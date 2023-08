Assurer son Vélo électrique qui vaut de l’or… mais pas que pour toi ! 🚴‍♂️ Zoom sur l’importance de l’assurance pour vos déplacements quotidiens

Vélo électrique : l’assurance est-elle nécessaire ?

Faut-il assurer son vélo électrique ?

Les speedbikes : quand assurance rime avec exigence

Tu as peut-être croisé ce cycliste qui dépasse tout le monde sur la piste cyclable avec une aisance déconcertante. Oui, tu sais, celui qui a l’air d’avoir avalé une fusée ! 🚀

C’est probablement un speedbike ou vélo à assistance électrique rapide.

Pour ces engins, la législation est claire : tu dois les assurer et les immatriculer, comme pour un scooter. Alors, si tu rêves de te la jouer Flash sur deux roues, assure-toi de respecter la loi.

Assurances facultatives pour vélo électrique : luxe ou nécessité ?

Peut-être te demandes-tu : est-ce que tous les vélos électriques doivent être assurés comme les speedbikes ? Bonne nouvelle ! Si ton vélo électrique ne dépasse pas les 25 km/h, l’assurance n’est pas obligatoire. Mais attention, ne te précipite pas pour autant à faire des économies sur ce point.

Avantages de l’assurance vélo électrique

En cas d’accident : même si tu es le Roi ou la Reine de l’équilibre, un accident peut vite arriver. Avec une assurance, tu peux être couvert pour les dommages corporels ou matériels causés à des tiers. Et soyons honnêtes, remplacer un rétroviseur coûte bien moins cher qu’une jambe cassée.

: même si tu es le Roi ou la Reine de l’équilibre, un accident peut vite arriver. Avec une assurance, tu peux être couvert pour les dommages corporels ou matériels causés à des tiers. Et soyons honnêtes, remplacer un rétroviseur coûte bien moins cher qu’une jambe cassée. En cas de vol : Les voleurs ont un faible pour les vélos électriques. Tu as sans doute mis la main au portefeuille pour ton précieux, alors pourquoi le laisser à la merci de ces brigands ? Une assurance adaptée t’offre une tranquillité d’esprit non négligeable.

: Les voleurs ont un faible pour les vélos électriques. Tu as sans doute mis la main au portefeuille pour ton précieux, alors pourquoi le laisser à la merci de ces brigands ? Une assurance adaptée t’offre une tranquillité d’esprit non négligeable. En cas de casse : On sait tous qu’une chute n’est jamais prévue au programme. Et voilà que ton vélo se retrouve avec une roue tordue ou un guidon en vrac. Certaines assurances peuvent couvrir ces dommages.

Astuces pour choisir son assurance

Compare : Comme pour tout, n’hésite pas à faire jouer la concurrence. Plusieurs assureurs proposent des offres dédiées aux vélos électriques. Pense à comparer les garanties et les tarifs pour trouver celle qui te correspond.

: Comme pour tout, n’hésite pas à faire jouer la concurrence. Plusieurs assureurs proposent des offres dédiées aux vélos électriques. Pense à comparer les garanties et les tarifs pour trouver celle qui te correspond. Lis les petites lignes : Certains contrats peuvent sembler alléchants à première vue, mais regarde toujours les détails. Assure-toi par exemple que la garantie contre le vol couvre aussi si tu laisses ton vélo à l’extérieur la nuit.

: Certains contrats peuvent sembler alléchants à première vue, mais regarde toujours les détails. Assure-toi par exemple que la garantie contre le vol couvre aussi si tu laisses ton vélo à l’extérieur la nuit. Pense à la franchise : Dans la plupart des contrats, tu devras payer une somme (franchise) en cas de sinistre. Veille à ce que cette somme soit raisonnable par rapport à la valeur de ton vélo

Les assureurs à l’affiche

Il y a plusieurs assureurs spécialisés dans le domaine des vélos électriques. Si on devait te donner quelques noms, on pourrait citer “Allianz“, “AXA” ou encore “MAIF“.

Ces compagnies ont bâti une solide réputation en matière d’assurance vélo. Mais ne te fie pas uniquement à nos recommandations. Renseigne-toi, demande des devis, et surtout, écoute ton instinct (et ton portefeuille).

Pour finir, un soupçon d’humour

Pourquoi les vélos électriques aiment-ils les assurances ? Parce qu’ils détestent se retrouver à plat ! 🚴‍♀️🔋

Conclusion

Protéger son vélo électrique, c’est un peu comme mettre un casque : ce n’est pas toujours obligatoire, mais cela t’offre une tranquillité d’esprit. Et entre nous, rouler l’esprit léger, ça n’a pas de prix, non ?

