Les astuces pour prendre l’avion sans stress

Les grands départs sont souvent synonymes de précipitation, de retard et de stress. Même si on pense avoir tout vérifié, il arrive toujours un couac au dernier moment. Pour éviter les oublis, les problèmes et arriver sereinement à l’aéroport, suivez nos conseils.

Ce que vous devez retenir pour un voyage sans stress ✈️ :

✅ Anticiper une semaine avant : Vérifiez vos documents (passeport, billet, assurance), sécurisez votre maison et confirmez la garde de votre animal pour éviter toute mauvaise surprise. 🔎📄

🚗 Opter pour sa voiture : Se rendre à l’aéroport en voiture personnelle réduit les imprévus liés aux transports en commun et permet de stationner facilement en réservant un parking dédié. 🅿️

⏳ Prendre de l’avance : Partir une heure plus tôt permet de gérer l’orientation dans l’aéroport, d’éviter la précipitation et d’embarquer sereinement. ⌚

🧘 Faire une pause : Prendre un moment pour souffler avec un café, une collation ou en profitant d’un lounge aéroportuaire aide à diminuer le stress du voyage. ☕

🔋 Recharger ses appareils : Un téléphone éteint peut être source de stress ! Chargez vos batteries et prévoyez une batterie externe pour rester connecté. 📱

👟 Privilégier une tenue confortable : Vêtements amples et chaussures adaptées améliorent le bien-être en voyage, tout en restant élégants et pratiques. 👕

🛫 Gérer la peur de l’avion : Exercices de respiration, pensées positives ou stages spécialisés permettent de vaincre l’anxiété du vol et d’apprécier le voyage. 🌍

Un départ bien préparé garantit un voyage fluide et sans stress ! Bon vol ! 🎉

Être prêt(e) une semaine avant

Un voyage de plusieurs jours, ça s’anticipe ! Pour cela, vous serez plus tranquille si vous vous tenez prêt une semaine à l’avance. Vous devrez déjà avoir votre passeport en main et valide, votre billet d’avion à disposition et votre assurance voyage contractée. Si vous louez un véhicule durant votre séjour, vous serez plus serein en vérifiant votre réservation plusieurs jours avant votre départ.

Une fois vos papiers vérifiés, assurez-vous que votre maison sera en sécurité pendant votre absence. Si vous avez des caméras, vous devrez vérifier qu’elles s’enclencheront correctement au moment de partir. De même, assurez-vous que votre portail et vos volets ferment bien. Si vous mettez votre animal en pension ou si vous le faites garder par une tierce personne, passez un coup de fil pour confirmer les dates de garde. L’idée est d’anticiper pour ne pas faire face à de mauvaises surprises la veille du départ.

Prendre sa voiture

S’il y a bien un facteur de stress lors des voyages, ce sont les transports en commun. Les aléas liés aux horaires sont fréquents et, bien souvent, le voyageur prend le bus ou la navette en gardant le doute de bien arriver à l’heure. Pour arriver sereinement à l’aéroport, sa voiture personnelle est une option intéressante.

En voiture, vous ne dépendez de rien ni de personne, vous pouvez anticiper sur le trafic en suivant en direct l’état de la route avec votre GPS et vous êtes confortablement installé sur votre siège. Pour garer votre véhicule, c’est très simple! Chaque aéroport dispose de parkings spécifiques où il est possible de louer un emplacement pour plusieurs jours. Prenons l’exemple du parking aéroport Nice : il vous suffira de réserver en ligne et de choisir les options qui vous conviennent. Une fois sur place, vous n’aurez qu’à montrer le numéro de votre réservation et garer votre voiture à l’emplacement proposé. Cela vous économisera du temps et de l’énergie.

Prendre 1 heure d’avance

En programmant votre départ avec une heure d’avance, vous éviterez de vous précipiter à chaque étape de votre voyage et vous gagnerez en sérénité. Partez de chez vous une heure en avance pour avoir le temps de vous repérer une fois dans l’aéroport. La foule, les panneaux de signalisation, le bruit et l’espace immense sont autant de facteurs qui perturbent et désoriente. Surtout si vous avez l’habitude d’être au calme, à la campagne ou chez vous.

En outre, en ayant plus de temps, vous pourrez être plus concentré pour bien repérer le numéro du hall et de la porte de laquelle partira votre avion. Vous pourrez attendre dans la salle d’embarquement en lisant un livre, en busant un thé ou en téléphonant à vos proches. Cela vous rassurera et vous serez aux premières loges pour embarquer.

S’offrir un moment de pause

En voyageant, notre cerveau est très sollicité et nous devons constamment vérifier les horaires, les voies à prendre et les précisions sur nos billets de réservation. Pour casser ce mécanisme infernal et si le temps le permet, il est bon de faire une pause, surtout si l’on voyage avec des enfants. Un petit goûter, un pause café ou un moment de jeux détendront tout le monde pour poursuivre le voyage avec moins de stress.

Sachez qu’il existe des zones VIP Lounge dans certains aéroports pour se détendre et être coupé du bruit. Cela a un coût mais reste abordable. Ce sont en fait des espaces ressemblant à des salons avec des fauteuils en velours et des coins pour se reposer. Ce sont des options intéressantes pour ceux qui ont besoin de récupérer après un changement de fuseau horaire important.

Avoir entièrement rechargé ses appareils électronique

Imaginez ! Votre téléphone s’éteint au moment d’arriver sur place et vous ne retrouvez plus l’adresse de votre hôtel ni votre numéro de réservation de voiture. Quoi de pire ? Bien sûr, vous finirez par trouver un lieu dans lequel recharger votre appareil, mais il est toujours mieux d’éviter ce drame.

Alors, soyez prévoyant ! Rechargez à fond vos appareils, prenez une batterie externe à utiliser n’importe où et imprimez vos billets de réservation, au cas où. Profitez aussi des prises disponibles dans les aéroports pour augmenter la charge de votre téléphone car, une fois atterri, vous n’aurez pas le temps de le faire.

Se vêtir d’une tenue confortable

Si vous ajouter à la tension liée au voyage des douleurs physiques, vous augmenterez votre stress. Les femmes doivent éviter les talons et les jupes trop ajustées. Les hommes feront mieux d’éviter les jean trop moulants et les chemises cintrées. L’idéal est de voyager en pantalons large et en sweat.

Qui dit vêtements décontractés ne dit pas forcément “négligés” ! Il est tout à fait possible de rester élégant en voyageant. Même si vous souhaitez vous habiller avec classe, misez en tout cas sur des baskets ou des sneakers. Aujourd’hui, ces modèles se portent très bien avec tous les looks !

Vaincre sa peur de l’avion

Le stress peut venir du simple fait de devoir embarquer dans un avion. Dans ce cas, les conseils précédents sont à appliquer avec attention car en prévoyant au mieux votre départ, vous serez sûr(e) de diminuer grandement votre stress. Vous pourrez aussi pratiquer des exercices mentaux qui consistent à positiver en s’imaginant déjà sur place, à profiter du séjour. En outre, il existe de nombreux exercices de respiration pour maîtriser votre angoisse. Vous trouverez de nombreuses vidéos à ce sujet sur le net.

Si votre phobie de l’avion est très importante, vous pouvez aussi vous inscrire à un stage particulier pour vaincre cette peur. De plus, votre médecin pourra vous prescrire des médicaments chimiques ou aux plantes afin que vous puissiez vous détendre avant le vol. Si vous voyagez accompagné, vous pourrez compter sur la ou les personne(s) qui vous soutiendront.

