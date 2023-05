meilleures ventes 2023 : Guide des marques de matériel de bricolage

Vente-unique.com Abri de jardin en bois - 6 m² - épaisseur 19 mm - GIBSON Marque Expertland

Pourquoi choisir un abri de jardin ? Abritez votre mobilier de jardin, protégez votre matériel de jardinage, rangez les jeux des enfants ou créez votre atelier de bricolage : l'abri de jardin c'est votre espace de stockage idéal ! Les 2 avantages de votre abri de jardin : Pratique : facile à monter, nous vous conseillons de lasurer tous les ans pour l'entretien. Esthétique : son aspect naturel en bois (épicéa) s’intègrera harmonieusement à votre extérieur Caractéristiques : Dimensions hors tout : L 265,9 x P 269,8 x H 222 cm Surface au sol : L 224 x P 224 cm Surface : 6 m² Matière : bois (épicéa) Epaisseur des murs : 19 mm Toit en feutre bitumé noir Porte double avec fenêtres Epaisseur du toit : 16 mm La marque: La marque française EXPERTLAND vous propose un large choix de solutions pour aménager vos extérieurs. Vérandas, couvertures et abris de jardin, garages et carports sont conçus avec soin dans les matériaux les plus fiables. En choisissant la marque EXPERTLAND vous bénéficiez d’une garantie qualité, de conseils d’experts et du suivi de notre service client. Facilité de montage : * Produit livré avec notice d'utilisation complète * Facilité de montage grâce à sa construction spécifique, visserie et accessoires fournis. * Cet abri se monte sur un sol stable et parfaitement de niveau, en suivant le plan détaillé fourni avec l'abri. Le délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.SpécificitésMade in Europe : Afin de réduire notre empreinte carbone, nous privilégions une production européenne. Travailler avec nos pays frontaliers permet une réduction des émissions de CO2 liées au transport de nos produits mais également une rapidité d’échange des informations. L’objectif du Made in Europe est également de créer une économie circulaire avec nos pays voisins.Epicéa : Originaire des régions froides d'Europe, l'Epicea est un bois léger, tendre et élastique qui est très apprécié pour son grain fin et sa maléabilité. Utilisé dans la fabrication d'instruments à cordes, ce bois de résonnance présente un aspect clair légèrement doré.Good for Planet : Vous cherchez des produits écoresponsables au meilleur rapport qualité prix ? Parce qu'on ne devrait pas avoir à choisir entre une bonne affaire et notre planète, nous vous proposons une gamme de produits éco-responsables. Notre objectif est de vous accompagner dans une consommation plus responsable, grâce à des produits certifiés, tout en continuant à vous offrir des produits tendances !Dimensions et colisCabane de jardin GIBSON : Produit : Longueur 265 cm, Largeur 269 cm, Hauteur 222 cm, Poids 375 kgColis : Longueur 275 cm, Largeur 120 cm, Hauteur 43 cm, Poids 375 kg