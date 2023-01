AVIS Canyon Precede:ON AL 5 : le vélo à assistance électrique hors normes

Nouveau Canyon Precede:ON AL 5 : VAE hors normes

Bien qu’il soit encore peu répandu en France, le vélo électrique est un moyen de déplacement très utilisé dans nombre de pays européens, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas. La courbe des ventes de vélos électriques en France ne cesse cependant de grimper.

Ce nouvel engouement pour ces moyens de déplacement reste principalement lié au développement de modèles de vélos électriques de plus en plus performants. Découvrez dans cet article le nouveau Precede : ON AL, un vélo électrique urbain sans précédent.

Qu’est-ce qu’un VAE ?

Le vélo à assistance électrique ou VAE appartient à la catégorie des vélos électriques.

Il existe en effet deux types de vélos électriques : les vélos électriques classiques et les vélos à assistance électrique encore appelés VAE.

L’on pourrait, dans une moindre mesure, considérer le ‘’speed bike’’ comme un vélo électrique, mais cette considération reste très controversée.

Plusieurs signes permettent d’établir une distinction entre les vélos à assistance électrique et les vélos électriques classiques. La différence majeure réside dans le type de moteur dont est doté chacun de ces modèles. Les VAE sont dotés d’un moteur intelligent qui ne sert qu’à assister le conducteur lorsqu’il pédale. Le moteur se déclenche donc au moment où il commence à pédaler et s’arrête dès lors qu’il cesse de fournir des efforts. Avec le vélo électrique classique par contre, le moteur continue de tourner même lorsque le cycliste cesse de pédaler.

Le vélo électrique Canyon Precede:ON AL 5

Ce vélo appartient à la catégorie des VAE. Toutefois, loin d’être un vélo électrique ordinaire, le Precede : ON AL séduit par ses qualités particulières. Il existe tout de même quelques points sur lesquels il peut encore progresser.

Avantages Canyon Precede:ON AL 5

Trois grands atouts sont à mettre en avant en ce qui concerne le Precede : ON AL. Il s’agit essentiellement de la multiplicité des modèles, de sa résistance et de sa polyvalence.

Le nouveau Precede : ON AL offre aux amateurs de vélos électriques une grande liberté de choix. Il existe en 3 différents modèles dont les plus populaires sont le Precede : ON AL 7 et le Precede : ON AL ST. La liberté de choix s’étend également aux couleurs des vélos. Il est aussi important de préciser que les vélos de la gamme Precede : ON AL présentent un coût d’acquisition très concurrentiel.

Au-delà de leur style, les performances et la résistance de ces vélos représentent leurs principaux arguments de vente. Ils sont tous dotés d’un puissant moteur Bosch et d’une batterie très performante. Les Precede : ON AL sont aussi équipés de pneus larges, adhérents et à l’épreuve des crevaisons.

Enfin, le vélo électrique Precede : ON AL peut vous accompagner dans tous vos déplacements en ville, que ce soit pour effectuer des courses, faire une balade ou même aller au travail. Comparativement aux autres vélos de sa catégorie, il présente une plus grande facilité d’enjambement et garantit un confort optimal, que l’on circule sur une route plate ou que l’on soit en train de grimper une pente.

Inconvénients Canyon Precede:ON AL 5

En dépit de ses multiples atouts, le Precede : ON AL montre également quelques limites. Les insuffisances du Precede : ON AL sont pour la plupart les mêmes que ceux des autres vélos électriques et ne sont pas spécifiquement imputables au véhicule. À l’instar de tout autre vélo, l’entretien et la réparation des éventuelles pannes du vélo peuvent s’avérer très difficiles, notamment en raison du faible nombre de revendeurs de vélos électriques en France.

Par ailleurs, la recharge de la batterie peut aussi constituer une sérieuse incommodité, à condition de veiller à toujours mettre son vélo à la charge quand il le faut. Il faut tout de même reconnaître que le poids non négligeable du vélo électrique constitue un axe de progression important. Si l’on ne s’en rend pas vraiment compte en pédalant, le déplacement du vélo peut s’avérer très pénible lorsqu’il faut par exemple le ranger après un usage ou l’emporter lors d’un déplacement.

Quelles sont les normes pour un vélo à assistance électrique ?

Deux principales normes sont à prendre en considération en ce qui concerne la législation sur les VAE. Il s’agit de :

La NF EN 15194 de juin 2009 et

Le décret 95-937 portant sur la prévention des risques résultant de l’usage de ces bicyclettes.

Sur la base de ces deux textes de loi, l’on identifie 3 règles auxquelles doit se conformer tout vélo électrique. D’abord, la puissance nominale du moteur ne peut excéder 250 Watts. Ensuite, l’assistance fournie par le moteur doit s’estomper au-delà de 25 km/h. Pour finir, l’assistance du moteur ne doit se déclencher que durant le pédalage. Autrement, l’on ne parlerait plus d’assistance, mais plutôt de propulsion. Par conséquent, la bicyclette n’est plus considérée comme un vélo électrique, mais comme un cyclomoteur et est alors soumise à un autre régime juridique.

Quelles sont les règles à respecter avec un vélo à assistance électrique?

Pour rouler avec un vélo électrique en ville, les cyclistes doivent se conformer à un certain nombre de règles qui visent à assurer leur sécurité. Il s’agit par exemple de l’obligation pour toute personne âgée de moins de 12 ans de porter un casque, peu importe qu’elle soit conductrice ou passagère. De même, lorsqu’ils circulent en pleine nuit, les utilisateurs des vélos électriques doivent revêtir des gilets fluorescents pour permettre aux autres usagers de la route de remarquer leur présence.

Quelle est la durée de vie d’un moteur de vélo électrique ?

Plusieurs facteurs peuvent exercer une influence sur la durabilité du moteur d’un vélo électrique. D’une manière générale, le moteur et le compteur d’un vélo électrique peuvent être utilisés pendant au moins 5 ans et plus de 10 000 km. Néanmoins, cette longévité peut être plus ou moins importance en fonction de la qualité ou de la marque du moteur, de la fréquence d’utilisation du vélo ou du soin que lui accorde son propriétaire.

Pour rouler en toute quiétude, tous les cyclistes doivent se munir d’un véhicule homologué. L’homologation correspond à un certificat ou un document qui donne une description des détails techniques du vélo électrique. Le certificat d’homologation doit être délivré par le vendeur au moment de la livraison ou de la remise du vélo. Par ailleurs, ce seul certificat ne suffit pas. Les vélos électriques ayant reçu une accréditation présentent également une mention « Conformes aux exigences de sécurité » que le vélo porte en permanence. Elle ne pourrait donc pas disparaitre ou s’effacer même après des lavages répétés.

Autres article