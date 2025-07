Red Dot Awards 2025 : Acer brille avec des designs écoresponsables et innovants

Asnières-sur-Seine, 15 juillet 2025 – L’année 2025 marque une reconnaissance majeure pour Acer, dont plusieurs créations technologiques ont été honorées par les prestigieux Red Dot Product Design Awards.

Récompensés pour leur esthétique, leur fonctionnalité et leur innovation, ces produits illustrent la diversité du savoir-faire de la marque taïwanaise.

Une reconnaissance internationale pour le design produit

Les Red Dot Awards, l’un des concours les plus respectés dans le domaine du design industriel, célèbrent depuis 1955 les produits les plus remarquables au monde. En 2025, Acer brille dans de multiples catégories allant de l’informatique professionnelle au gaming, en passant par la mobilité connectée.

Les ordinateurs des gammes Swift, Aspire et TravelMate, ainsi que les solutions tout-en-un Aspire C ont su convaincre par leur design soigné et leur efficacité d’usage. La tablette Iconia X12 et le routeur mobile Acer Connect M6E illustrent, quant à eux, la capacité d’Acer à allier compacité, robustesse et performance dans des formats adaptés à la mobilité moderne.

