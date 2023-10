Geekom AS6 : Le mini PC à la hauteur des attentes des fans de Windows

Les amateurs de Windows peuvent désormais profiter d’un puissant mini-PC aussi esthétiquement séduisant que le Mac Mini. Le Geekom AS6 est une prouesse technologique qui permet non seulement une grande puissance, mais également un accès facile pour mettre à niveau ses composants.

Des performances impressionnantes dans un format compact

Le Geekom AS6 intègre des composants haut de gamme lui permettant d’être bien plus qu’un simple ordinateur destiné aux tâches légères. Doté d’un processeur AMD Ryzen 9 6900HX à huit cœurs et d’une carte graphique Radeon 680M, il saura satisfaire les utilisateurs exigeants en termes de performances.

Une facilité de personnalisation et d’extension du stockage

Ce qui distingue ce mini-PC de ses concurrents, c’est la possibilité d’accéder facilement à ses composants internes pour les remplacer ou les mettre à niveau. Cette accessibilité est rendue possible grâce à une conception intelligente ne nécessitant que quelques vis à dévisser avec un tournevis. Une fois à l’intérieur, vous avez accès à tout : les emplacements M.2, la RAM et le slot SATA.

Processeur : AMD Ryzen 9 6900HX

AMD Ryzen 9 6900HX GPU : AMD Radeon 680M

AMD Radeon 680M Système d’exploitation : Windows 11 Pro

Windows 11 Pro Mémoire : 32 Go de RAM DDR5-4800MHz SODIMM en double canal

32 Go de RAM DDR5-4800MHz SODIMM en double canal Stockage : SSD de 1 To

SSD de 1 To Options d’extension du stockage : 2 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 SSD, 1 x disque dur SATA 2,5 pouces

Avec ces spécifications techniques et la possibilité d’étendre le stockage jusqu’à 6 To, le Geekom AS6 se positionne comme une solution attrayante pour ceux qui cherchent un mini-PC puissant et évolutif.

Une connectique complète pour tous les besoins

Le système est également bien pourvu en termes de connectivité. Une alimentation électrique externe de haute qualité garantit des années de service sans problème. Les ports disponibles sont nombreux : deux ports USB-A, un port USB-C et une prise audio en façade, ainsi qu’un port Ethernet, trois ports USB, un port USB-C, deux ports HDMI et un DisplayPort à l’arrière.

Gestion optimale de la chaleur

Une attention particulière a été portée à la gestion thermique de cet appareil. En effet, plusieurs mini-PC souffrent de problèmes de surchauffe lorsqu’ils sont sollicités. Le Geekom AS6, quant à lui, dissipe efficacement la chaleur dégagée par ses composants, même dans des conditions d’utilisation exigeantes. Bien que son ventilateur de refroidissement ne soit pas inaudible, il contribue à assurer des températures maîtrisées et une performance optimale au fil du temps.

Un mini-PC haut de gamme pour les fans de Windows

En résumé, le Geekom AS6 est un produit idéal pour les utilisateurs qui recherchent un mini-PC puissant avec la facilité d’accès et de personnalisation propre aux ordinateurs de bureau. Son design compact et élégant rappelant le Mac Mini, ainsi que ses performances élevées en font une solution intéressante à considérer pour ceux qui privilégient Windows comme système d’exploitation et souhaitent bénéficier d’un dispositif bien conçu qui saura répondre à leurs besoins durant de nombreuses années.