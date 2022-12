Vélo neuf ou d’occasion : comment bien choisir ? Avantages et inconvénients

Vous désirez acheter un vélo, mais vous ne savez pas lequel choisir entre un modèle neuf et un modèle d’occasion ?

Sachez que chaque type de vélo présente ses avantages et ses inconvénients.

Voici en détail quelques raisons pour lesquelles vous devez choisir l’un ou l’autre des vélos.

Optez pour un vélo d’occasion en fonction de ses avantages et de ses risques

Un vélo d’occasion est un vélo qui a déjà été utilisé par un premier propriétaire. Celui-ci peut décider de le revendre pour une raison ou une autre.

Avantages du vélo d’occasion

L’avantage primordial de choisir un vtt électrique occasion est bien sûr son prix attractif. Vous pouvez facilement trouver un vélo d’une marque assez réputée à un coût très bas. La disponibilité immédiate de votre vélo d’occasion est un autre avantage.

Vous n’aurez pas à attendre avant d’entrer en possession du vélo de vos rêves. Par ailleurs, vous pouvez débuter l’utilisation de votre deux-roues juste après l’achat ou quelques jours plus tard.

Les vélos d’occasion sont assez recommandés pour les débutants. En effet, si vous désirez commencer à faire du vélo pour le sport en ville ou pour une autre raison, le modèle d’occasion vous aidera à vous lancer immédiatement sans dépenser une grosse somme d’argent.

L’autre avantage est que le vélo d’occasion réduit l’impact sur l’écologie.

En effet, la fabrication des vélos a très souvent un impact sur l’environnement. En achetant un modèle d’occasion, vous optez pour une consommation durable et vous respectez la planète.

Le marché de l’achat d’occasion favorise aussi l’économie. Lorsque quelqu’un vend son vélo, il a sûrement prévu d’acheter un nouveau ou d’investir l’argent dans d’autres achats.

Inconvénients du vélo d’occasion

Le vélo d’occasion est vendu sans garantie. C’est clairement l’inconvénient le plus important. Ce risque peut être tout à fait évité quand vous choisissez des magasins en ligne ou physiques qui garantissent l’achat. Vous pouvez aussi signer un contrat acheteur-vendeur lors de vos achats auprès d’un vendeur privé.

Le vélo d’occasion présente également des risques de qualité. Faites cependant attention à la qualité du vélo que vous souhaitez acheter. Prenez suffisamment de renseignements afin de ne pas tomber dans le piège des vélos vétustes.

Il faut aussi noter les risques d’arnaque sur le marché de l’occasion. Faites attention à celui chez qui vous achetez votre deux-roues. Si vous souhaitez en acheter en ligne sans vous faire arnaquer, faites uniquement confiance aux vendeurs avec de bons avis clients.

Si vous voulez plutôt vous rendre en personne sur le lieu de vente, veuillez le faire avec quelqu’un qui maîtrise le marché des vélos d’occasion.

N’oubliez pas non plus de le faire dans un endroit public. Pour le prix, ne vous confiez pas à une offre trop généreuse. Il y a certainement un souci technique avec le vélo ou peut-être qu’il a été volé.

Choisissez le vélo neuf en fonction de ses avantages et de ses inconvénients

Un vélo neuf est celui qui n’a jamais été utilisé auparavant. Tous ses accessoires sont neufs, ce qui veut dire que vous en serez le premier propriétaire lorsque vous vous l’offrez.

Avantages du vélo neuf

Sur le vélo neuf, toutes les pièces sont encore neuves. Le côté design reste encore attractif et tout devrait bien fonctionner dès le départ. Un tel modèle devrait avoir une durée d’usage plus ou moins longue. De même, la garantie du fabricant est un avantage très important.

Les marques de vélo confirment toujours la garantie sur une période donnée après l’achat. Bien sûr, elle s’applique uniquement au premier acheteur. Un service après-vente est également disponible. C’est aussi un avantage lorsque quelque chose ne fonctionne plus après l’achat.

S’il s’agit d’un magasin en ville, vous avez la possibilité de vous y rendre directement. Par ailleurs, lorsque vous achetez un nouveau vélo, vous soutenez l’usine, le fabricant de la marque du vélo.

Inconvénients du vélo neuf

Le prix est précisément le principal inconvénient des vélos neufs. Un vélo neuf est toujours plus cher qu’un vélo d’occasion, même s’ils sont du même modèle. Toutefois, vous avez les meilleures offres lors des soldes de fin d’année et des promotions.

L’autre aspect est la durée de livraison de votre vélo neuf. Les dates de livraison sont, en effet, trop longues parfois. Cela dépend d’où se trouve le vendeur par rapport à votre situation géographique.

De plus, la possibilité de personnaliser le vélo est très limitée. Les marques produisent en effet des modèles standards et il est rare de bénéficier d’un service de personnalisation. Vous ne pourrez pas dans ce cas adapter le vélo à vos besoins et préférences. De plus, vous pourrez perdre de l’argent en courant après les nouveautés.

Les marques veulent toujours renouveler leurs lignes de produit et sortent ainsi des nouveaux modèles de vélo chaque année. Pourtant, la plupart du temps, il n’y a aucune différence notable entre l’ancien modèle et le nouveau.

Que retenir ?

L’achat de votre vélo doit être basé sur le type d’usage que vous voulez en faire. Si vous désirez faire du sport avec votre deux-roues, un vélo neuf est idéal. S’il s’agit plutôt d’un usage en campagne, le vélo neuf comme le vélo d’occasion se valent. Prenez alors en compte votre besoin avant d’acheter votre deux-roues.