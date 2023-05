Google Search Console 2023 : pourquoi l’utiliser et comment ?

La Search Console de Google est un outil puissant dont doit disposer tout propriétaire de site web ou spécialiste du référencement. Elle permet d’obtenir des informations détaillées relatives à la performance d’un site web dans les résultats de recherche qui serviront à améliorer votre visibilité en ligne.

Quelles sont les informations qu’elle fournit ? Quelles sont ses principales fonctionnalités ? Découvrez dans cet article, pourquoi vous devez utiliser la Search Console et apprenez comment y accéder.

Quelle est l’utilité de la Search Console de Google?

La Search Console représente un outil essentiel pour les propriétaires de sites web. Son utilité principale consiste à booster la visibilité d’un site web dans les résultats de recherche. De plus, la Search Console permet d’identifier et de résoudre les problèmes techniques qui pourraient affecter votre présence dans les résultats de recherche, en corrigeant les erreurs d’indexation, les pages introuvables ou les problèmes de balisage.

De plus, elle permet d’analyser les performances de recherche à travers les mots clés responsables du trafic, le taux de clics (CTR) et le positionnement dans les résultats de recherche. Grâce à elle, vous pouvez obtenir des informations sur les liens entrants et les autres sites web qui renvoient vers votre site web.

Pour accéder à la Search Console, vous devez d’abord vous connecter à votre compte Google.

Ensuite, vous vous rendez sur le site de Search Console à travers le lien https://search.google.com/search-console.

La dernière étape sera d’ajouter votre site web à la Search Console en choisissant une méthode de vérification parmi les méthodes telles que l’ajout d’une balaise HTML ou la validation DNS.

Quelle est la différence entre Google Analytics et Google Search Console ?

Google Analytics et Google Search Console sont deux outils qui servent à analyser et à optimiser la présence en ligne d’un site web. Bien qu’ils soient des outils complémentaires, Google Analytics et Google Search Console ont des points de différenciation.

Google Analytics représente une plateforme d’analyse web qui donne des informations précises sur le trafic de votre site, les taux de conversions et les besoins des utilisateurs. Il vous permet d’avoir une vue générale sur les performances de votre site web.

Google Search Console quant à lui se base principalement sur les résultats de recherche. Il vous aide à améliorer votre classement et votre visibilité en vous fournissant des informations sur les requêtes utilisées par les utilisateurs à travers les mots clés, les clics, les liens entrants, les erreurs d’exploration, etc. Ces informations fournies par Google Search Console vous seront utiles pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Pourquoi utilisez-vous Google Search Console ?

Il existe plusieurs raisons qui poussent à l’utilisation de Google Search Console. Tout d’abord, l’on utilise la Search Console pour surveiller et analyser les performances de recherche d’un site web afin de comprendre comment les utilisateurs retrouvent ces sites web. Ensuite, cela nous offre des possibilités d’amélioration pour identifier et résoudre les problèmes techniques qui peuvent affecter notre classement dans les résultats de recherche.

De plus, Google Search Console est un outil qui sert à identifier les mots clés qui créent du trafic et à analyser les tendances de recherche dans le but d’optimiser notre contenu. Par ailleurs, il aide à contrôler l’indexation de notre site web, piloter les sitemaps (plans de site) XML et à exposer de nouvelles pages web pour une exploration.

Quelles sont les informations fournies par la Google Search Console ?

La Search Console de Google fournit plusieurs types d’informations à forte valeur sur votre site web. Il s’agit entre autres de :

Les performances de recherche sur les impressions, le taux de clics (CTR) et le positionnement dans les résultats de recherche pour chaque requête ;

Les données sur l’indexation comme le nombre de pages indexées, erreurs d’indexation, les plans de site, etc. ;

Les erreurs d’exploration : qui concernent les pages introuvables (erreur 404), les problèmes de redirection, les URL bloquées, les problèmes de balisage, etc. ;

Les liens vers votre site : il s’agit des sites web qui renvoient vers votre site à travers les pages qui se complètent et les ancres de liens.

Quelles actions avec le service Google Search Console ?

Avec le service Google Search Console vous pouvez bénéficier de plusieurs fonctionnalités et actions pour optimiser votre site web. Tout d’abord, grâce à ce service, vous pouvez procéder à la vérification de votre site web en l’ajoutant à la Search Console pour vous assurer que vous en êtes le propriétaire ou l’administrateur légitime.

Cela vous permet aussi de soumettre un plan de site la Search Console pour aider Google à comprendre la structure de votre site web et à indexer plus facilement les nouvelles pages de votre site web. De plus, cela vous permet d’analyser les performances de recherche à travers des données détaillées sur votre positionnement dans les résultats de recherche : le nombre de fois que vous apparaissez et le nombre de fois que les internautes ont cliqué sur votre site.

À cela s’ajoute la possibilité que le service de Google Search Console vous offre pour résoudre les problèmes d’ergonomie mobile de votre site, comme les problèmes d’affichage sur les appareils mobiles qui peuvent affecter l’expérience utilisateur.

Par ailleurs, vous pouvez vous en servir également pour améliorer votre référencement naturel et augmenter votre visibilité dans les résultats de recherche. De même, ce service vous permettra de recevoir des alertes de sécurité en cas de problèmes de sécurité liés à des logiciels malveillants ou au piratage.

Qu’est-ce qu’un compte de console Google ?

Un compte de console Google est un compte utilisateur qui vous permet d’accéder à la Search Console et à une variété d’outils Google comme Google Analytics et Google Ads, etc. Un compte de console Google vous permet de manager plus facilement plusieurs sites web en les liant à un seul compte de console Google.

Que sont les requêtes dans Google Search Console ?

Les requêtes dans Google Search Console correspondent aux mots clés ou aux expressions dont les utilisateurs se servent pour trouver un site web dans les résultats de recherche. Ces requêtes concernent les informations comme le nombre d’impressions ou les apparitions de votre site dans les résultats de recherche, le nombre de clics sur ces apparitions, le taux de clics (CTR) et le classement moyen de votre site dans les résultats de recherche pour chaque requête.

Quelles sont les principales requêtes dans la console de recherche Google ?

Les principales requêtes dans la console de recherche de Google sont variées et dépendent du contenu d’un site web. Néanmoins, on peut considérer certaines requêtes clés comme :