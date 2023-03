Formation Google Ads 2023 : tout ce qu’il faut savoir à ce propos

Google Ads : Pourquoi faire une formation 2023

En 2023, toute entreprise qui souhaite atteindre efficacement ses objectifs doit mettre en place de solides stratégies marketing. Ce domaine est certes assez vaste, mais les actions à mener doivent être précisément définies.

Pour communiquer plus efficacement et atteindre vos cibles, vous n’aurez que l’embarras du choix des outils disponibles. Google Ads en fait partie, et vous permet notamment de réussir la promotion de vos produits ou services. Comment appréhender convenablement son utilisation au quotidien ?

Qu’est-ce que Google Ads ?

Il s’agit d’un programme publicitaire conçu par Google, dans l’optique de diffuser des campagnes de publicité sur internet.

C’est donc naturellement que les annonces sont rendues visibles sur les pages de résultats du moteur de recherche.

L’annonceur a le choix quant aux canaux par lesquels les annonces publicitaires peuvent être diffusées. Ce sont notamment via :

Le réseau de recherche : composé des pages comportant des résultats de recherche sur Google ;

Le réseau display : qui est l’ensemble des sites qui hébergent de la publicité Google Adsense.

La suggestion des annonces Google Ads est faite aux internautes qui ont effectué des recherches concernant le champ d’action de l’annonceur. Comme vous l’aurez compris, tout le système est basé sur l’usage de mots-clés.

Pour avoir les meilleures places dans les résultats de recherche, les annonceurs doivent enchérir. Avec une bonne connaissance de Google Ads, il est possible de concevoir une excellente stratégie marketing payante à terme.

Il existe aujourd’hui de nombreuses façons de se former à l’usage de Google Ads. Vous trouverez tout ce qu’il faut à cet effet sur Skillshop, un site dédié aux programmes de formation signé par Google.

Des cours y sont disponibles pour les personnes qui souhaitent obtenir une certification Google Ads. Tout au long de l’apprentissage, vous serez encadré par des experts Google pour découvrir tout le potentiel de Google Ads.

L’avantage principal est qu’il est possible d’apprendre totalement à votre rythme, et selon votre disponibilité. Vos connaissances s’étofferont grandement avec la formation Google Ads, en plus de votre expertise sur le sujet.

Les cours ne sont accessibles sur la plateforme, qu’après la création d’un compte pour suivre la formation. Vous serez également soumis à des évaluations pour être certifié à l’issue du parcours.

De nombreuses autres ressources existent également en ligne, pour en savoir plus sur Google Ads.

Avantages formation Google Ads

De nombreuses raisons justifient la nécessité de se former à Google Ads. La première est la possibilité d’être immédiatement visible dès le lancement de la campagne. Vous pourrez ainsi avoir des résultats concrets, et jouir d’une rapide réputation.

C’est assurément le meilleur choix à faire, pour une entreprise qui souhaite être mise en lumière. Plus loin, une formation Google Ads vous aidera à choisir plus efficacement les mots-clés pour un référencement payant.

Vous êtes la seule personne en mesure de choisir les mots-clés sur lesquels vous avez envie de vous positionner. Cela s’applique aussi à ceux par rapport auxquels vous ne souhaitez pas être visible. Quels sont les autres avantages d’une formation Google Ads ? Ils peuvent être listés comme suit :

La maitrise du budget de campagne : à savoir le CPC maximal et le CPC réel, en plus d’autres paramètres ;

La gestion simultanée de nombreuses campagnes : pour booster votre visibilité, mais aussi travailler sur de nombreux projets ;

La compréhension des multiples formats d’annonces : pour optimiser le suivi des tendances, et l’évaluation des retours sur investissement.

En somme, rien ne vous échappe une fois que vous avez la maitrise du fonctionnement de Google Ads. Vous pourrez conduire vos différentes campagnes publicitaires d’une main de maitre.

Quel budget minimum pour Google Ads ?

Il dépend de plusieurs paramètres que sont notamment :

La valeur des mots-clés sur lesquels enchérir : elle est proportionnelle à l’attrait dont font preuve les mots-clés concernés. Les requêtes les moins prisées peuvent valoir 1 euro, et les plus demandées coûtent autour de 50 euros. Un mot-clé vaut en moyenne entre 1 et 5 euros ;

Le score de qualité Google Ads : en fonction de l’efficacité de la campagne Google Ads, le score de qualité est accru. Vous bénéficierez donc d’un faible coût par clic (CPC).

Vous pouvez avoir un certain contrôle sur le budget alloué à votre campagne Google Ads. Pensez à contacter un consultant SEA pour vous accompagner sur un tel projet.

Il existe de nombreuses manières dont vous pourriez gagner de l’argent avec Google Ads. L’une des plus courantes consiste à créer, puis assurer la diffusion d’annonces pour votre compagnie. Cela vous permettra de toucher vos cibles, mais aussi de drainer du trafic vers votre site internet. Dans une certaine mesure, cela vous permettra de réaliser de belles affaires. Comment accroitre le retour sur investissement ? Faites-vous accompagner par une agence spécialisée en SEA.

L’autre option pour gagner de l’argent avec Google Ads consiste à vous mettre dans la peau d’un éditeur Google Adsense. Pour cela, il faudra préalablement posséder un site web avec un trafic plutôt constant. Vous pourrez ainsi disposer les annonces aux endroits clés de la plateforme. C’est le meilleur moyen de gagner de l’argent à chaque clic sur une annonce. Plus le trafic du site est élevé, et plus vous aurez de chances d’accroitre vos gains grâce à Google Ads.

Est-ce que Google Ads est payant ?

La réponse à cette question est affirmative. Il faudra disposer d’un certain budget pour exploiter tout le potentiel de Google Ads. Les autres éléments à prendre en compte sont :

Votre secteur d’activité ;

La nature de l’annonce à placer.

C’est via le site de Google Ads que les annonces sont conçues, administrées et exécutées. Elles incluront des textes, mais également des images au besoin. Il faudra ensuite renseigner la page de destination sur laquelle atterriront les visiteurs qui cliqueront sur l’annonce Google Ads.

L’annonceur peut également définir un ensemble de paramètres variés comme :

L’audience ;

Les mots-clés ;

Le moment du ciblage ;

Etc.

Ce sont donc tous ces éléments, qui définiront exactement le budget à prévoir. Il revient ensuite à Google de choisir l’endroit, et le moment où la diffusion de l’annonce sera effective. Bien entendu, le budget dont vous disposez sera également pris en compte au moyen du machine learning.

Pourquoi les entreprises utilisent-elles Google Ads ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les entreprises se servent de Google Ads. Dans la plupart des cas, c’est avant tout pour booster leur réputation. Il en découle ainsi un accroissement du trafic issu des moteurs de recherche. Les entremises sont donc visibles sur des mots-clés préalablement définis pour optimiser cette stratégie. Plus loin, l’usage de Google Ads permet :

De marquer la présence transmédia ;

D’accroitre la quantité de contacts qualifiés ;

De communiquer autour d’un évènement particulier.

Une campagne Google Ads est d’une grande facilité de mise en œuvre. Vous n’aurez pas besoin d’un temps conséquent pour procéder à son déploiement.

Référencement Google Ads ou référencement naturel : quel est le meilleur choix ?

Les internautes qui trouvent votre site grâce au référencement naturel ou Google Ads ne suivent pas le même parcours en ligne. Dans le premier cas, cela se produit au cours d’une recherche d’information.

Avec Google Ads, l’internaute recherche beaucoup plus un service capable de répondre à un besoin. Miser sur la publicité sur Google est donc un excellent moyen de toucher un public qui constitue votre cible particulière.

Vous n’êtes donc pas obligé d’attendre que la réputation de votre site s’établisse de façon organique. Google Ads peut donc vous aider à atteindre plus rapidement vos objectifs.