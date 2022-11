Le modèle de données, sera l’un des principaux changements entre l’Universal Analytics et le Google Analytics 4, sur la dizaine de gros changements le modèle des données sera l’un des plus importants, mais le nouveau produit va aussi prévenir le spam et les fausses données.

Google Analytics 4 (GA4) en 2023

Zoom sur Google, Universal Analytics remplacé en 2023 par Google Analytics 4, le 16 mars 2022, Google a annoncé qu’il remplacerait Universal Analytics par Google Analytics 4 (GA4) en 2023. Il s’agit d’une tentative de Google de faire évoluer de nouvelles normes de mesure tout en donnant la priorité à la confidentialité des utilisateurs.

L’outil Universal Analytics arrêtera de traiter des données le 1er juillet 2023 et Universal Analytics 360 le 1er octobre 2023. Pour ceux qui peuvent encore utiliser l’outil de mesure d’audience Google sans craindre des sanctions, il est donc maintenant temps de passer à GA 4.

Zoom sur Google, Universal Analytics remplacé en 2023 par Google Analytics 4, Comment migrer ses données Universal Analytics vers GA4 ? Quelles sont les principales différences entre GA4 et Universal Analytics ? Les réponses tout de suite, dans le présent article !

Qu’est-ce que Google Universal Analytics ?

C’est en octobre 2012 que Google a annoncé l’Universal Analytics, comme la prochaine version de Google Analytics, qui remplacera Google Analytics 2. Seulement, Universal Analytics n’est techniquement pas une mise à niveau Google Analytics 2. Pour preuve, d’abord son code de suivi pour les sites web entièrement remanié fonctionne différemment. De nombreuses améliorations permettant de mesurer plus précisément le comportement des utilisateurs ont aussi été apportées. Par ailleurs, les utilisateurs devaient configurer une nouvelle propriété et remplacer tout le code Google Analytics sur leur site.

Il faudra cependant attendre le mois d’Avril 2014 pour qu’Universal Analytics soit véritablement effectif. Les principaux changements apportés par Google Universal Analytics se sont résumés dans les trois promesses suivantes :

Le suivi des personnes plutôt que les visites, ce qui rendait aussi possible le suivi mutli device multi plateforme.

Le tracking hors ligne, qui était chose impossible avant.

La possibilité de centraliser toutes les données business en important les données externes (venant de votre CRM par exemple ou de votre site internet) à l’intérieur de l’outil, Universal Analytics en l’occurrence.

Google encourage les utilisateurs de passer dès maintenant sur Google Analytics 4

GA 4 est annoncé par Google comme sa solution de mesure de nouvelle génération, beaucoup plus performant qu’Universal Analytics. Le problème avec ce dernier est que son fonctionnement se basait principalement sur les cookies et la collecte des adresses IP. Or, Google, de son côté, doit faire face à une pression croissante et permanente à la fois des utilisateurs et des législateurs sur la protection des données.

Pour cette raison surtout, Universal Analytics est aujourd’hui considéré comme obsolète par Google. Et pour les observateurs, son abandon définitif était prévisible depuis quelques années.

Chose importante à noter cependant, avec la disparition d’Universal Analytics, ce seront de 10 ou 15 ans d’historique de données à la valeur inestimable qui vont disparaître pour certains sites internet. Mais à défaut de pouvoir migrer leurs données Universal Analytics vers GA4, les utilisateurs peuvent les sauvegarder.

Google invite alors les utilisateurs à sauvegarder dès maintenant leurs données Universal Analytics et les importer sur Google Analytics 4. En juillet 2023, les données Universal Analytics seront supprimées et ne pourront plus jamais être récupérées. Les propriétés Google Analytics 360, quant à elles, cesseront en octobre 2023.

Google Analytics 4, la version la plus récente et disponible depuis 2020

Disponible depuis octobre 2020, Google Analytics 4 est tout simplement la plus récente version de Google Analytics. Vendu par Google comme ultra performant, GA 4 présente notamment l’avantage d’être multiplateforme (un produit qui peut fonctionner sur plusieurs types de plates-formes ou d’environnements d’exploitation) et cross device.

C’est-à-dire qu’il peut suivre les internautes qui passent d’un appareil à un autre, quelle que soit la nature de son activité sur Internet. L’outil est aussi basé sur les technologies de machine learning et d’intelligence artificielle. Le but avec l’exploitation de ces technologies est d’éviter les pertes ou les doublons d’utilisateurs dont souffraient les anciennes versions.

GA4 apporte de nombreux changements. Mais si l’on ne devait que citer un, ce serait certainement le fait qu’il ait été conçu pour unifier à la fois l’analyse des applications et celle du Web.

Explication ! Avant, les propriétaires de sites web s’appuient toujours sur Google Analytics pour mesurer les performances de leur site Web et sur Google Analytics pour Firebase pour l’engagement des applications. Bien que les deux plates-formes fassent bien leur travail et donnent aux entreprises des informations puissantes, il est plutôt difficile d’avoir une image complète de la façon dont les données se comparent à cause du fait que Google Analytics Google Analytics pour Firebase sont deux outils bien distincts. Mais bonne nouvelle donc ! GA4 est capable de faire les deux !

Les autres nouveautés dans Google Analytics 4 :

Exploitation des données basées sur les événements réalisés, alors que GA 3 s’appuie sur les sessions et sur les utilisateurs.

Une interface interactive mieux adaptée aux besoins des utilisateurs, pour une expérience optimale.

Des nouveaux paramètres de confidentialité qui renforcent la protection des données.

Les plus importantes différences entre les deux produits :

RGPD

GA4, sera plus respectueux de la normalisation RGPD, car il va des le départ anonymiser automatiquement les adresses IP, tandis que sur l’ancienne version c’était une option, non appliquée par défaut, ce n’est pas parfait, mais c’est bien mieux que par le passé.

Mise en page

Cela saute à la vue, dès le départ, GA4 va fonctionner avec des fenêtres par insight, alors que auparavant, nous disposions des tableaux par colonne insigth, c’est fait pour améliorer le rendu plus complet et bien plus visuel.

Reporting

Dans le GA4, les filtres ne sont plus permis, il vous sera donc impossible de gérer une vue filtrée pour des reportings ultérieurs, chaque fois, vous devrez partit de la version (vision) globale et rentrer dans les détails.

Fonctionnement

Un autre grand changement est que le GA4 sera basé sur les utilisateurs et les évènements, alors qu’UA (Universal Analytics) était plus basé sur les pages et les sessions..

Pourquoi prévoir une migration vers Google Analytics 4 ?

Il faut s’y mettre dès maintenant, car il est important que les nouvelles propriétés de GA4 soient implémentées suffisamment en amont de cette deadline (1er juillet 2023). La raison à cela ?

Vous devez comprendre que le web analyse n’a de l’intérêt que s’il est fait dans le temps. Plus clairement, vous devez disposer de données sur une période suffisamment longue pour permettre des examens comparatifs avec une période précédente. L’idéal étant de disposer au minimum un historique portant sur une année complète, bien qu’il soit aujourd’hui déjà tard vu que GA3 disparaitra dans moins d’un an.

Dès maintenant, vous devez donc déjà mettre en œuvre Google Analytics 4 et commencez à le laisser collecter des données dans son coin. Pendant ce temps, vous continuerez à utiliser GA 3 jusqu’à ce qu’il soit mis à l’arrêt à la date indiquée. Ainsi, vous aurez aussi le temps de vous familiariser à la nouvelle interface de GA 4, de façon à assurer la continuité des opérations après l’abandon d’Universal Analytics.

Google sait à quel point vos données précédemment traitées dans votre propriété Universal Analytics sont importantes. C’est pourquoi il a fait en sorte qu’elles puissent être exportées et envoyées vers votre Google Analytics 4. Voici comment procéder :

Exporter des rapports directement depuis Google Analytics

Ce n’est pas l’option idéale conseillée par les professionnels, mais sachez que vous avez la possibilité d’exporter des rapports directement depuis Google Analytics. Pour ce faire, accédez à la section « rapport » de GA qui se trouve à gauche de l’interface. En cliquant dessus, vous pouvez exporter, aux formats CSV, Excel (XLSX), ou encore PDF les données dont vous aurez besoin.

Exporter des rapports depuis Google Sheets

Google Sheets est un tableur inclus dans la suite Web gratuite Google Docs Editors proposée par Google. Sachez que depuis 2016, il existe un module complémentaire Google Analytics sur ce tableur. Le module en question vous permettra d’extraire les données de Google Analytics et de les afficher dans une feuille de calcul dans Sheets. Une fois le téléchargement des données terminées, il ne vous reste plus qu’à importer le fichier Sheets sur votre G4.

Exporter avec BigQuery

Le problème avec les deux solutions évoquées plus haut est qu’elles ne montrent que des données figées pour une période donnée. Pour un export complet des données brutes, les experts recommandent plutôt l’option BigQuery, un service web RESTful intégré à Google Cloud qui permet l’analyse de données en collaboration avec l’espace de stockage Google.

Notez cependant que si BigQuery est gratuit pour les utilisateurs de GA 360, vous devez mettre la main au portefeuille si vous avez la version standard de GA3.

Conclusion

Google est obligé de tenir compte des nouvelles règlementations (RGPD), car l’union Européenne, comme pour les autres GAFA le tient à l’oeil, il est donc obligé de procéder à des changements de stratégie, même si au départ il était très réticent.

Auteur Antonio Rodriguez Mota, Editeur et Directeur de Clever Technologies