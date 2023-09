Rédaction d’un plan d’affaires : comment faut-il s’y prendre pour être crédible ?  

Que ce soit pour la création ou la reprise d’une entreprise, la rédaction d’un business plan ne s’improvise pas. En effet, ce document a pour but de présenter votre projet dans les moindres détails.

Les bailleurs de fonds qui en prendront connaissance auront une vue d’ensemble de ses buts, et la façon dont vous comptez les atteindre.

Le plan d’affaires doit par conséquent être le plus complet possible, et mettre en avant les particularités du projet. Quelles sont les meilleures astuces pour le rédiger efficacement ?

Soigner l’esthétique du document

C’est certainement le premier aspect de votre business plan qu’il faudra prendre en compte, surtout s’il doit être soumis à des investisseurs. Il s’agit ici de s’assurer que la présentation du document ne comporte aucun défaut, dans la forme ou le fond.

C’est surtout concernant la partie financière que vous devrez déployer le maximum d’efforts. En effet, elle regroupe généralement les divers tableaux qui présentent les estimations financières.

L’idéal serait d’utiliser un logiciel comme Excel pour leur présentation. D’autres outils disponibles en ligne existent aujourd’hui pour vous faciliter la tâche. Telechargez un modèle de business plan sur word pour éviter de commettre certaines erreurs. Tout ce que vous aurez à faire consiste à insérer les informations relatives à votre projet dans le modèle préconçu. Cela vous fera notamment gagner du temps, avec l’assurance d’avoir un business plan de qualité.

Faire preuve de réalisme dans les prévisions

Concrètement, les données mentionnées dans votre plan d’affaires doivent être réalistes. Elles concernent notamment la partie relative aux prévisions financières. Les spécialistes recommandent de faire preuve d’objectivité avec ces informations.

Les investisseurs qui étudieront votre business plan procèderont à coup sûr à des vérifications. Il serait dommage que des erreurs soient décelées dans le document que vous aurez soumis concernant votre projet.

Évitez donc à tout prix de :

Surestimer la valeur du chiffre d’affaires : soyez très attentif à cette information, afin d’éviter les irrégularités qui pourraient être préjudiciables à votre projet ;

Sous-évaluer les fonds de roulement : les besoins en la matière doivent être bien estimés pour ne pas mettre en danger le projet. Passez donc en revue les détails importants comme les acquisitions de stocks, les délais de paiement, etc.

Pour éviter le risque d’une mauvaise estimation des informations prévisionnelles, la réalisation d’une étude de marché est fortement recommandée. Des justificatifs tels que les devis pourront être utilisés pour les dépenses prévisionnelles du business plan.

Inclure les annexes appropriées

Le business plan doit également comporter des éléments qui attestent de la véracité des données mises en avant. L’idéal serait de les regrouper dans les annexes du document, ainsi que :

Les conclusions des études de marché ;

Les lettres de la clientèle ;

Les contrats signés avec les partenaires ;

Les tableaux financiers en option ;

Etc.

Veillez également à optimiser la présentation de ces informations, afin de faciliter leur compréhension. Il faudra vérifier leur cohérence avec les différentes données présentes dans la partie rédactionnelle de votre plan d’affaires. Les entreprises qui procèdent à la refonte de leur business plan comme ici procèdent de cette manière.

Ne pas être trop optimiste

Faire preuve d’un trop grand optimisme n’est certainement pas la meilleure chose à faire en rédigeant votre plan d’affaires. Adoptez également une position pessimiste afin de prévoir des situations où des imprévus surviennent. Cela vous permettra notamment d’évaluer si le chiffre d’affaires prévisionnel peut toujours être réalisé. Vous serez surpris de découvrir qu’une baisse comprise entre 20 et 25% pourrait en découler.

L’avantage de cette stratégie réside dans le fait que vous découvrirez les conséquences d’une potentielle diminution du chiffre d’affaires. Il est conseillé de procéder à une nouvelle analyse de la rentabilité du projet en se basant sur ces prévisions. Pourquoi y penser ? Vous aurez ainsi connaissance des charges qu’il est possible de réduire, ou conserver. Indépendamment de l’allure que prendra le projet, vous serez moins surpris par la tournure des évènements au lancement.

En considérant les cas les plus défavorables, vos résultats financiers ne devraient pas se trouver dans le rouge. Que faire si tel n’est pas le cas ? Votre business plan doit être passé en revue, afin de corriger les potentielles erreurs présentes dans son élaboration.

Éviter le déséquilibre financier

Télécharger un modèle de plan d’affaires disponible en ligne et le remplir avec vos données n’est pas le plus important. Vous devrez aller beaucoup plus loin, et respecter quelques ratios en matière de finances. Par exemple, le financement des biens durables doit être fait par des ressources identiques. Concrètement, il s’agit de subventionner vos stocks avec les versements issus des comptes courants. Cela souligne aussi l’importance d’être en mesure de négocier efficacement avec vos fournisseurs.

Comme vous le savez sans doute, vous n’aurez pas un emprunt correspondant à 100% des besoins de votre projet auprès de la banque. Cette dernière vous exigera un apport minimum de 20% en tant que porteur du projet. Ce n’est qu’ainsi que vous démontrerez votre crédibilité, et le potentiel de votre initiative.

Ne pas surcharger la partie rédactionnelle

Contrairement à ce que vous pourriez penser, il n’est pas utile de fournir de nombreux détails quant à la description de votre projet. Le business plan ne doit pas comporter un jargon trop technique.

Tout en restant dans la généralité, vous pourriez quand même faire preuve de précision. Bien entendu, la démarche doit être changée si le business plan est soumis à des professionnels.

Dans le cas contraire, évitez à tout prix l’usage d’un jargon technique.

Allez droit au but, sans pour autant survoler l’importance des éléments mis en avant dans le plan d’affaires. La présentation de l’offre doit se faire de façon générale, tout en mettant l’accent sur les menaces et opportunités du projet.

Faire attention aux fautes d’orthographe

L’un des meilleurs moyens de décrédibiliser votre business plan consiste à ne pas faire attention aux fautes. Cela souligne l’importance de traquer celles en rapport avec :

L’orthographe ;

La grammaire ;

La conjugaison ;

Etc.

Au besoin, faites relire le document par un correcteur professionnel pour vous assurer qu’il est exempt de fautes. C’est également le meilleur moyen de prouver au lecteur que vous êtes un porteur de projet sérieux. Il est conseillé d’éviter l’usage d’un langage familier dans la conception d’un plan d’affaires. Utilisez un registre de langue approprié, sans toutefois trop en faire. N’oubliez pas que le business plan doit impérativement s’adapter à son interlocuteur.