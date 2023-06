Portage salarial : Un statut de plus en plus populaire

Cela fait seulement quelques années que le portage salarial est apparu, mais il fait déjà des heureux parmi les travailleurs indépendants. En effet, ce statut convient parfaitement aux personnes en quête de sécurité sur divers plans.

Par ailleurs, les salariés peuvent aussi en bénéficier pour lancer leurs projets les plus importants. Toutefois, ils ont dans ce cas l’avantage de conserver leur statut de salarié.

En quoi consiste concrètement le portage salarial, et quels sont ses avantages ?

À propos du portage salarial

Avant de s’intéresser aux atouts que vous pourriez tirer du portage salarial, il convient de comprendre son principe. Ainsi, notez qu’il s’agit d’une relation contractuelle qui lie trois parties que sont :

Une entreprise de portage salarial ;

Un consultant porté ;

Une société cliente bénéficiaire de l’opération.

La particularité de ce type de statut se situe entre celui du salarié et du travailleur indépendant. En vous référant à la société de portage UnCDI, il sera porté à votre connaissance divers contrats. Ces derniers sont au nombre de trois, et lient les différentes parties les unes aux autres comme ceci :

Le contrat de travail : il scelle la relation entre la société de portage et le consultant. Ce type de contrat a des clauses identiques à celles d’un contrat de travail ;

La convention de portage : le consultant et l’entreprise trouvent un terrain d’entente concernant les détails de leur relation. Le premier prend ainsi connaissance des informations relatives à sa sécurité sociale ;

Le contrat de mission : sa rédaction est faite par la société, et elle définit les conditions dans lesquelles le portage salarial sera effectué.

Quel est son principe de fonctionnement ?

D’entrée de jeu, sachez que le portage salarial peut s’appliquer à tous les types de profils comme :

Les jeunes diplômés ;

Les cadres en reconversion ;

Les consultants experts ;

Les retraités ;

Etc.

Le principe de fonctionnement du portage salarial est d’une grande simplicité. Une autonomie complète caractérise d’ailleurs le salarié qui en bénéficie quant à la prestation fournie. Cette dernière concerne évidemment la société cliente, et s’applique aussi :

À la durée de la prestation ;

À ses frais ;

À la nature du service fourni.

Ensuite, la signature d’un contrat de prestation peut avoir lieu avec le client. Avec la société de portage salarial par contre, il sera signé un contrat de travail en CDD ou CDI. Quant au client, il reçoit une facture indiquant les frais relatifs à la mission. Elle concerne surtout l’établissement d’un bulletin de salaire pour le compte du consultant. Dans certains cas, l’adhésion à une convention collective du portage salarial est indispensable dans le but de se conformer aux lois en vigueur.

Comme vous pourrez le constater, le fonctionnement du portage salarial peut s’assimiler à celui du salariat dans sa forme courante. Selon les honoraires, le consultant indépendant bénéficie d’une fiche de paie mensuelle.

Pourquoi choisir le portage salarial ?

Bien entendu, le portage salarial jouit d’une grosse cote de popularité, car il comporte de nombreux avantages. Le consultant qui en bénéficie n’est plus confronté au dilemme de l’indépendance et du salariat. Il peut tout à fait profiter des bons côtés de chacun de ces statuts. Plus loin, voici ce dont il bénéficie :

Une simplification de la gestion bureaucratique

Comme indiqué plus haut, le portage salarial permet d’une certaine façon de jouir d’une forme d’indépendance. Ainsi, le bénéficiaire peut s’affranchir de tout ce qui constitue des obligations administratives comme :

La facturation ;

La relance client ;

La comptabilité ;

Les déclarations auprès des entités publiques ;

Etc.

En somme, le consultant reste totalement focalisé sur l’accomplissement de sa mission. Tout ce qu’il doit faire consiste à rechercher sa clientèle, et définir le montant de ses services.

La sécurisation du statut

La relance de la clientèle est totalement gérée par les sociétés spécialisées dans le portage salarial. De cette manière, les salaires sont automatiquement versés aux consultants portés. L’autre atout majeur est qu’ils bénéficient d’une couverture contre les potentiels dommages lors de leurs missions. Cela est rendu possible par l’assurance Responsabilité Civile Professionnelle.

Le droit à la formation

La formation professionnelle en continu est un atout dont bénéficie le consultant porté. Cet avantage lui permet par conséquent d’améliorer ses connaissances, pour devenir un expert de son domaine. Il aura ainsi tous les outils pour accroître l’étendue de son activité professionnelle. De façon naturelle, le chiffre d’affaires augmentera également.

Les privilèges financiers et sociaux

En tant que consultant porté, vous aurez droit à un contrat de travail qui peut être un CDD ou CDI. De ce fait, vous bénéficiez d’une couverture sociale semblable à celle d’un salarié classique. Sa composition se présente donc comme suit :

Retraite ;

Assurance chômage ;

Assurance maladie et sécurité sociale ;

Responsabilité civile professionnelle et mutuelle ;

Etc.

Plus loin, il vous sera également versé un salaire tous les mois afin de bénéficier d’une certaine régularité dans vos revenus.

L’accompagnement professionnel

En tant que salarié d’une société de portage salarial, vous avez droit à une panoplie de services supplémentaires. Ces derniers ont la particularité d’être d’une grande utilité pour la croissance d’un point de vue commercial. Il n’est d’ailleurs pas rare que les consultants portés puissent consulter leur référencement chez les PME, mais aussi de grosses compagnies. Elles peuvent être basées partout en Europe, et parfois au-delà.

Dans une telle situation, vous avez la possibilité de faire partie d’un solide réseau de consultants. Il est ainsi facile d’entrer en contact avec des profils dont vous pourriez avoir besoin. En somme, il s’agit d’un cadre parfaitement conçu pour vous permettre d’accéder à de nouvelles opportunités.

Les inconvénients : quels sont-ils ?

Évidemment, le portage salarial a également son lot d’inconvénients. Bien que le statut de salarié porté soit accessible à tout le monde, cela ne concerne pas tous les métiers. Certaines professions réglementées et libérales font également exception à cette règle. Le portage n’est pas une option à envisager, si vous exercez un métier qui ne génère pas un gros chiffre d’affaires. En effet, la convention collective a fixé un taux moyen par jour de 300 euros sur ce plan.

En définitive, le statut de salarié porté est devenu populaire pour les nombreux avantages dont il fait bénéficier. Vous pouvez maintenant le choisir en toute sérénité, en vous basant sur les différentes informations fournies