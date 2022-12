La bonne forme de la montre homme : voici comment la choisir

Que vous souhaitiez offrir un cadeau ou simplement acheter votre nouvelle montre-bracelet, voici comment choisir le meilleur modèle parmi une myriade d’offres de marques, de formes et de fonctions différentes.

De nombreux éléments peuvent vous aider à comprendre quel est le meilleur choix, en commençant tout d’abord par la taille de votre poignet.

Le conseil de base est “grandes montres sur gros poignets” et vice versa, généralement avec une taille de cadran comprise entre 34 et 50 mm pour les montres pour hommes. Mais comment choisir le modèle ?

ANALOGIQUE OU NUMÉRIQUE ?

Cela dépend de vos habitudes, de votre style et de comment vous vous sentez mieux, essayons de faire une première division de base. Êtes-vous du genre sportif ? Le numérique est fait pour vous.

Voulez-vous un accessoire à emporter au bureau ou, en général, qui soit élégant ? L’analogique est le meilleur. N’ouvrons pas l’immense parenthèse Smartwatch, car pour eux la performance compte plus que l’esthétique.

Au cours des dernières années, l’approche envers les montres a changé , qui ne sont plus seulement des articles de luxe, mais des accessoires du quotidien .

Même les plus jeunes l’utilisent quotidiennement, de préférence avec une montre au design classique et minimaliste, car elle est plus polyvalente et parfaite avec n’importe quelle tenue.

Il existe une règle que peu connaissent pour assortir au mieux la montre. Tu sais ce que c’est ?

Coordonnez-le avec des chaussures ! Non, pas en couleur, mais en style.

Expliquons-nous mieux, si les chaussures sont sportives, alors la montre sera également sportive, de la même manière la chaussure élégante doit être combinée avec une montre élégante.

L’OPÉRATION

Vous savez bien que toutes les montres n’ont pas les aiguilles qui bougent de la même manière et les mécanismes à l’intérieur peuvent être de trois types :

Mécanique : caractérisée par un mouvement fluide et linéaire, alimenté par un ressort qui est remonté quotidiennement. C’est une petite prouesse d’ingénierie qui nécessitera d’ajouter une charge de ressort à votre routine à la fin de la journée. C’est un modèle très apprécié des connaisseurs mais en même temps très sensible aux chocs, à la température et à l’humidité. Il doit être porté avec soin et le prix démarre généralement à 500 euros.

: caractérisée par un mouvement fluide et linéaire, alimenté par un ressort qui est remonté quotidiennement. C’est une petite prouesse d’ingénierie qui nécessitera d’ajouter une charge de ressort à votre routine à la fin de la journée. C’est un modèle très apprécié des connaisseurs mais en même temps très sensible aux chocs, à la température et à l’humidité. Il doit être porté avec soin et le prix démarre généralement à 500 euros. Quartz : mouvement « tic-tac » plus net que les aiguilles des secondes. C’est le plus répandu et le plus précis, ainsi que le plus populaire. Les bracelets à pièces sont plus abordables car ces montres sont plus simples à construire et à entretenir.

: mouvement « tic-tac » plus net que les aiguilles des secondes. C’est le plus répandu et le plus précis, ainsi que le plus populaire. Les bracelets à pièces sont plus abordables car ces montres sont plus simples à construire et à entretenir. Remontage automatique : il n’a pas de pile et ne nécessite pas de remontage manuel. Comment se nourrit-il ? Avec votre poignet ! Pendant que vous le portez, il se recharge à chaque mouvement, ce qui le rend très précis mais en même temps délicat et sensible aux chocs et à l’environnement.

LA SANGLE

Le bracelet n’est pas un détail sans importance, au contraire, il a son poids en termes d’élégance :

En métal, c’est généralement plus élégant mais ça dépend beaucoup du modèle

En cuir, il peut aussi faire bonne impression lorsqu’il est associé au bon cadran

Nous arrivons maintenant au choix final. A quel poignet porter la montre ? En pratique, la main gauche est choisie pour avoir la main dominante libre pour effectuer le travail. Mais ce n’est pas une règle fixe, il faut le prendre là où c’est le plus pratique !

Quelle montre pour un homme actif : Quelques mots sur l’étanchéité

Une bonne montre pour homme doit suivre son propriétaire et répondre à tous ses besoins. Lorsqu’un homme apprécie l’activité physique, sa montre doit pouvoir faire face aux conditions les plus difficiles. Donc, un autre aspect lorsque l’on pense à la montre pour homme à acheter est sa résistance à l’eau. Malgré les apparences, il n’est pas seulement important dans la piscine – il est utilisé pour toutes les activités de plein air : course à pied, vélo, randonnée en montagne. La résistance à l’eau indique également si vous pouvez vous laver les mains tout en portant la montre et si elle se lèvera lorsqu’elle sera accidentellement mouillée.

L’étanchéité de la montre est indiquée en atmosphères (ATM). Les paramètres les plus courants sont:

3 ATM – résistant aux éclaboussures, à la pluie et au lavage des mains,

5 ATM – avec cette montre il est possible de prendre une douche ou un bain dans la baignoire, mais aussi – dans le cas de certaines marques – de nager (mais sans plonger),

10 ATM – montre avec laquelle vous pouvez nager longtemps en toute sécurité et faire de la plongée avec tuba.

Des informations détaillées sur ce qui est possible avec une montre particulière peuvent être trouvées sur la carte de garantie du fabricant – vous devez la lire attentivement avant de tester la montre dans des conditions difficiles. Les montres sans aucune indication d’étanchéité dans les atmosphères, même s’il y a la mention “étanche” ou “résistant à l’eau” ne sont pas complètement étanches et cela vaut également la peine de les enlever pour se laver les mains.

Comme vous pouvez le voir, choisir une montre pour homme ne doit pas être difficile. En offrant à votre homme un accessoire adapté à ses besoins, vous lui ferez à coup sûr plaisir. Pour ce faire, vous pouvez l’acheter ici. Et s’il n’est pas apprécié, sur escarpe.it vous disposez de 30 jours pour les retours gratuits, sans frais supplémentaires.