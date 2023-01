NATUROMARKET : Interview Business & Développement avec Marie Berthé

Naturomarket est la première boutique en ligne, créée par Marie Berthé, une naturopathe diplômée et expérimentée, dédiée à la santé naturelle et au bien-être pour tous.

Elle a été fondée en décembre 2020, avec pour vocation de proposer des produits naturels et uniques, choisis avec grand soin pour leurs propriétés et leurs résultats.

Aujourd’hui, la marketplace référence plus de 900 produits.

Naturomarket propose des alternatives naturelles aux produits chimiques, avec l’objectif de prendre soin de la santé et du bien-être de tous. Je suis convaincue que la santé se cultive au quotidien, c’est à la fois un choix de vie, mais c’est aussi une volonté de respecter son corps et son âme.

Utiliser Naturomarket, c’est redevenir acteur de sa santé et de son bien-être. C’est choisir d’utiliser des produits sains pour prendre soin de soi à tout moment et pas uniquement lorsque des symptômes se présentent.

Pour répondre à chaque besoin, je mets en avant les bienfaits des plantes et des remèdes naturels qui existent.

Je sélectionne et teste de manière pointue tous les produits que je propose sur Naturomarket afin qu’ils répondent à certains critères : l’éthique, la transparence, l’efficacité, le naturel.

Ainsi, vous y trouverez une sélection de produits issus de la nature : des plantes, des minéraux, des oligo-éléments et des vitamines pour apporter à votre organisme, ce dont il a besoin pour vivre pleinement et sereinement. Mais aussi des produits plus spécifiques tels que des écharpes de portage, des coquillages d’allaitement, des infusions pour la périnatalité ou encore des remèdes pour animaux.

Si vous êtes stressé et que vous cherchez une aide naturelle pour vous sentir mieux sur Naturomarket, vous pouvez trouver une sélection de produits naturels adaptés à ce besoin précis. En ligne, vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous avec moi, pour une consultation de naturopathie ou/et de réaliser un test personnalisé, à tout moment, pour trouver quels produits correspondent le mieux à votre profil et à votre problématique.

En quoi Naturomarket se différencie-t-il des autres acteurs du marché ?

En achetant leurs produits sur Naturomarket, les clients bénéficient de la meilleure sélection et qualité de produits naturels, disponibles sur le marché français.

Je teste et sélectionne rigoureusement chaque produit référencé sur la boutique, en scrutant à la loupe, non seulement les compositions mais aussi les valeurs, les engagements, ainsi que l’efficacité des produits de la marque.

Je publie d’ailleurs des posts de blogs dédiés à la phytothérapie, le bien-être et la santé. Je réalise également les fiches produits sur-mesure avec un conseil en naturopathie, pour optimiser l’utilisation des produits proposés.

C’est cette sélectivité et cette exigence qui différencie Naturomarket de toutes les autres marketplaces.

Via Naturomarket, je propose également des consultations sous forme de rendez-vous individuel, pour compléter et approfondir les problématiques des clients qui le souhaitent. Cette approche me permet de conserver une proximité de terrain avec mes clients et d’accompagner individuellement ceux qui en ressentent le besoin.

Plus qu’une marketplace, Naturomarket est un concept store.

Quelles sont les prochaines ambitions de Naturomarket ?

Les prochaines ambitions de Naturomarket sont de faire connaître les bienfaits des plantes et de la naturopathie, au grand public. La

Mes objectifs sont donc de toucher encore plus de personnes, ainsi que le développement de nouveaux produits et remèdes naturels sous la marque éponyme : Naturomarket.

J’ai lancé, en 2022, la marque Naturopets, qui propose des alternatives 100% naturelles aux produits chimiques pour les animaux, que ce soit au niveau des soins d’hygiène ou des compléments alimentaires.

Je souhaite également agrandir l’équipe et investir dans des actions de communication et de notoriété pour faire connaître davantage la plateforme. Pour ce faire, j’opère une seconde levée de fonds, en 2023.

