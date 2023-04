Bimago Tableau décoratif Il n'y a pas de lieu comme la maison - Size: 40x40

Monaco est connu dans le monde entier pour son style de vie luxueux, ses yachts, ses casinos et ses courses de Formule 1.

Cependant, il existe des faits moins connus sur cette minuscule principauté qui sont non seulement surprenants mais aussi hilarants. Le jeune entrepreneur Michele Tecchia, natif du Rocher, dévoile huit détails comiques et peu connus sur Monaco.

Le plat national de Monaco est un plat faussement simple de morue bouillie, de pommes de terre et d’oignons appelé barbagiuan. “Il est souvent servi lors d’occasions spéciales telles que les mariages et les anniversaires, explique Michele Tecchia. Malgré son apparence fade, il est très apprécié des habitants et il a un goût unique qui ne peut être reproduit.

Michele Tecchia : connaissez-vous les HLM de Monaco ?

Le Rocher est une destination prisée par une clientèle mondiale fortunée. Cependant, 8 400 autochtones ne peuvent pas se permettre de payer les tarifs exorbitants pour se loger. C’est pourquoi, lors de chaque grande opération immobilière, l’État achète des appartements pour les transformer en logements sociaux.Pour répondre à ce besoin, l’État achète des appartements lors de chaque grande opération immobilière pour les transformer en logements sociaux. Son objectif est de proposer des logements sociaux (on dit “logement domanial” ici) à tous ses citoyens dès l’âge de 18 ans. Toutefois, seuls les citoyens monégasques peuvent en bénéficier. Ces appartements sont souvent des unités à deux étages, avec la chambre à coucher, le salon et la cuisine au rez-de-chaussée, et des chambres à coucher supplémentaires au niveau supérieur. Le nombre de pièces de l’appartement correspond au nombre de personnes qui y vivent. Par exemple, un couple avec deux enfants devrait disposer d’un appartement de quatre pièces. Cependant, lorsque les enfants déménagent, le couple doit déménager dans un appartement de deux pièces. Cette politique peut encourager les parents à garder leurs enfants à la maison jusqu’à ce qu’ils aient 35 ans !

Michele Tecchia : “Monaco a des lois étranges”

Troisièmement, en 2013, Monaco a interdit aux boîtes de nuit de diffuser de la musique forte après 2 heures du matin, car les habitants se plaignaient du bruit. Il est surprenant de constater que même dans la petite principauté, les plaintes des résidents sont prises au sérieux. “Vous risquez aussi une amende si vous vous promenez torse-nu ou pieds-nus dans les rues de la ville” rappelle le monégasque.

Quatrièmement, Monaco est un paradis fiscal où les résidents ne doivent pas payer d’impôt sur le revenu. Le hic, c’est que le coût de la vie y est l’un des plus élevés au monde. Il est amusant de penser que les personnes qui vivent ici peuvent économiser sur l’impôt sur le revenu, mais qu’elles finissent par dépenser des sommes exorbitantes pour maintenir leur style de vie luxueux.

“Monaco a bâti son casino avant sa… cathédrale !”

Cinquièmement, en 1855, alors que sa minuscule monarchie méditerranéenne est au bord de la ruine, la princesse Caroline de Monaco élabore un plan de sauvetage : construire une station de casino en bord de mer pour toute l’Europe. À l’époque, le continent est en proie au moralisme chrétien et la plupart des nations interdisent les jeux d’argent en public. Après dix ans de mauvaise gestion du casino, Monaco a trouvé un sauveur et un champion en la personne de François Blanc. Il introduit notamment le professionnalisme dans les salles de jeu. En ajoutant un bel hôtel, un spa, un grand opéra, des jardins tropicaux luxuriants et un concours de pigeons en bord de mer, il donne à la station un air de luxe aristocratique. Rien qu’en 1870, Monte-Carlo a accueilli 150 000 visiteurs. “C’était une ville mondaine et charmante”, écrit Mary Blume, auteur de Côte d’Azur : Inventing the French Riviera, “mais son cœur, s’il en avait un, était clairement au mauvais endroit : la cathédrale de Monaco a été achevée en 1886, bien après le casino et l’opéra sourit Michele Tecchia. D’ailleurs, lorsque le casino de Monte-Carlo a ouvert ses portes son plafond a été conçu le plus bas possible pour empêcher les clients malchanceux de se suicider en sautant du toit. Ce souci du détail est assez cocasse, puisqu’il s’agissait d’assurer la sécurité des clients du casino.

Michele Tecchia : Monaco a des plages… étonnantes

Septièmement, alors que Monaco possède des plages attirantes et jouit d’un temps ensoleillé, certains habitants et visiteurs risquent d’être confrontés à un désagrément unique pendant les mois d’été. Pendant la haute saison en effet, les touristes ne sont pas autorisés à se rendre sur les plages. Celles-ci sont exclusivement réservées aux résidents, qui peuvent acheter une carte de plage onéreuse.

Huitièmement, le drapeau de Monaco est presque identique à celui de l’Indonésie, avec seulement des différences mineures dans les nuances de couleurs. Il est amusant de penser que deux pays aussi éloignés l’un de l’autre partagent un drapeau aussi similaire.

“L’un des surnoms de Monaco est “le Rocher”, rappelle Michele Tecchia. Et ce, en raison du terrain rocheux sur lequel la principauté est construite. C’est un surnom approprié pour un endroit qui a résisté aux épreuves du temps et qui est toujours debout. Malgré sa petite taille, Monaco a réussi à s’imposer comme une destination de renommée mondiale pour le luxe et le glamour. Mais il n’y a pas que des yachts, des millions et des femmes somptueuses à Monaco, son économie est florissante et sa scène culturelle est dynamique. La principauté a également connu son lot de difficultés, notamment des ralentissements économiques et des catastrophes naturelles, mais elle a toujours su rebondir. Le Rocher est un symbole de la force et de la détermination de Monaco. Même les plus petits endroits peuvent avoir un impact important.