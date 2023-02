Distributions Linux Windowsfx 10 : Avis avantages et inconvénients

Linux Windowsfx 10 est une distribution Linux brésilienne, qui s’inspire de l’interface utilisateur de Windows 10. Elle a pour objectif de fournir une alternative gratuite et open source à Windows 10. Dans cet article, nous allons discuter de la version de Linux Windowsfx 10 et pourquoi vous devriez choisir cette distribution. Nous parlerons également du noyau utilisé, comment la télécharger et l’installer, ainsi que ses avantages et inconvénients.

Quelle version de Linux Windowsfx 10 ?

Lorsqu’il s’agit de choisir une version de Linux Windowsfx 10, les utilisateurs ont le choix entre deux éditions principales : la version standard et la version Gamer. La version standard est destinée à un usage général et est adaptée pour les tâches de productivité telles que la bureautique, la navigation sur le web et la gestion de fichiers. La version Gamer est quant à elle conçue pour les utilisateurs qui souhaitent jouer à des jeux sur leur système d’exploitation Linux et comprend une suite de logiciels de jeux préinstallés tels que Steam, Wine et Lutris.

Pourquoi choisir Linux Windowsfx 10 ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les utilisateurs pourraient choisir Linux Windowsfx 10 comme système d’exploitation. Tout d’abord, Linux Windowsfx 10 est une alternative gratuite et open source à Windows 10, ce qui peut être attrayant pour ceux qui ne veulent pas payer pour un système d’exploitation.

De plus, il offre une interface utilisateur qui ressemble à celle de Windows 10 pouvant faciliter la transition pour les utilisateurs qui sont habitués à l’interface de Windows. En outre, Linux Windowsfx 10 est plus léger et plus rapide que Windows 10. Il offre également une sécurité renforcée par rapport à Windows 10, car les distributions Linux sont moins vulnérables aux virus et aux attaques de logiciels malveillants.

Autres articles :

Quel noyau pour Linux Windowsfx 10 ?

Linux Windowsfx 10 utilise le noyau Linux 5.4 LTS (Long-Term Support) qui est une version stable et fiable du noyau Linux. Cette version de noyau est prise en charge jusqu’en décembre 2025. Les utilisateurs peuvent s’attendre à des mises à jour de sécurité et des correctifs de bugs pour cette version pendant plusieurs années à venir. Le noyau Linux 5.4 LTS offre également une meilleure compatibilité matérielle par rapport à certaines versions plus récentes du noyau.

Télécharger Distributions Linux Windowsfx 10

Il est facile de télécharger les distributions Linux Windowsfx 10 depuis leur site web officiel. Les utilisateurs peuvent se rendre sur la page de téléchargement et choisir la version de leur choix. Ils peuvent choisir entre la version standard et la version Gamer, ainsi que la version pour les processeurs 32 bits ou 64 bits. Les utilisateurs peuvent également choisir la langue de leur choix pour l’installation de Linux Windowsfx 10.

L’installation de Linux Windowsfx 10 est assez simple et peut être effectuée en quelques étapes. Tout d’abord, il est important de télécharger la distribution depuis le site officiel de Linux Windowsfx 10. Ensuite, il faut créer un support d’installation, tel qu’une clé USB bootable, en utilisant un logiciel de création de supports d’installation, tel que Rufus.

Une fois le support d’installation créé, il faut redémarrer l’ordinateur et accéder au menu de démarrage pour choisir le support d’installation comme périphérique de démarrage. L’installation peut alors être effectuée en suivant les instructions à l’écran, qui incluent la sélection de la langue, la configuration du disque dur, la création d’un compte utilisateur, etc.

Autres articles :

Avantages de Linux Windowsfx 10

Linux Windowsfx 10 est une distribution Linux offrant plusieurs avantages par rapport à Windows et à d’autres distributions Linux. Son interface utilisateur ressemble à celle de Windows 10, simplifiant ainsi la transition pour les utilisateurs de Windows.

Il prend également en charge une grande variété de matériels, y compris les plus anciens, et est livré avec une grande variété de logiciels pré-installés. Cela signifie que les utilisateurs n’ont pas besoin de télécharger ou d’installer ces logiciels séparément. Il est également plus sécurisé que Windows, avec des mises à jour de sécurité régulières, et offre une grande liberté de personnalisation pour les utilisateurs.

Inconvénients de Linux Windowsfx 10

Bien que Linux Windowsfx 10 offre de nombreux avantages, il y a aussi des inconvénients à considérer avant de l’utiliser. Tout d’abord, la taille de sa communauté d’utilisateurs est plus petite que celle d’autres distributions Linux plus populaires. Cela peut rendre plus difficile la recherche de ressources et de solutions en cas de problèmes.

Ensuite, il peut y avoir des problèmes de compatibilité avec certains logiciels Windows, en particulier les logiciels professionnels. Les utilisateurs ayant une faible expérience technique peuvent avoir des difficultés à se familiariser avec les commandes de terminal et les processus d’installation plus complexes.

Linux Windowsfx 10 vs ubuntu

Le choix entre Linux Windowsfx 10 et Ubuntu dépend des préférences et des besoins de chaque utilisateur. Linux Windowsfx 10 ressemble à Windows, offre une large sélection de logiciels pré-installés et prend en charge les matériels plus anciens. Ubuntu, quant à lui, a une interface utilisateur unique, offre une grande flexibilité en matière de personnalisation et a une grande communauté de soutien.

Linux Windowsfx 10 est basé sur Ubuntu, mais a été modifié pour ressembler davantage à Windows, ce qui peut limiter la personnalisation. Les utilisateurs qui préfèrent une interface familière à Windows peuvent préférer Linux Windowsfx 10, tandis que ceux qui préfèrent une interface personnalisable et une grande communauté de soutien peuvent préférer Ubuntu