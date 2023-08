Guide des meilleurs VTT électriques 2023 par constructeurs/marques

VTT électriques 233 : quels sont les meilleurs constructeurs du monde ?

Le Vélo Tout Terrain (VTT) est un véhicule qui est très prisé de nos jours par les adeptes de cyclisme. Pour répondre à cette forte demande, il existe une offre très variée de VTT électriques aux caractéristiques variées.

Cependant, il n’est pas toujours simple d’opérer un choix.

Quelle marque de VTT électrique faut-il choisir?

Quel VTT électrique pour quel parcours ? Quels sont les avantages de ce type d’engin?

Et quels en sont les inconvénients?

Nous faisons le point des informations utiles pour choisir les meilleurs VTT électriques selon les constructeurs.

Quelle marque de VTT électrique choisir ?

Pour choisir le VTT électrique qu’il vous faut, la marque représente l’un des premiers critères dont il faut tenir compte. Plusieurs fabricants se sont imposés sur le marché des VTT électriques.

RICH BIT Vélo électrique CM-900 pour Adultes 48V Vélo d'exercice électrique sans Balai, Frein hydraulique de vélo de Montagne Amovible à Batterie au Lithium 17Ah 1 899,00 €

GOGOBEST Vélo Electrique GF600 VTT Electrique pour Adultes, 26" Fat Bike Electrique, Shimano 7-Speed, Fourche à Suspension 1 499,90 €

Nous retenons essentiellement :

VTT électrique Vitus

C’est une marque française de fabrication de vélos fondée dans les années 1970 par les “Ateliers de la Rive”. Elle représente une référence dans l’industrie française de vélos et accessoires de vélo. Vitus a le mérite de proposer des modèles performants de VTT, notamment en ce qui concerne la puissance, la résistance et l’ergonomie. Les VTT Vitus sont en effet conçus grâce à des composants soigneusement choisis pour leur efficacité et leur durabilité. L’une des grandes particularités de ce concepteur d’engins est qu’il propose des modèles avec un bon rapport qualité prix. Les VTT Vitus sont disponibles en plusieurs tailles : S, M, L, XL pour répondre à toutes sortes de besoins.

VTT électrique Orbea

La marque d’origine basque est réputée pour la grande diversité des produits qu’elle propose sur le marché. En effet, les modèles de VTT Orbea sont adaptés pour 5 disciplines de cyclisme. Il s’agit de produits de qualité supérieure qui sont conçus dans le respect des normes en vigueur pour les disciplines concernées en France et en Europe.

Les VTT Orbea sont reconnus pour leur grande performance en dépit de leur légèreté, rapidité et ergonomie.

VTT électrique Scott

La pratique du vélo sous toutes ses formes est au cœur de la fabrication des engins Scott. Il s’agit en effet d’un groupe spécialisé dans la confection de vélo VTT et créé depuis 1958. Il est l’auteur du guidon aérodynamique, l’une des inventions les plus innovantes de l’histoire du cyclisme. Depuis lors, la marque s’est fait connaître grâce à la qualité supérieure de ses produits.

Les VTT de la marque Scott sont généralement équipés de suspension. Cela leur permet d’être légers et pratiques. Le poids de ces vélos se situe en effet entre 6 et 10 kg. Ils offrent aussi un confort optimal et une grande agilité pour le plaisir des cyclistes. Les gammes Scott étant constamment en amélioration, le concepteur est devenu une référence au plan international.