Drone films d’entreprise : Pourquoi et comment les utiliser ?

Listen to this article Listen to this article

La plupart des entreprises utilisent de nos jours les réseaux sociaux pour améliorer leur visibilité sur la toile et attirer de nouveaux clients. Même s’ils représentent de puissants outils de communication, ces réseaux sociaux ne vous permettront pas à eux seuls de vous démarquer véritablement de vos concurrents.

Il faut miser sur le film d’entreprise. Encore appelé film institutionnel, ce dernier a pour but de présenter de manière exhaustive vos activités à vos employés, vos partenaires ou vos clients. Pour réaliser un tel film, la plupart des professionnels de l’audiovisuel préfèrent utiliser actuellement un drone.

Cet outil innovant, apparu depuis quelques années, est intéressant à bien des égards. Voici les raisons qui incitent de nombreux experts à utiliser le drone pour des films d’entreprise.

En savoir plus : Les différents domaines d’applications possibles

Grâce au drone, créez des vidéos uniques pour votre entreprise

L’un des principaux avantages de l’utilisation des drones est qu’elle permet d’obtenir des vues aériennes inédites. Avec les drones, vous pouvez effectuer des mouvements d’accélération ou de rotation spectaculaires, autrefois impossibles à réaliser. Même les endroits difficiles d’accès peuvent être explorés par ces appareils. Ces prises de vues aériennes vous aident à mieux valoriser vos produits ou vos services, quel que soit le domaine d’activité dans lequel vous exercez.

Un drone peut atteindre une altitude de 150 mètres. En volant à cette hauteur, il vous donne accès à de magnifiques paysages. Vous pouvez ainsi réaliser votre film à partir de plusieurs points d’observation dans le ciel. Pour des résultats plus impressionnants encore, il convient de confier la réalisation du film à des professionnels. Vous pouvez confier cette tâche à des sociétés de production audiovisuelle comme LMZ Prod, composée d’experts dans le domaine des prises de vues aériennes avec un drone.

Il est important de préciser que les vues aériennes prises par le drone vont rendre vos films plus attrayants et plus séduisants. Il ne peut d’ailleurs en être autrement, car en plus des perspectives uniques qu’elles offrent, les vues ont une qualité exceptionnelle.

Réaliser une vidéo entreprise avec un drone vous coûte moins cher que de louer un hélicoptère ou un avion

Les professionnels de l’audiovisuel optaient auparavant pour la location d’un hélicoptère ou d’un avion pour réaliser un film d’entreprise. En plus de faire perdre énormément de temps, cette solution s’avère très onéreuse comparativement à l’utilisation d’un drone.

Pour espérer utiliser ce moyen de transport pour une vidéo corporate, il faut débourser au minimum 500 euros par heure de vol. Faut-il encore prendre en compte le modèle de l’hélicoptère, la distance à parcourir et la compagnie de location. Ce sont autant de critères qui font varier le coût de la location de l’appareil.

De l’autre côté, le prix de la location d’un avion est plus élevé que celui d’un hélicoptère, sans compter les différentes taxes qui entrent en jeu. Quoi qu’il en soit, avec un avion ou un hélicoptère, vous devez, en plus des frais de location, payer le ou les professionnels qui vous aideront à la réalisation du film. Cela ne fait qu’alourdir le budget prévu pour ce projet.

En optant par contre pour le drone, vous payez en une seule fois la prestation des experts qui prendront en charge votre projet. Les tarifs qu’ils proposent incluent déjà le montage, les frais administratifs, les retouches et les frais de déplacement. Ils sont également évalués par heure. Avec environ 400 euros de l’heure, il est possible de bénéficier d’un suivi de ces experts. Ils accordent en plus des réductions selon la nature de votre projet et le temps qu’il prendra.

Autres articles : Le nettoyage des toitures par drones

Le drone est facile à utiliser et ne nécessite pas de formation particulière

L’utilisation d’un drone n’est pas réservée uniquement aux experts de l’audiovisuel ou aux pilotes confirmés. Même un débutant sans expérience dans le domaine du pilotage peut facilement apprendre à manipuler cet appareil. Il est livré après l’achat avec un guide d’utilisation. Il est important pour tout débutant d’en faire une lecture minutieuse afin de comprendre ses mécanismes et de se familiariser avec ses différentes fonctions.

Les drones disposent en plus d’une fonction d’assistance au pilotage qui peut s’avérer très utile pour tout débutant. Ce dernier peut donc l’activer dès les premiers vols et s’entraîner progressivement jusqu’à ce qu’il maîtrise parfaitement l’outil.

Même si les drones sont faciles à utiliser, il est toujours recommandé de faire appel à un expert dans la réalisation de vos films. Faut-il le préciser, il ne suffit pas de savoir manipuler un drone pour réaliser un film d’entreprise de qualité. Il vous faut des compétences précises et techniques aussi bien dans le pilotage que dans l’utilisation de l’appareil photo professionnel qui y est intégré.

Vous pouvez l’utiliser à des fins très diverses

Il est conseillé d’utiliser des drones dans le secteur de l’immobilier, car ils permettent d’obtenir des visuels aériens incomparables qui montrent l’état réel d’un bâtiment. Les toits, les gouttières, les évents… Toutes les zones inaccessibles d’une propriété sont présentées sans filtre avec ces outils. Cela donne la possibilité au futur client d’explorer la propriété sous tous les angles vus de l’extérieur. Grâce aux vues aériennes, il peut même visualiser le positionnement de la propriété par rapport aux parcs, aux points d’attraction ou aux autres réalisations dans la zone.

Il n’y a pas que l’extérieur du bien immobilier qui est présenté sous son meilleur jour. Avec un drone, il est possible de produire des vidéos 360 degrés à l’intérieur du bâtiment. Le futur acheteur peut apprécier ainsi les moindres détails du bien mis en vente. Il peut profiter d’une visite virtuelle complète avant de se rendre physiquement sur les lieux.

Pour immortaliser et filmer les événements sportifs, les drones sont également efficaces. Ils permettent de capturer les émotions et les sensations fortes, les détails imperceptibles à l’œil. Ces équipements permettent d’avoir des images ou des vidéos exceptionnelles de l’événement.

Vous pouvez réaliser des prises de vue étonnantes

Aucun appareil photographique n’a encore la possibilité d’aller presque partout, d’aller très bas et très haut comme le drone. Il est capable de virevolter avec précision dans les airs, d’y rester pendant de longues minutes et même de descendre à la verticale. Il n’est donc pas étonnant que les prises de vues qui en émanent n’envient en rien celles des autres appareils classiques.

Autre point important, le drone peut effectuer différents types de mouvements spectaculaires (orbit, top shot/bird, rocket…) en un même vol. Avec des points de vue différents, les images qui en sortent sont originales et très fluides. Cela permet aux réalisateurs de films industriels de laisser libre cours à leur imagination et de vous proposer des contenus créatifs et uniques. Cet appareil, grâce à sa configuration, peut accéder à des zones dangereuses ou impraticables, un point positif qui lui permet de supplanter les autres équipements.

Autres articles : Technologies des drones 2023 : dernières avancées