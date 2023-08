La marque japonaise Yamaha, connue pour ses instruments de musique et ses équipements audio, dévoile aujourd’hui sa nouvelle gamme de produits dédiés au home cinéma.

Baptisée Yamaha True X, cette innovation promet une expérience sonore immersive grâce à son système Atmos modulaire de nouvelle génération.

Découvrons ensemble les éléments phares de cette nouvelle gamme : la barre de son SR-X40A (True X Bar), le caisson de basses SW-X100A (True X Sub) et l’enceinte surround WS-X1A (True X Speaker).

Qu’est-ce que le Dolby Atmos modulaire ?

Le Dolby Atmos modulaire est une technologie audio innovante qui permet d’adapter la configuration du système sonore à la pièce dans laquelle il se trouve. Il s’agit d’une évolution du format Dolby Atmos classique, offrant une expérience sonore tridimensionnelle incomparable.

Concrètement, cela signifie que chaque enceinte peut être positionnée de manière optimale par rapport aux autres, afin de créer un champ sonore immersif et précis, quelles que soient les dimensions et la forme de la pièce.

Adaptabilité : Le système s’adapte à la taille et à la disposition de la pièce pour offrir une expérience optimale.

Immersion : Grâce à la spatialisation du son, l’auditeur est enveloppé par l’action et ressent davantage ce qui se passe à l’écran.

Précision : Les détails sonores sont restitués avec une grande finesse, permettant de percevoir chaque élément de la bande-son et de mieux distinguer les différentes sources audio.

La barre de son SR-X40A (True X Bar) : une immersion sonore optimale

L’élément central de la gamme Yamaha True X est sans conteste la barre de son SR-X40A, également appelée True X Bar. Cette dernière intègre le système Dolby Atmos modulaire pour offrir un son enveloppant et précis. En plus de ses performances acoustiques exceptionnelles, la True X Bar se distingue par son design épuré et sa facilité d’utilisation.

Technologie Atmos modulaire : La barre de son exploite pleinement les possibilités offertes par ce format audio innovant en adaptant constamment la spatialisation du son en fonction de la configuration de la pièce.

La barre de son exploite pleinement les possibilités offertes par ce format audio innovant en adaptant constamment la spatialisation du son en fonction de la configuration de la pièce. Design soigné : Avec son profil fin et discret, la True X Bar s’intègre harmonieusement dans tous les intérieurs, quelle que soit la taille de l’écran ou les autres éléments de décoration.

Avec son profil fin et discret, la True X Bar s’intègre harmonieusement dans tous les intérieurs, quelle que soit la taille de l’écran ou les autres éléments de décoration. Connexion simplifiée : Grâce à ses multiples entrées (HDMI ARC, optique, analogique, etc.) et à sa compatibilité Bluetooth, il est facile de connecter la barre de son à tous vos appareils (téléviseur, lecteur Blu-ray, console de jeux, smartphone, etc.).

Le caisson de basses SW-X100A (True X Sub) : des basses puissantes et précises

Pour compléter l’expérience sonore offerte par la True X Bar, Yamaha propose également le caisson de basses SW-X100A, surnommé True X Sub. Cet élément est spécialement conçu pour restituer les basses fréquences avec une grande précision, afin de vous plonger au cœur de l’action.

Technologie avancée : Le True X Sub intègre un haut-parleur de grande qualité ainsi qu’un amplificateur numérique performant, garantissant une restitution fidèle des basses fréquences.

Le True X Sub intègre un haut-parleur de grande qualité ainsi qu’un amplificateur numérique performant, garantissant une restitution fidèle des basses fréquences. Adaptabilité : Grâce à sa connectivité sans fil, il est possible de positionner le caisson de basses où bon vous semble dans la pièce, afin d’optimiser la diffusion des basses selon vos préférences.

Grâce à sa connectivité sans fil, il est possible de positionner le caisson de basses où bon vous semble dans la pièce, afin d’optimiser la diffusion des basses selon vos préférences. Design discret : Tout comme la barre de son, le True X Sub arbore un design épuré et moderne, qui se fond parfaitement dans votre environnement.

L’enceinte surround WS-X1A (True X Speaker) : une spatialisation du son encore plus poussée

Enfin, pour renforcer l’immersion proposée par la gamme True X, Yamaha a développé l’enceinte surround WS-X1A, aussi appelée True X Speaker. Cette enceinte permet de reproduire les effets sonores provenant de l’arrière ou des côtés de la pièce, créant ainsi une atmosphère encore plus réaliste.

Technologie Atmos modulaire : L’intégration du format Dolby Atmos modulaire dans l’enceinte surround permet d’adapter le champ sonore en fonction de la position des autres éléments du système audio.

L’intégration du format Dolby Atmos modulaire dans l’enceinte surround permet d’adapter le champ sonore en fonction de la position des autres éléments du système audio. Facilité d’installation : La True X Speaker est conçue pour être installée facilement, que ce soit au mur ou sur un support dédié. Sa connectivité sans fil facilite également son intégration à votre installation existante.

La True X Speaker est conçue pour être installée facilement, que ce soit au mur ou sur un support dédié. Sa connectivité sans fil facilite également son intégration à votre installation existante. Compatibilité : La WS-X1A peut être utilisée avec n’importe quelle barre de son Yamaha compatible Dolby Atmos, vous offrant ainsi une grande souplesse dans le choix de votre équipement.

En résumé, la nouvelle gamme Yamaha True X promet de révolutionner l’univers du home cinéma en proposant une expérience sonore immersive et adaptable à chaque configuration de pièce. Grâce à ses trois éléments clés, la barre de son SR-X40A (True X Bar), le caisson de basses SW-X100A (True X Sub) et l’enceinte surround WS-X1A (True X Speaker), préparez-vous à vivre vos films, séries et jeux vidéo comme jamais auparavant.

