfin, en consultant les bonnes revues via un moteur de recherches académiques, vous donnerez du poids à vos travaux et à vos recherches.

Liste des meilleurs moteurs de recherches académiques

Il existe de nombreux moteurs de recherches académiques qui vous permettent de trouver les bonnes informations. Toutefois, trois parmi eux se retrouvent en tête de liste. Il s’agit de : Google Scholar, Scinapse et Semantic Scholar. Nous vous les présentons.

Google scholar : l’incontournable

Google Scholar est un produit de la firme Google, lancé en 2004 pour accompagner les étudiants ainsi que les chercheurs en mettant à leur disposition des références bibliographiques académiques adéquates selon leur recherche. Il se positionne en tête de liste comme étant un incontournable de la recherche académique.

Grâce à ce moteur de recherche, les universitaires ont la possibilité de rechercher des articles scientifiques approuvés ou non par les différents comités de relecture. Avec Google scholar, les recherches sont orientées sur des thèses, des citations, des livres scientifiques, etc. Son formulaire de recherche, bien qu’accessible, offre la possibilité aux universitaires de filtrer ou limiter les recherches.

De ce fait, ils peuvent directement avoir accès à des revues ainsi que d’autres documents en se basant sur la période ou l’année de publication. Ici, tout est mieux suivi. À chaque référence correspond des informations précises telles que : les différentes versions disponibles du document, les citations et les liens des documents, les sources, les statistiques, les auteurs, etc.

Si l’étudiant ou le chercheur dispose d’un compte Google scholar, alors il pourra recevoir tous les liens sur son profil utilisateur s’il le désire. De plus, ce moteur de recherche académique vous offre la possibilité de créer une alerte pour rapidement recevoir certaines informations importantes.

Scinapse : le métamoteur académique

Scinapse est un récent moteur de recherche académique lancé en 2019 et conçu par un groupe de développeurs et de chercheurs sud-coréens. Il s’impose en tant que concurrent de Google et le fait bien savoir. Il a déjà réussi à couvrir plus de 48 000 revues, comptabilise environ 200 millions d’articles et enregistre 50 000 chercheurs inscrits.

Ce moteur de recherche académique touche 196 pays dans le monde et permet aux étudiants et chercheurs d’accéder à 50 millions de documents et plus. Scinapse met à la disposition des universitaires un formulaire de recherche simple. Il tire ses principales sources de Microsoft Academic Graph, Open Research Corpus, PubMed, Semantic scholar et Springer Nature. Cela lui permet de collecter énormément de données.

Il est souvent considéré comme le métamoteur académique en raison de son fonctionnement. Pour l’utiliser, il suffit d’entrer le mot-clé, le titre, l’auteur ou l’identifiant associé à la recherche. Cela permet d’afficher tous les résultats possibles. Ces résultats peuvent apparaitre sous des références d’auteurs, des liens, des articles de revue, etc.

Enfin, si vous vous inscrivez sur le moteur de recherche, vous avez la possibilité de sauvegarder les résultats en les ajoutant dans votre collection à consulter plus tard. En tenant compte de votre activité en tant qu’utilisateur, le moteur de recherche académique peut même vous faire des recommandations.

Semantic scholar : le moteur à base d’IA

Semantic scholar est un moteur de recherche académique à but non lucratif lancé en 2015. Basé sur l’Intelligence Artificielle, il s’agit d’une œuvre de l’Allen Institute for Art Intelligence de Paul Allen qui est le cofondateur de Microsoft. Grâce à ce moteur de recherche, vous aurez accès à des documents scientifiques libres.

Semantic scholar vous dirige vers des liens, des reportages et des articles de blogs. Vous pouvez y découvrir plus de 181 millions d’articles tirés de dizaines de sources. Parmi ces sources nous avons : ArXiv, Springer Nature, De Gruyter, Wolters Kluver, etc. Ici aussi vous pouvez filtrer les résultats de recherche par des mots, des expressions ou la période de publication.

Quant aux résultats, ils sont affichés sous forme de références bibliographiques, documentés avec possibilité de lecture en format PDF. Le moteur de recherche peut aussi vous permettre de sauvegarder les résultats si vous êtes inscrits