Galaxy Ring : Samsung, la nouvelle ère des bagues connectées

Un pas en avant dans les wearables : les bagues intelligentes

Alors que Samsung excelle dans le domaine des montres connectées, la société envisage de se lancer dans une toute nouvelle catégorie de wearables : les anneaux intelligents. On se souvient par exemple il y a quelques années d’une bague qui transformait votre main en combiné téléphonique pour passer des appels et communiquer, reposant en partie sur la transmission du son à travers le squelette.

Actuellement, on retrouve soit des anneaux suivis d’activité avec capteurs de santé comme l’Oura Ring 3, ou des bagues de paiement sans contact parmi ces produits. Malgré des capacités nettement moindres, ces produits coûtent autant qu’une montre connectée.

Fusionner plusieurs fonctionnalités existantes

Nous attendons donc un produit tel que le Galaxy Ring qui serait capable de combiner plusieurs fonctionnalités déjà présentes dans d’autres produits similaires. Cerise sur le gâteau, il serait possible d’utiliser directement la bague pour répondre aux appels, comme vu sur certains produits dans cette catégorie. De plus, le Galaxy Ring pourrait intégrer un ensemble d’accéléromètres permettant de l’utiliser comme contrôleur pour d’autres produits tels que les casques de réalité virtuelle.

Capteurs et fonctionnalités avancées

En fait, dans les schémas accompagnant le premier brevet relatif à la bague, Samsung inclut divers capteurs qui pourraient permettre de telles fonctionnalités. Au moins un capteur mentionné est un capteur d’électrocardiogramme comme ceux que l’on trouve dans les montres Galaxy ainsi qu’un capteur PPG capable d’analyser plusieurs variables sanguines telles que les niveaux de saturation en oxygène.

Donner une date de sortie exacte est donc assez risqué – on ne peut qu’espérer que Samsung annoncera officiellement sa bague courant 2024. Considérant que la plupart des bagues connectées actuelles se vendent entre quelques dizaines d’euros et près de 400 €, on peut estimer que ce nouveau produit, censé être plus complet que ce qui existe actuellement, sera proposé à un prix situé dans cette fourchette tarifaire, probablement entre 250 € et 400 €.

Des caractéristiques techniques encore mystérieuses

Pour l’instant, on dispose de peu d’informations concernant les spécifications techniques du Galaxy Ring. Il disposera nécessairement d’une batterie et d’une puce mobile, c’est-à-dire un SoC spécialement adapté pour ce produit similaire à ce que Samsung intègre déjà dans ses écouteurs True Wireless Galaxy Buds par exemple.

Un lien possible avec la réalité virtuelle

Par ailleurs, vers la mi-juillet 2023, The Elec rapportait un autre brevet de Samsung qui mentionne également une mystérieuse bague connectée en lien avec la technologie de réalité virtuelle. Cette information semble confirmer la possibilité d’utiliser le Galaxy Ring comme contrôleur pour la réalité augmentée et virtuelle.

Conception du Galaxy Ring

L’intérieur abritera les capteurs, tandis que le reste des composants, dont la batterie, sera intégré dans le corps de l’appareil. Le média 9to5Google a découvert plusieurs informations importantes sur le Galaxy Ring dans l’application Galaxy Wearables. Les journalistes ont trouvé une référence à “Galaxy Ring” dans le code, laissant peu de place au doute quant à son nom final.

En résumé

Avec le Galaxy Ring, Samsung pourrait bouleverser le marché des wearables en proposant une bague connectée combinant plusieurs fonctionnalités et permettant une intégration avec les technologies de réalité virtuelle. Ce nouveau produit pourrait apporter un vent de nouveauté dans le domaine des objets connectés.