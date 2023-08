Bafang 1000W et Batterie Samsung 20Ah : Le Combo Explosif du Vélo Lankeleisi MG600 Plus !

Découvrez le puissant Lankeleisi MG600 Plus, un vélo électrique unique avec moteur Bafang 1000W et batterie Samsung 20Ah.

Profitez de vitesses élevées et d’une autonomie exceptionnelle. Disponible exclusivement chez Buybestgear en Europe et au Royaume-Uni.”

Lankeleisi MG600 Plus: L’Électrique Haut de Gamme qui Redéfinit l’Expérience Cycliste

Dans le monde en constante évolution des vélos électriques, le Lankeleisi MG600 Plus se démarque comme une véritable révolution dans le domaine de la mobilité verte. Avec son moteur Bafang 1000W, sa batterie Samsung 20Ah et des fonctionnalités avancées, ce VTC électrique de 26″ est bien plus qu’un simple vélo – c’est une expérience à part entière.

Débloquer de Nouvelles Dimensions de Vitesse

Si vous avez toujours ressenti le besoin de repousser les limites de vitesse imposées par les vélos électriques conventionnels, le Lankeleisi MG600 Plus répond à vos attentes. Suivez ces étapes simples pour lever la limitation de vitesse standard de 25 km/h :

Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pour allumer le vélo. Appuyez simultanément sur les touches “+” et “-” pour afficher le mode P1. Utilisez la touche “+” pour passer de P1 à P3. Appuyez sur la touche “i” pour afficher la vitesse à l’écran. Augmentez la vitesse en appuyant sur le bouton “+” jusqu’à 55 km/h. Revenez au mode P3 en appuyant à nouveau sur la touche “i”. Maintenez la touche “i” enfoncée pour sauvegarder les réglages.

Caractéristiques Clés qui Font la Différence

Batterie Samsung 20Ah: Puissance et Longévité

Le cœur battant du MG600 Plus réside dans sa batterie au lithium Samsung 20Ah, basée sur la technologie 21700. Cette batterie offre une durée de vie exceptionnelle avec plus de 1000 cycles de charge et de décharge. Vous pouvez parcourir des distances incroyables avec une seule charge, atteignant jusqu’à 150 km en mode booster. Plus qu’un simple vélo électrique, le MG600 Plus devient votre compagnon de voyage durable.

Moteur Bafang 1000W: Puissance Sans Limites

Le moteur sans balais Bafang 1000W ajoute un zeste d’excitation à chaque coup de pédale. Sa conception interne innovante, dotée d’engrenages en étoile, optimise le couple et l’efficacité énergétique. Ce qui se traduit par une consommation d’énergie réduite, un fonctionnement silencieux et des performances accrues, que ce soit en termes de vitesse de pointe ou de montées raides.

Transmission Shimano 7 Vitesses: Souplesse et Contrôle

Le MG600 Plus est équipé de la transmission Shimano réputée, offrant une flexibilité de changement de vitesse inégalée. Quelle que soit la situation, vous pouvez aisément adapter votre vitesse pour une expérience de conduite sans effort.

Sécurité Nocturne Assurée

Les phares à LED du MG600 Plus ne se contentent pas d’éclairer la route devant vous, mais ils vous assurent également une visibilité optimale sur de longues distances. Le mode de fonctionnement des feux arrière garantit que votre présence est bien signalée aux autres usagers de la route, assurant ainsi des trajets nocturnes en toute sécurité.

Authenticité Garantie: Achetez en Toute Confiance

Le Lankeleisi MG600 Plus est disponible en exclusivité sur le site Web Buybestgear pour l’Europe et le Royaume-Uni. Nous tenons à souligner que l’achat sur tout autre site constitue une violation des droits de distribution exclusifs de Buybestgear. Méfiez-vous des produits contrefaits et des déceptions potentielles en optant pour l’authenticité garantie par Buybestgear.

Spécifications En Bref

Modèle: MG600 PLUS

Poids Net: 36,9 kg (batterie incluse)

Vitesse Maximale: 25 km/h (déverrouillable)

Puissance du Moteur: 48V 1000W Bafang

Couple: 70Nm

Batterie: Lithium Samsung 20Ah 21700

Étanchéité: IP54 (résistant à l’eau)

Autonomie: Mode électrique 60 – 70 km, Mode assistance 120 – 150 km

Temps de Charge: 6-7 heures

Charge Maximale: 200 kg

Taille du Véhicule: 198 cm * 45 cm * 100 cm

Hauteur Recommandée: 160 – 190 cm

Le Lankeleisi MG600 Plus est plus qu’un simple vélo électrique, c’est un compagnon de voyage qui redéfinit les attentes en matière de performances et de durabilité. Avec sa batterie longue durée, son moteur puissant et sa conception haut de gamme, il offre une expérience de conduite hors du commun. Optez pour l’authenticité et découvrez une nouvelle dimension de la mobilité électrique avec le MG600 Plus.