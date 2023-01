Lecteur MP3 2023 : Qu’est-ce qui remplace le Lecteur de Fichiers audio MP3 MPEG-3 et MPEG-4 ?

Au fil des années, le mode de transmission de la musique n’a cessé d’évoluer. Du disque microsillon aux lecteurs MPEG-3 et MPEG-4, les supports de musique se sont succédé. Bien que le lecteur MP3 ait connu un succès fulgurant, il est aujourd’hui substitué par des formats fichiers plus performants. De sa création à son évolution, faisons le tour de cet appareil révolutionnaire.

L’histoire du lecteur MP3 à aujourd’hui 2023

À la fin du 20e siècle, la technologie de l’image et du son a connu une avancée significative. En 1987, l’institut allemand Fraunhofer a institué un système de compression sonore qui révolutionna l’univers de la musique. Quelques années plus tard, le géant de l’industrie cinématographique anglais Movie Pictures Expert Group (MPEG) l’adopta dans le cadre de la réalisation de ses productions.

Certaines fonctionnalités des supports antérieurs ont été reconduites dans ce nouveau modèle avec en addition un système de compression sonore d’où l’appellation MPEG-1. Cette version n’a été utilisée que sur une courte durée, car la version supérieure arriva rapidement sous la dénomination de MPEG-2. Ensuite vinrent les lecteurs MPEG-3 et MPEG-4.

Si la lecture d’un fichier audio sur un ordinateur reste assez intuitive, le mécanisme de fonctionnement de l’appareil MP3 est un peu plus complexe. Avant tout, il est essentiel de noter que le principal atout du lecteur MP3 se situe au niveau de sa mémoire. En effet, la compression des fichiers permet d’obtenir une grande capacité de stockage.

L’appareil est réellement mis en marche au moment de la lecture du fichier. En validant la sélection, la chanson est transférée vers un microprocesseur appelé décodeur. Celui-ci est chargé de décompresser le fichier audio afin qu’il puisse avoir un format se rapprochant à celui de l’analogie, tout en conservant la qualité sonore obtenue pendant l’étape de compression.

Au même moment, le processeur envoie vers l’écran de l’appareil les informations relatives au fichier audio en cours de lecture notamment le titre de la chanson, l’album, la date, etc. Il indique également le taux de transfert des données (encore appelé débit). Il faut noter que plus ce taux est élevé, plus la qualité audio est meilleure.

Qualité audio et compression

En général, un bon appareil MP3 doit avoir au minimum un débit de 128 kbit/seconde pour fournir une bonne qualité sonore. Lorsque le lecteur dispose d’un débit de 320 kbit/seconde, sa qualité audio est optimale. En effet, cette dernière est similaire à celle d’un CD. Avec ce taux de compression, une minute de chanson est équivalente à 1,4 Mo de données.

En outre, il existe une autre option qui permet de varier les débits. À ce niveau, l’encodeur procède à l’augmentation du taux de compression sur certains passages musicaux, ce qui permet de réduire la taille du fichier audio.

Quelle différence entre MP3 et MP4 ?

La différence entre le lecteur MP3 et MP4 se situe au niveau du type de fichiers et du mécanisme de fonctionnement. Ainsi, le lecteur Mp3 est un format encodé qui enregistre uniquement les fichiers audio. En revanche, le lecteur MP4 prend en compte les fichiers audio et vidéo. Par ailleurs, la compression des fichiers MP3 a une incidence sur la qualité sonore des chansons. De plus, le meilleur débit de ce dernier oscille entre 128 et 320 kbit/seconde.

Chez les lecteurs MP4, la qualité audio et vidéo est bien plus élevée. Sur internet, une vidéo sous le format MP4 peut avoir un débit d’environ 2 Mbit/seconde.

Qu’est-ce qui remplace le MP3 : Format AAC

Présentant des performances plus avancées que le MP3, le format AAC (Advanced Audio Coding) est aujourd’hui utilisé majoritairement pour la conception des téléphones Android et d’autres appareils intelligents.

C’est également le format audio utilisé par la marque Apple.

Il est mis sur pied à la suite d’un consortium entre plusieurs entreprises notamment Sony, Dolby et l’institut allemand Fraunhofer.

À l’inverse des autres formats qui s’appuient sur le lecteur MPEG-3, le format AAC fonctionne à partir du lecteur MPEG-4.

Cette option a été bénéfique puisqu’elle a permis d’avoir un meilleur compromis entre la qualité sonore et le taux de compression.

Son débit peut aller jusqu’à 500 kbit/seconde.

5 Lecteurs MP3 Apple

Étant dans une dynamique perpétuelle d’amélioration de ses performances, la marque américaine Apple a développé une succession de lecteur MP3. Chaque modèle comporte des caractéristiques uniques aussi bien sur le plan visuel que sonore.

Lecteur iPod classic

Mis en vente en octobre 2001, l’ipod classic est la première génération de lecteur MP3 de la marque Apple. Il est équipé d’un disque dur interne ultra slim qui possède une capacité de stockage de 5 Go. Il est également composé d’un écran d’affichage. L’appareil fonctionne à partir d’un bouton circulaire qui permet d’effectuer aisément les différentes commandes.

Lecteur iPod Shuffle

En janvier 2005, Apple a introduit sur le marché un autre modèle de lecteur MP3 : l’iPod shuffle. La particularité de cette version est qu’elle possède une mémoire flash de 1 Go, ce qui lui a valu un aspect plus fin, un poids plus léger et un design authentique. C’est d’ailleurs l’un des baladeurs numériques les plus petits au monde. Il faut également noter qu’il ne dispose pas d’écran d’affichage.

Lecteur iPod mini

Comme son nom l’indique, l’iPod mini est un baladeur numérique très compact. Il est équipé d’un disque dur de 4 Go. Il est également doté d’une molette à la fois cliquable et tactile. L’iPod mini est disponible en cinq couleurs : bleu, rose, vert, or et gris. Il est remplacé sur le marché en 2005 par l’iPod nano.

Lecteur iPod nano

Contrairement aux modèles classic et mini qui sont équipés d’un disque dur, l’iPod nano est composé d’une mémoire flash. Les avantages de cette mémoire résident au niveau de la résistance de l’appareil, de sa taille et de son poids. L’iPod nano fonctionne avec Microsoft Windows et le logiciel d’Apple ou iTunes.

Lecteur iPod touch

L’iPod touch est composé d’un écran tactile avec propriété multi-touch. Il peut se connecter à internet à partir du Wi-Fi et accéder à une version améliorée d’iTunes. Il permet entre autres de visionner des photos ou des vidéos. Bien plus, il peut conserver des applications téléchargées sur Apple Store. En somme, il présente pratiquement les mêmes caractéristiques qu’un téléphone ou un appareil photo, à la seule différence qu’il n’a pas les mêmes fonctions que ces derniers