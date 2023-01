Bateau : les différents moyens de communication embarqués

Un système embarqué est un dispositif électronique et informatique autonome fonctionnant généralement en temps réel et jouant un rôle précis au sein d’un plus grand système.

Les systèmes embarqués sont utilisés dans divers domaines, notamment dans le secteur maritime.

Découvrez des moyens de communication incontournables à installer dans votre bateau.

Pensez à un système de communication par satellite

Un réseau de communication par satellite est un système à radiofréquence composé d’émetteurs-récepteurs radio entre les stations au sol et les satellites en orbite, et qui permet la communication à distance.

Les réseaux de communication par satellite sont utilisés dans divers domaines, tels que la téléphonie, la télévision, la télématique, le transport maritime et le domaine militaire.

Il existe des réseaux de communication de type public (comme le réseau de communication Iridium PTT) et privé afin de permettre aux entreprises de s’équiper en matériel de communication par satellite.

Les satellites présentent une couverture du réseau téléphonique particulièrement étendue, ce qui en fait l’un des outils privilégiés en matière de télécommunications.

En effet, selon le réseau de satellites que vous utilisez, vous bénéficiez d’une couverture mondiale, y compris au pôle Nord et au pôle Sud. La communication par satellite se fait par le biais d’ondes radio qui sont des signaux électromagnétiques.

Les satellites captent le signal émis depuis une ou plusieurs antennes sur Terre, puis le retransmettent vers une ou plusieurs autres antennes.

L’Union internationale des télécommunications définit la fréquence à laquelle le signal est envoyé. Il faut savoir que plus la fréquence est élevée, plus le signal est sensible à la météo. Ainsi, une liaison en bande Ku peut être coupée en cas de gros orage.

Les opérateurs de téléphonie s’inspirent du système satellitaire pour fournir ce type d’outil et de service de communication par satellite. Il est disponible sous trois formes, à savoir portatif, base et mobile satellite.

Ces appareils sont utiles pour des discussions instantanées en zones dangereuses ou isolées, en garantissant une communication de qualité.

Les téléphones satellites comme le inReach Mini 2 ne sont pas des outils que vous utilisez pour vos besoins quotidiens. Lorsque vous êtes dans une situation difficile et que vous devez passer un appel, ces appareils peuvent faire toute la différence.

Pour en savoir plus sur l’appareil inReach de Garmin, vous pouvez vous rendre sur des sites proposant des équipements électroniques dédiés au secteur nautique.

Par ailleurs, on retrouve les téléphones par satellite, ou satphones, qui sont des appareils mobiles que vous pouvez utiliser pour appeler un correspondant ou envoyer des SMS.

Selon le modèle et la marque, vous pouvez joindre n’importe qui partout dans le monde.

La VHF portable, indispensable pour votre sécurité

Les VHF portables sont indispensables à bord d’un bateau ou d’un voilier, malgré le développement des smartphones. Elles sont obligatoires en vertu de la réglementation et de la division 240 relative à l’équipement de sécurité à embarquer à bord d’un bateau.

Pour la navigation côtière, elles seront largement suffisantes pour pouvoir émettre et recevoir des appels à condition que les sémaphores soient à portée de réception. Si vous naviguez avec peu de monde, en famille, voire seul, il est sage d’avoir une VHF portable à portée de main dans le cockpit.

Cet équipement permet notamment :

de recevoir et de transmettre en direct les informations,

de communiquer avec le port lors de vos escales, sans quitter la barre,

de rester à la barre même en situation d’urgence,

de marquer votre position grâce à un récepteur GPS intégré.

La réglementation sur les VHF a subi des modifications indiquant qu’il n’est plus nécessaire de posséder un permis ou de passer un examen pour utiliser une VHF portable d’une puissance de 6 watts (la plupart des modèles). Si votre VHF est équipée de l’ASN (appel sélectif numérique) ou que sa puissance dépasse les 6 watts, vous devrez avoir une autorisation pour l’utiliser. Vous pouvez l’obtenir automatiquement lors du passage du permis plaisance auprès de l’agence nationale des fréquences, si vous souhaitez l’utiliser à des fins personnelles.

Vous devez également disposer d’une licence MMSI si votre VHF est équipée de l’ASN.

Les VHF portables sont fort utiles sur les petits voiliers, car elles sont facilement accessibles en cas d’urgence.

La plupart d’entre elles sont étanches (jusqu’à IPX 7) ou flottantes, sans compter qu’elles ne consomment pas l’énergie à bord, parce qu’elles disposent d’une bonne autonomie.

La puissance de portée de ces appareils est d’environ 3 à 9 miles.

La VHF fixe pour communiquer avec les autres bateaux

Les VHF fixes sont obligatoires à plus de 6 miles, depuis janvier 2017. Leur portée peut aller jusqu’à 30 miles, pour les modèles les plus puissants. Elles sont souvent installées dans le carré, à proximité de la table à cartes.

Certains fabricants proposent maintenant des modèles étanches, pouvant facilement être installés dans le cockpit, ce qui constitue un véritable plus. Dans ce même esprit, certains modèles de VHF fixes proposent un combiné déporté, ce qui permet à un équipier de le garder avec lui dans le cockpit.

Les ondes radioélectriques disposent d’une fréquence, qui est un ratio entre la longueur de l’onde et sa rapidité de propagation (aussi nommée célérité). Les ondes VHF, ou Very High Frequency, ont une fréquence comprise entre 30 et 300 MHz.

La VHF marine utilise une partie de la plage de fréquences située entre 156 MHz et 162 MHz, composée de 57 canaux allant de 1 à 28, puis de 60 à 88. Il est important de savoir que chaque fréquence correspond à un canal et que chaque canal a une utilisation précise. Les principaux canaux et leur utilité sont :

le canal 16 est le canal de détresse et de sécurité, il est obligatoire de le surveiller lorsque l’on est en mer,

les canaux 6, 8, 72 et 77 sont des canaux de communication maritime,

le canal réservé aux ports de plaisance est le 9. Ainsi, si vous arrivez dans un port et que vous souhaitez obtenir des renseignements, il faudra contacter la capitainerie par ce canal,

les CROSS (Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage) doivent utiliser les canaux 3, 4, 67, 68, 13, 87 et 88.

Il est possible de choisir le canal de communication en tournant un bouton ou en utilisant des flèches. Le canal 16 est le canal de sécurité surveillé par tous les pratiquants en mer, la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer), les sémaphores et les navires de commerce. Il est possible d’y accéder directement via une touche dédiée, généralement rouge. Le canal 16 est à utiliser de manière temporaire. Après avoir établi le contact et transmis ou reçu le message, il faut passer sur un autre canal. Une VHF est un appareil radio à simplex. Cela signifie que l’on ne peut pas parler et écouter en même temps. Avant d’émettre en VHF, il faut donc s’assurer qu’il n’y ait personne sur le canal.

Ensuite, on appuie sur la touche PTT (Push To Talk) pour parler. Quand vous avez fini de vous exprimer, relâchez la pédale (sinon vous bloquez le canal et personne ne peut émettre). Les VHF ont toutes une puissance d’émission maximale de 25 watts pour les VHF fixes et de 1 watt pour les autres. Il est important de ne pas toujours utiliser la puissance maximale, car cela « pollue » la fréquence en augmentant sa portée. Il est préférable de commencer par émettre en 1 watt, et si l’on ne reçoit pas de réponse, d’augmenter la puissance de façon progressive.