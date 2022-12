Avis Logitech G Pro X : Casque de jeu conçu pour les athlètes professionnels de l’esport

Qu’est-ce que le casque Logitech G Pro X ?

Le Logitech G Pro X est un casque de jeu conçu pour les athlètes professionnels de l’esport et les passionnés. Doté de technologies audio avancées, comme la technologie Blue Voice, et de haut-parleurs PRO-G 50 mm réglés sur mesure, le Logitech G Pro X offre une expérience sonore immersive avec des basses puissantes et des aigus clairs.

Le micro anti-bruit amovible du casque garantit que chaque discussion d’équipe ou commande vocale est clairement entendue par vos coéquipiers lors des sessions de jeu intenses.

Grâce à sa conception légère et à ses coussinets confortables en mousse à mémoire de forme, le Logitech G Pro X peut être porté pendant des heures sans fatigue, afin que vous puissiez rester concentré sur le jeu.

Que ce soit dans le feu de la compétition ou pour s’adapter à votre style de vie, le Logitech G Pro X a été conçu pour vous permettre de vous concentrer sur votre jeu .

Le Logitech G Pro X est doté d’une molette de volume intuitive située sur l’oreillette gauche, qui vous permet de régler rapidement le niveau sonore. Pour personnaliser encore davantage la sortie sonore, le casque inclut le logiciel Logitech G Hub, qui vous permet de créer des paramètres d’égaliseur personnalisés et de les appliquer directement au casque.

Grâce à ces options de personnalisation, vous pouvez adapter le son de votre casque de jeu et trouver l’équilibre parfait pour n’importe quel jeu ou expérience multimédia.

En outre, le microphone détachable offre des niveaux de gain réglables afin que vous puissiez capturer un son clair dans n’importe quel environnement tout en réduisant le bruit et le retour d’autres sources.

Toutes ces caractéristiques sont réunies pour garantir que votre casque de jeu est parfaitement réglé pour chaque session ou match de tournoi

Quelles sont les caractéristiques du Logitech G Pro X ?

Le Logitech G Pro X est équipé de la technologie propriétaire Blue Voice, qui permet aux joueurs de personnaliser leur profil sonore et d’accéder à des paramètres audio avancés.

Les joueurs peuvent encore améliorer la qualité du son en utilisant les haut-parleurs PRO-G 50 mm réglés sur mesure inclus. En outre, ce casque de jeu est doté d’un microphone amovible anti-bruit qui garantit une communication claire dans n’importe quel environnement.

Les oreillettes réglables offrent un ajustement sûr et confortable, tandis que la perche rotative permet un réglage facile pour atteindre les niveaux parfaits d’isolation sonore.

Enfin, sa conception légère permet de le transporter et de le ranger facilement sans se sentir alourdi ou inconfortable.

Avec toutes ces caractéristiques réunies dans un seul appareil, le Logitech G Pro X est un choix idéal pour les athlètes professionnels de l’esport et les passionnés.

Présentation de la Marque Logictech ?

Logictech est une marque leader dans le domaine des périphériques de jeu et de l’audio, qui s’attache à fournir des produits de qualité aux joueurs de tous niveaux. En collaboration avec des athlètes professionnels de l’esport, l’entreprise a conçu des casques et d’autres appareils qui offrent une qualité sonore, un confort et une commodité supérieurs.

Grâce à des technologies avancées telles que Blue Voice et les haut-parleurs PRO-G, Logictech propose des solutions innovantes aux joueurs désireux de faire passer leur expérience au niveau supérieur.

Des casques aux claviers et aux souris, Logictech a développé une gamme complète de produits pour les joueurs occasionnels qui veulent une expérience de jeu immersive ou les compétiteurs sérieux qui ont besoin d’un contrôle précis. Quel que soit le type de joueur que vous êtes, Logictech a le produit qu’il vous faut

En combinant des composants de haute qualité avec une technologie de pointe, Logictech fixe la barre pour les périphériques de jeu et l’audio. Grâce à leur engagement envers l’innovation et l’excellence, les produits Logictech sont sûrs de répondre aux besoins de tous les joueurs, quel que soit leur niveau. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un compétiteur de niveau professionnel, Logictech a quelque chose pour vous !

En quoi le Logitech G Pro X se distingue-t-il des autres casques de jeu ?

Le Logitech G Pro X se distingue des autres casques de jeu en offrant une qualité sonore et un confort supérieurs grâce à ses haut-parleurs réglés sur mesure, ses oreillettes réglables et son microphone antibruit. En outre, ce casque est doté de la technologie Blue Voice de Logitech, qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur profil sonore à l’aide de paramètres avancés tels que les réglages d’égalisation.

Cette technologie comprend également des préréglages vocaux adaptés à différents types de contenus tels que la musique, les films et les jeux. Enfin, ce casque est léger et réglable, ce qui le rend parfait pour les sessions de jeu compétitives ou occasionnelles. Avec sa combinaison de qualité sonore et de polyvalence, le Logitech G Pro X est un excellent choix pour les joueurs qui souhaitent vivre une expérience immersive

Quel type de connexion du casque Logitech G Pro X offre-t-il ?

Le Logitech G Pro X offre une connexion USB pour les jeux sur PC et une connectivité filaire de 3,5 mm pour les consoles. Il est compatible avec le système d’exploitation Windows 7/8/10 ainsi qu’avec Mac OSX 10.11 ou les versions ultérieures. Le casque est également doté d’une double connexion filaire de 3,5 mm.

Les AVIS Logitech G Pro X dans la presse

Test Logitech G Pro X : le meilleur micro de tous les casques gaming

Qualité sonore avec les coussinets en tissu (après égalisation).

L’un des tout meilleurs micros de casque gaming.

Traitements vocaux Blue VO!CE remarquablement efficaces et pertinents.

Bon confort.

Qualité de fabrication.

Connectique analogique foisonnante en plus de l’USB : utilisable sur PC, mobile, console de jeu…

Lancé tout juste un an après le premier G Pro, le Logitech G Pro X ne manque pourtant pas d’ambitions. L’acoustique a été entièrement revue et, surtout, le traitement du micro a été réalisé par l’éminent spécialiste Blue Microphones. Et cela s’entend.

Source : https://www.lesnumeriques.com/casque-gaming-micro/logitech-g-pro-x-p53087/test.html

Test du Logitech Pro X, le casque gamer qui cache très bien son jeu

Quand Logitech nous affirme avoir créé le casque de gaming parfait à moins de 150 euros, on ne peut pas résister à l’envie de s’en assurer. Entre session de jeux par 40°C et écoute de musique dans un métro bondé, le Pro X a tout encaissé… sans jamais flancher ?

Source : https://www.01net.com/tests/test-du-logitech-pro-x-le-casque-gamer-qui-cache-tres-bien-son-jeu-6263.html

AVIS SUR LOGITECH G PRO X GAMING HEADSET (NOIR)

J’ai donné un 10/10 car : il est très robuste (pas comme le pro normal), ÉNORMÉMENT de réglage pour tout type, ça va du FPS au son Booster pour la musique c’est hallucinant sans prendre en compte les réglages du micro qui offre une qualité semblable au micro perche trouvable a 80-100€ tout ça dans un micro-casque. Le meilleur que j’ai tester (j’ai dû en tester une vingtaine). A acheté sans hésiter, il vaut largement son prix !

Source : https://www.ldlc.com/avis/PB00275218.html