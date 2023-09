Guide complet du bikepacking : gravel, VTT ou route, quel vélo choisir ? Accessoires et plus

Choisir le Vélo Parfait pour le Bikepacking avec un Guide Complet

Découvrez les différents types de vélo pour le bikepacking, des gravels aux VTT, en passant par les vélos de route.

Explorez les composants essentiels, les avantages et inconvénients de chaque choix, et obtenez des conseils pour un équipement idéal. Préparez-vous pour l’aventure ultime en bikepacking !

Qu’est-ce que le bikepacking ?

Salut aventurier à deux roues ! Si tu es là, c’est que tu as déjà entendu parler du bikepacking ou que tu es simplement curieux de découvrir ce mode de voyage à vélo passionnant.

Dans cet article, nous allons explorer les différents types de vélo adaptés au bikepacking, les composants essentiels à prendre en compte, et bien plus encore.

Alors, attache ta ceinture (ou plutôt ton casque) et embarque avec nous dans le monde du bikepacking !

Les différents types de vélo pour du bikepacking

Pour se lancer dans le bikepacking, il faut d’abord choisir le bon destrier. Il existe trois principaux types de vélo adaptés à cette aventure : les vélos de route, les gravel bikes et les VTT (Vélos Tout-Terrain).

Le vélo de gravel en bikepacking

Le vélo de gravel, c’est un peu le couteau suisse du bikepacking. Il combine la légèreté et la vitesse des vélos de route avec la capacité tout-terrain des VTT. L’élément clé qui le distingue est la possibilité de monter des pneus plus larges, jusqu’à 45 mm ou plus. Cette caractéristique vous permet d’emprunter des chemins de gravier, des sentiers forestiers, et même des pistes hors route.

Avantages du vélo de gravel :

Polyvalence : Que vous rouliez sur la route ou sur des sentiers cahoteux, le vélo de gravel vous suivra partout. Il vous permettra de rouler plus vite qu’un VTT sur la route et plus vite qu’un vélo de route sur les chemins.

Robustesse : Les gros pneus du gravel, souvent renforcés contre les crevaisons, en font un choix robuste, idéal pour transporter des sacoches de bikepacking remplies d’équipement.

Confort : Sa géométrie et ses pneus larges offrent un confort inégalé, soulageant vos cervicales et votre dos. Son guidon courbé permet de varier les positions.

Pensé pour l’aventure : Le vélo de gravel est conçu pour le bikepacking, ce qui signifie qu’il est plus facile de trouver des sacoches compatibles avec votre cadre, notamment pour la fixation de sacoche de fourche ou de sacs en tout genre.

Position : Avec son guidon courbé, vous avez plusieurs positions possibles, et vous pouvez même ajouter un prolongateur pour varier davantage.

Inconvénients du vélo gravel :

Moins rapide qu’un vélo de route ou qu’un VTT : Avec ses pneus intermédiaires, le gravel ne sera jamais aussi rapide que les vélos spécialisés sur leur terrain de prédilection.

Plus lourd qu’un vélo de route : Sa robustesse le rend légèrement plus lourd, ce qui peut être un inconvénient si vous gravissez de nombreux cols.

Le gravel, en fin de compte, est le choix idéal si vous recherchez la polyvalence et le confort pour vos aventures en bikepacking. C’est un excellent compagnon pour les voyages d’exploration où le temps et la vitesse ne sont pas les priorités.

Le VTT pour du bikepacking

Le VTT est le choix ultime pour ceux qui veulent s’aventurer hors des sentiers battus, explorer la nature sauvage et échapper à la civilisation. Avec ses gros pneus, ses suspensions et sa conception robuste, le VTT peut affronter tous les terrains, des sentiers escarpés aux chemins boueux.

Avantages du VTT :

Rien ne l’arrête : Avec un VTT, il n’y a pas de limites. Peu importe où votre GPS vous mène, votre niveau de compétence sera le seul facteur limitant.

Confort suprême : La position assise relevée, les suspensions et les pneus tubeless à gros volume vous permettent de franchir des obstacles sans ressentir de chocs majeurs.

Inconvénients du VTT :

Vitesse : En raison de ses gros pneus et de ses suspensions, le VTT est plus lent sur la route. Vous devrez faire preuve de plus d’efforts pour avancer.

Placement des sacoches : Les cadres de VTT ont généralement un design en pente, ce qui limite l’espace pour les sacoches. Cela peut être compliqué, surtout si vous avez un VTT tout suspendu.

Position : Le VTT offre une seule position de conduite, ce qui peut rendre difficile le changement de posture pour vos mains.

Poids : Le VTT est plus lourd que les autres types de vélos, ce qui peut ralentir votre ascension, même avec une démultiplication adaptée.

Le VTT est le choix parfait pour les amoureux de la nature, les aventuriers intrépides et ceux qui veulent s’éloigner des routes principales. Si vous préférez l’expérience brute de la nature, le VTT est fait pour vous !

Le bikepacking en vélo de route

Le vélo de route est l’option la plus rapide pour le bikepacking. Avec ses pneus étroits et sa position aérodynamique, il est conçu pour avaler les kilomètres sur des routes lisses. Cependant, il est moins polyvalent que le gravel ou le VTT, car il est limité à la route.

Avantages du vélo de route :

Vitesse : Les pneus étroits et la position du cycliste favorisent des vitesses élevées sur la route.

Place pour les sacoches : Vous aurez suffisamment d’espace pour ranger vos sacoches, à condition de choisir un cadre adapté.

Positions variées : Avec son guidon courbé, vous pouvez varier vos positions et ajouter des prolongateurs si nécessaire.

Légèreté : Les vélos de route sont les plus légers, ce qui est un avantage pour gravir des cols.

Inconvénients du vélo de route :

Confort : Comparé au gravel ou au VTT, le vélo de route est moins confortable, en particulier sur des routes accidentées.

Limité aux routes goudronnées : Vous ne pouvez pas emprunter de chemins non goudronnés avec un vélo de route, ce qui peut limiter vos options en bikepacking.

Fragilité : Les vélos de route sont plus fragiles, ce qui signifie qu’ils sont moins adaptés aux conditions difficiles.

Le vélo de route est un excellent choix si vous prévoyez de faire du bikepacking principalement sur des routes pavées et que vous voulez maximiser votre vitesse. Cependant, il n’est pas idéal pour les aventures tout-terrain.

Choisir les composants pour le bikepacking

Une fois que vous avez déterminé le type de vélo qui vous convient le mieux, il est temps de choisir les composants essentiels pour votre équipement de bikepacking. Voici ce que vous devez prendre en compte :

Système de transmission : Optez pour une transmission adaptée à votre terrain de jeu. Les terrains vallonnés peuvent nécessiter un large éventail de vitesses, tandis que les routes plates peuvent se contenter de transmissions plus simples. Pneus et roues : Choisissez des pneus adaptés à votre type de vélo et à votre itinéraire. Les pneus larges offrent plus de stabilité sur les terrains accidentés, tandis que les pneus étroits sont plus rapides sur la route. Cadre et géométrie : Assurez-vous que le cadre de votre vélo peut accueillir des sacoches de bikepacking. Recherchez également une géométrie confortable pour de longues journées en selle. Suspensions : Si vous optez pour un VTT, les suspensions sont essentielles pour un confort optimal sur les terrains difficiles. Selle et position de conduite : Trouvez une selle confortable et ajustez votre position de conduite pour éviter les douleurs et les engourdissements. Sacoches de bikepacking : Investissez dans des sacoches de qualité qui s’adaptent à votre vélo. Vous aurez besoin de sacoches de selle, de guidon, de cadre, et éventuellement de fourche. Équipement de camping : N’oubliez pas l’équipement essentiel pour le camping, comme une tente légère, un sac de couchage compact et des ustensiles de cuisine. Navigation : Un GPS ou un smartphone avec des applications de navigation peuvent vous aider à suivre votre itinéraire. Éclairage : Prévoyez un bon éclairage pour la conduite de nuit et pour éclairer votre campement. Kit de réparation et outils : Soyez prêt à faire face aux crevaisons et aux pannes mineures en emportant des outils et des pièces de rechange. Alimentation et hydratation : Planifiez votre approvisionnement en eau et en nourriture en fonction des endroits où vous prévoyez de faire des ravitaillements.

Le choix des composants dépendra de votre style de bikepacking et de la durée de votre aventure. Assurez-vous de tester votre équipement avant de vous lancer dans une longue expédition pour éviter les surprises désagréables en cours de route.

En conclusion, le choix du vélo pour le bikepacking dépend de vos préférences personnelles, de votre style de voyage et des terrains que vous prévoyez d’explorer. Le vélo de gravel offre une excellente polyvalence, le VTT est idéal pour les aventures tout-terrain, tandis que le vélo de route privilégie la vitesse sur la route. Quel que soit votre choix, assurez-vous d’adapter vos composants et votre équipement en conséquence pour une expérience de bikepacking réussie. Préparez-vous à l’aventure ultime en deux roues et à explorer le monde à votre rythme !

Avant de partir, n’oubliez pas de vérifier l’état de votre vélo, de planifier votre itinéraire, de vous procurer les cartes nécessaires et de partager votre plan avec quelqu’un en qui vous avez confiance. Bonne route et profitez de chaque kilomètre parcouru en bikepacking !