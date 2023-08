Bose Smart Soundbar 900 Argenté

La célèbre Bose 900 Soundbar, véritable bijou technologique en matière de système audio, est actuellement en promotion sur Amazon, avec des réductions allant jusqu’à -50% pour le plus grand plaisir des amateurs de home cinéma et de musique. Ne manquez pas cette occasion en or pour profiter d’une expérience sonore incomparable sans vous ruiner.

Barre de Son Bose 900 Soundbar

Le fabricant américain Bose, reconnu mondialement pour ses équipements audio de haute qualité, propose avec la Bose 900 Soundbar une barre de son à la fois élégante et performante. Dotée de technologies innovantes, elle promet une restitution sonore hors du commun pour les films, les séries, les jeux vidéo ou encore la musique.

Design soigné et intégration parfaite

La Bose 900 Soundbar arbore un design épuré et moderne, avec une finition en verre trempé et une grille en acier inoxydable brossé. Ses dimensions compactes (110 cm de largeur, 5,72 cm de hauteur et 10,92 cm de profondeur) lui permettent de s’intégrer discrètement dans n’importe quel intérieur, sous un téléviseur ou accrochée au mur grâce à son support dédié.

Bose Barre de son Smart Soundbar 900 Dolby Atmos avec contrôle vocal via Alexa, Noir

À propos de cet article La dernière barre de son Bose — La barre de son à contrôle vocal la plus immersive de Bose. Ces deux enceintes dipolaires orientées vers le haut s'appuient sur les technologies Bose pour vous donner la sensation que le son provient de tous les côtés, même d'en haut Barre de son Dolby Atmos — Cette barre de son Bluetooth sans fil ajoute une nouvelle dimension à votre son. Le traitement exclusif Bose TrueSpace analyse et amplifie le mixage du son pour une expérience enveloppante en Dolby, stéréo et plus encore Conception soignée : des matériaux à la conception, en passant par les finitions et les commandes, Bose s'est attaché à soigner chaque détail pour vous offrir une barre de son Bluetooth aussi surprenante qu'efficace Assistants vocaux intégrés : les microphones à réduction de bruit permettent à l'appareil d'entendre vos commandes à Alexa et à l'Assistant Google, même dans des environnements bruyants. Pour garantir la protection de votre vie privée, désactivez simplement les microphones en appuyant sur le bouton prévu à cet effet Barre de son avec contrôle vocal : la technologie exclusive Bose Voice4Video élargit les fonctionnalités de contrôle vocal pour des performances uniques en leur genre. En plus de votre barre de son Dolby Atmos, vous pouvez contrôler votre téléviseur et votre récepteur câble ou satellite uniquement avec votre voix

Technologie QuietPort et ADAPTiQ : des performances sonores époustouflantes

La Bose 900 Soundbar embarque la technologie exclusive QuietPort, qui garantit des basses profondes et puissantes sans distorsion, même à haut volume. La spatialisation du son est quant à elle assurée par le système ADAPTiQ, qui mesure acoustiquement votre pièce et ajuste automatiquement les paramètres de la barre de son pour offrir une expérience sonore optimale.

Les points forts du cette barre de Son Bose 900

Qualité audio irréprochable : un son riche et enveloppant grâce aux technologies QuietPort et ADAPTiQ

Connectivité complète : compatibilité Wi-Fi, Bluetooth et Apple Airplay 2 pour diffuser facilement vos contenus depuis vos appareils mobiles ou votre réseau domestique

Contrôle simplifié : télécommande universelle fournie et intégration à l'application Bose Music pour piloter votre barre de son depuis votre smartphone ou tablette

Multiples sources audio : accès aux services de streaming musical (Spotify, Deezer, Amazon Music…) ainsi qu'à la radio Internet via TuneIn

Système évolutif : possibilité d'ajouter des enceintes arrière sans fil et un caisson de basses pour constituer un véritable home cinéma 5.1

Qu’est-ce qu’une soundbar ?

Une soundbar, ou barre de son en français, est un équipement audio conçu pour améliorer la qualité du son émis par votre téléviseur. Plus performante que les haut-parleurs intégrés et moins encombrante qu’un système home cinéma traditionnel, elle permet de profiter d’une expérience sonore immersive sans sacrifier l’esthétique de votre salon.

Les avantages d’une soundbar

Les soundbars séduisent par leur simplicité d’utilisation et leurs performances, offrant :

Une installation facilitée : il suffit souvent de connecter la barre de son à votre téléviseur via un câble HDMI ou optique, sans avoir besoin de tirer des fils dans toute la pièce

Un encombrement réduit : les soundbars sont généralement fines et compactes, pouvant être posées sur un meuble ou fixées au mur sous le téléviseur

Un son d'excellente qualité : grâce aux technologies embarquées, les soundbars restituent un son clair, précis et puissant, avec une meilleure spatialisation que les haut-parleurs intégrés aux téléviseurs

Des fonctionnalités supplémentaires : certaines soundbars intègrent des services de streaming musical, des assistants vocaux ou encore des options de connectivité (Bluetooth, Wi-Fi…)

Profitez dès maintenant de la promotion exceptionnelle sur la Bose 900 Soundbar

Pour bénéficier de cette offre inédite sur la Bose 900 Soundbar, rendez-vous sans plus attendre sur le site d’Amazon. Ne laissez pas passer cette chance de transformer votre salon en véritable salle de cinéma et de redécouvrir vos films, séries et musiques préférés avec une qualité sonore époustouflante.

